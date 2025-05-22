KurseKategorien
Währungen / CRVL
CRVL: CorVel Corp

82.97 USD 1.35 (1.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRVL hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.81 bis zu einem Hoch von 83.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die CorVel Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
81.81 83.14
Jahresspanne
81.16 128.61
Vorheriger Schlusskurs
81.62
Eröffnung
82.27
Bid
82.97
Ask
83.27
Tief
81.81
Hoch
83.14
Volumen
264
Tagesänderung
1.65%
Monatsänderung
-6.45%
6-Monatsänderung
-25.28%
Jahresänderung
-22.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K