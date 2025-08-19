报价部分
货币 / DBJP
DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

84.75 USD 0.86 (1.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBJP汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点84.64和高点85.02进行交易。

关注Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DBJP股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票今天的定价为84.75。它在-1.00%范围内交易，昨天的收盘价为85.61，交易量达到5。DBJP的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF目前的价值为84.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.79%和USD。实时查看图表以跟踪DBJP走势。

如何购买DBJP股票？

您可以以84.75的当前价格购买Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在84.75或85.05附近，而5和-0.32%显示市场活动。立即关注DBJP的实时图表更新。

如何投资DBJP股票？

投资Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF需要考虑年度范围63.71 - 86.42和当前价格84.75。许多人在以84.75或85.05下订单之前，会比较2.69%和。实时查看DBJP价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF的最高价格是86.42。在63.71 - 86.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF（DBJP）的最低价格为63.71。将其与当前的84.75和63.71 - 86.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBJP股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.61和17.79%中可见。

日范围
84.64 85.02
年范围
63.71 86.42
前一天收盘价
85.61
开盘价
85.02
卖价
84.75
买价
85.05
最低价
84.64
最高价
85.02
交易量
5
日变化
-1.00%
月变化
2.69%
6个月变化
15.70%
年变化
17.79%
