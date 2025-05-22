Währungen / CRVL
CRVL: CorVel Corp
82.97 USD 1.35 (1.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRVL hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.81 bis zu einem Hoch von 83.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die CorVel Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRVL News
- CorVel stock hits 52-week low at $84.57
- Corvel: Großaktionär Corstar Holdings verkauft Aktienpaket für 6,4 Mio. $
- CorVel stock hits 52-week low at 85.01 USD
- CorVel Q1 Revenue Climbs 11%
- CorVel stock hits 52-week low at $86.30
- CorVel Corp stock hits 52-week low at $88.73
- CorVel stock hits 52-week low at 93.21 USD
- CorVel: Expanding Book Multiples To Lead To Near-Term Consolidation (NASDAQ:CRVL)
- CorVel’s CIO Maxim Shishin sells $259,416 in stock
- Corvel’s vice president sells $116,959 in stock
- Earnings call transcript: CorVel Corp Q4 2025 shows revenue growth, stock dips
- CorVel reports Q4 earnings beat, revenue up 12% YoY
- CorVel Announces Revenues and Earnings
Tagesspanne
81.81 83.14
Jahresspanne
81.16 128.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.62
- Eröffnung
- 82.27
- Bid
- 82.97
- Ask
- 83.27
- Tief
- 81.81
- Hoch
- 83.14
- Volumen
- 264
- Tagesänderung
- 1.65%
- Monatsänderung
- -6.45%
- 6-Monatsänderung
- -25.28%
- Jahresänderung
- -22.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K