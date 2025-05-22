Divisas / CRVL
CRVL: CorVel Corp
81.62 USD 0.03 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRVL de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.43, mientras que el máximo ha alcanzado 83.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CorVel Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRVL News
- CorVel stock hits 52-week low at $84.57
- CorVel stock hits 52-week low at 85.01 USD
- CorVel Q1 Revenue Climbs 11%
- CorVel stock hits 52-week low at $86.30
- CorVel Corp stock hits 52-week low at $88.73
- CorVel stock hits 52-week low at 93.21 USD
- CorVel: Expanding Book Multiples To Lead To Near-Term Consolidation (NASDAQ:CRVL)
- CorVel’s CIO Maxim Shishin sells $259,416 in stock
- Corvel’s vice president sells $116,959 in stock
- Earnings call transcript: CorVel Corp Q4 2025 shows revenue growth, stock dips
- CorVel reports Q4 earnings beat, revenue up 12% YoY
- CorVel Announces Revenues and Earnings
Rango diario
81.43 83.91
Rango anual
81.16 128.61
- Cierres anteriores
- 81.59
- Open
- 82.10
- Bid
- 81.62
- Ask
- 81.92
- Low
- 81.43
- High
- 83.91
- Volumen
- 270
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- -7.97%
- Cambio a 6 meses
- -26.49%
- Cambio anual
- -24.09%
