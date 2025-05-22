CotationsSections
Devises / CRVL
Retour à Actions

CRVL: CorVel Corp

79.45 USD 3.52 (4.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRVL a changé de -4.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.34 et à un maximum de 83.12.

Suivez la dynamique CorVel Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRVL Nouvelles

Range quotidien
79.34 83.12
Range Annuel
79.34 128.61
Clôture Précédente
82.97
Ouverture
83.11
Bid
79.45
Ask
79.75
Plus Bas
79.34
Plus Haut
83.12
Volume
878
Changement quotidien
-4.24%
Changement Mensuel
-10.42%
Changement à 6 Mois
-28.45%
Changement Annuel
-26.11%
20 septembre, samedi