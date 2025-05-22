Devises / CRVL
CRVL: CorVel Corp
79.45 USD 3.52 (4.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRVL a changé de -4.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.34 et à un maximum de 83.12.
Suivez la dynamique CorVel Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
79.34 83.12
Range Annuel
79.34 128.61
- Clôture Précédente
- 82.97
- Ouverture
- 83.11
- Bid
- 79.45
- Ask
- 79.75
- Plus Bas
- 79.34
- Plus Haut
- 83.12
- Volume
- 878
- Changement quotidien
- -4.24%
- Changement Mensuel
- -10.42%
- Changement à 6 Mois
- -28.45%
- Changement Annuel
- -26.11%
20 septembre, samedi