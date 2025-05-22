货币 / CRVL
CRVL: CorVel Corp
82.81 USD 1.22 (1.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRVL汇率已更改1.50%。当日，交易品种以低点81.55和高点83.20进行交易。
关注CorVel Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRVL新闻
- CorVel stock hits 52-week low at $84.57
- CorVel stock hits 52-week low at 85.01 USD
- CorVel Q1 Revenue Climbs 11%
- CorVel stock hits 52-week low at $86.30
- CorVel Corp stock hits 52-week low at $88.73
- CorVel stock hits 52-week low at 93.21 USD
- CorVel: Expanding Book Multiples To Lead To Near-Term Consolidation (NASDAQ:CRVL)
- CorVel’s CIO Maxim Shishin sells $259,416 in stock
- Corvel’s vice president sells $116,959 in stock
- Earnings call transcript: CorVel Corp Q4 2025 shows revenue growth, stock dips
- CorVel reports Q4 earnings beat, revenue up 12% YoY
- CorVel Announces Revenues and Earnings
日范围
81.55 83.20
年范围
81.16 128.61
- 前一天收盘价
- 81.59
- 开盘价
- 82.10
- 卖价
- 82.81
- 买价
- 83.11
- 最低价
- 81.55
- 最高价
- 83.20
- 交易量
- 46
- 日变化
- 1.50%
- 月变化
- -6.63%
- 6个月变化
- -25.42%
- 年变化
- -22.98%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值