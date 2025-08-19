クォートセクション
通貨 / DBJP
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

84.75 USD 0.86 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBJPの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり84.64の安値と85.02の高値で取引されました。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DBJP株の現在の価格は？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株価は本日84.75です。-1.00%内で取引され、前日の終値は85.61、取引量は5に達しました。DBJPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの現在の価格は84.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.79%やUSDにも注目します。DBJPの動きはライブチャートで確認できます。

DBJP株を買う方法は？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株は現在84.75で購入可能です。注文は通常84.75または85.05付近で行われ、5や-0.32%が市場の動きを示します。DBJPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBJP株に投資する方法は？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅63.71 - 86.42と現在の84.75を考慮します。注文は多くの場合84.75や85.05で行われる前に、2.69%や15.70%と比較されます。DBJPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株の最高値は？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は86.42でした。63.71 - 86.42内で株価は大きく変動し、85.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株の最低値は？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF(DBJP)の年間最安値は63.71でした。現在の84.75や63.71 - 86.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBJPの動きはライブチャートで確認できます。

DBJPの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、85.61、17.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
84.64 85.02
1年のレンジ
63.71 86.42
以前の終値
85.61
始値
85.02
買値
84.75
買値
85.05
安値
84.64
高値
85.02
出来高
5
1日の変化
-1.00%
1ヶ月の変化
2.69%
6ヶ月の変化
15.70%
1年の変化
17.79%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8