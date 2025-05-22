КотировкиРазделы
CRVL: CorVel Corp

81.59 USD 1.20 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRVL за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.16, а максимальная — 82.54.

Следите за динамикой CorVel Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
81.16 82.54
Годовой диапазон
81.16 128.61
Предыдущее закрытие
82.79
Open
82.51
Bid
81.59
Ask
81.89
Low
81.16
High
82.54
Объем
313
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
-8.01%
6-месячное изменение
-26.52%
Годовое изменение
-24.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.