通貨 / CRVL
CRVL: CorVel Corp
82.97 USD 1.35 (1.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRVLの今日の為替レートは、1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり81.81の安値と83.14の高値で取引されました。
CorVel Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
81.81 83.14
1年のレンジ
81.16 128.61
- 以前の終値
- 81.62
- 始値
- 82.27
- 買値
- 82.97
- 買値
- 83.27
- 安値
- 81.81
- 高値
- 83.14
- 出来高
- 264
- 1日の変化
- 1.65%
- 1ヶ月の変化
- -6.45%
- 6ヶ月の変化
- -25.28%
- 1年の変化
- -22.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K