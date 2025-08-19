- 概要
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJPの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり84.64の安値と85.02の高値で取引されました。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DBJP株の現在の価格は？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株価は本日84.75です。-1.00%内で取引され、前日の終値は85.61、取引量は5に達しました。DBJPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの現在の価格は84.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.79%やUSDにも注目します。DBJPの動きはライブチャートで確認できます。
DBJP株を買う方法は？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株は現在84.75で購入可能です。注文は通常84.75または85.05付近で行われ、5や-0.32%が市場の動きを示します。DBJPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBJP株に投資する方法は？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅63.71 - 86.42と現在の84.75を考慮します。注文は多くの場合84.75や85.05で行われる前に、2.69%や15.70%と比較されます。DBJPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株の最高値は？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は86.42でした。63.71 - 86.42内で株価は大きく変動し、85.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFの株の最低値は？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF(DBJP)の年間最安値は63.71でした。現在の84.75や63.71 - 86.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBJPの動きはライブチャートで確認できます。
DBJPの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、85.61、17.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 85.61
- 始値
- 85.02
- 買値
- 84.75
- 買値
- 85.05
- 安値
- 84.64
- 高値
- 85.02
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -1.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.69%
- 6ヶ月の変化
- 15.70%
- 1年の変化
- 17.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8