DBJP: Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
今日DBJP汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点84.64和高点85.02进行交易。
关注Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DBJP股票今天的价格是多少？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票今天的定价为84.75。它在-1.00%范围内交易，昨天的收盘价为85.61，交易量达到5。DBJP的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF目前的价值为84.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.79%和USD。实时查看图表以跟踪DBJP走势。
如何购买DBJP股票？
您可以以84.75的当前价格购买Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在84.75或85.05附近，而5和-0.32%显示市场活动。立即关注DBJP的实时图表更新。
如何投资DBJP股票？
投资Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF需要考虑年度范围63.71 - 86.42和当前价格84.75。许多人在以84.75或85.05下订单之前，会比较2.69%和。实时查看DBJP价格图表，了解每日变化。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF的最高价格是86.42。在63.71 - 86.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF的绩效。
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF（DBJP）的最低价格为63.71。将其与当前的84.75和63.71 - 86.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBJP股票是什么时候拆分的？
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.61和17.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 85.61
- 开盘价
- 85.02
- 卖价
- 84.75
- 买价
- 85.05
- 最低价
- 84.64
- 最高价
- 85.02
- 交易量
- 5
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- 2.69%
- 6个月变化
- 15.70%
- 年变化
- 17.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8