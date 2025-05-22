FiyatlarBölümler
CRVL
CRVL: CorVel Corp

79.45 USD 3.52 (4.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRVL fiyatı bugün -4.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.34 ve Yüksek fiyatı olarak 83.12 aralığında işlem gördü.

CorVel Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
79.34 83.12
Yıllık aralık
79.34 128.61
Önceki kapanış
82.97
Açılış
83.11
Satış
79.45
Alış
79.75
Düşük
79.34
Yüksek
83.12
Hacim
878
Günlük değişim
-4.24%
Aylık değişim
-10.42%
6 aylık değişim
-28.45%
Yıllık değişim
-26.11%
21 Eylül, Pazar