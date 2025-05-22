Valute / CRVL
CRVL: CorVel Corp
79.45 USD 3.52 (4.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRVL ha avuto una variazione del -4.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.34 e ad un massimo di 83.12.
Segui le dinamiche di CorVel Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
79.34 83.12
Intervallo Annuale
79.34 128.61
- Chiusura Precedente
- 82.97
- Apertura
- 83.11
- Bid
- 79.45
- Ask
- 79.75
- Minimo
- 79.34
- Massimo
- 83.12
- Volume
- 878
- Variazione giornaliera
- -4.24%
- Variazione Mensile
- -10.42%
- Variazione Semestrale
- -28.45%
- Variazione Annuale
- -26.11%
20 settembre, sabato