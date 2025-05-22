Валюты / CRVL
CRVL: CorVel Corp
81.59 USD 1.20 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRVL за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.16, а максимальная — 82.54.
Следите за динамикой CorVel Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
81.16 82.54
Годовой диапазон
81.16 128.61
- Предыдущее закрытие
- 82.79
- Open
- 82.51
- Bid
- 81.59
- Ask
- 81.89
- Low
- 81.16
- High
- 82.54
- Объем
- 313
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -8.01%
- 6-месячное изменение
- -26.52%
- Годовое изменение
- -24.12%
