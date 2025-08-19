CotationsSections
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

85.61 USD 0.49 (0.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DBJP a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.61 et à un maximum de 86.00.

Suivez la dynamique Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DBJP aujourd'hui ?

L'action Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF est cotée à 85.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.57%, a clôturé hier à 86.10 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de DBJP présente ces mises à jour.

L'action Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF est actuellement valorisé à 85.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBJP.

Comment acheter des actions DBJP ?

Vous pouvez acheter des actions Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF au cours actuel de 85.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 85.61 ou de 85.91, le 16 et le -0.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBJP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DBJP ?

Investir dans Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 63.71 - 86.42 et le prix actuel 85.61. Beaucoup comparent 3.73% et 16.87% avant de passer des ordres à 85.61 ou 85.91. Consultez le graphique du cours de DBJP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF l'année dernière était 86.42. Au cours de 63.71 - 86.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 86.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) sur l'année a été 63.71. Sa comparaison avec 85.61 et 63.71 - 86.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBJP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DBJP a-t-elle été divisée ?

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 86.10 et 18.99% après les opérations sur titres.

Range quotidien
85.61 86.00
Range Annuel
63.71 86.42
Clôture Précédente
86.10
Ouverture
86.00
Bid
85.61
Ask
85.91
Plus Bas
85.61
Plus Haut
86.00
Volume
16
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
3.73%
Changement à 6 Mois
16.87%
Changement Annuel
18.99%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8