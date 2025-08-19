QuotazioniSezioni
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

85.61 USD 0.49 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBJP ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.61 e ad un massimo di 86.00.

Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBJP oggi?

Oggi le azioni Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF sono prezzate a 85.61. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 86.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBJP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF pagano dividendi?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 85.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBJP.

Come acquistare azioni DBJP?

Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 85.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 85.61 o 85.91, mentre 16 e -0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBJP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBJP?

Investire in Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 63.71 - 86.42 e il prezzo attuale 85.61. Molti confrontano 3.73% e 16.87% prima di effettuare ordini su 85.61 o 85.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBJP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 86.42. All'interno di 63.71 - 86.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 86.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) nel corso dell'anno è stato 63.71. Confrontandolo con gli attuali 85.61 e 63.71 - 86.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBJP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBJP?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 86.10 e 18.99%.

Intervallo Giornaliero
85.61 86.00
Intervallo Annuale
63.71 86.42
Chiusura Precedente
86.10
Apertura
86.00
Bid
85.61
Ask
85.91
Minimo
85.61
Massimo
86.00
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
16.87%
Variazione Annuale
18.99%
