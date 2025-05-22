QuotazioniSezioni
Valute / CRVL
CRVL: CorVel Corp

79.45 USD 3.52 (4.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRVL ha avuto una variazione del -4.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.34 e ad un massimo di 83.12.

Segui le dinamiche di CorVel Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
79.34 83.12
Intervallo Annuale
79.34 128.61
Chiusura Precedente
82.97
Apertura
83.11
Bid
79.45
Ask
79.75
Minimo
79.34
Massimo
83.12
Volume
878
Variazione giornaliera
-4.24%
Variazione Mensile
-10.42%
Variazione Semestrale
-28.45%
Variazione Annuale
-26.11%
20 settembre, sabato