COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
El tipo de cambio de COMT de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.78, mientras que el máximo ha alcanzado 26.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COMT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COMT hoy?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) se evalúa hoy en 26.84. El instrumento se negocia dentro de -0.37%; el cierre de ayer ha sido 26.94 y el volumen comercial ha alcanzado 76. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COMT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF se evalúa actualmente en 26.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.07% y USD. Monitoree los movimientos de COMT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COMT?
Puede comprar acciones de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) al precio actual de 26.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.84 o 27.14, mientras que 76 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COMT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COMT?
Invertir en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.12 - 27.64 y el precio actual 26.84. Muchos comparan 0.22% y 1.09% antes de colocar órdenes en 26.84 o 27.14. Estudie los cambios diarios de precios de COMT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
El precio más alto de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) en el último año ha sido 27.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.12 - 27.64, una comparación con 26.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
El precio más bajo de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) para el año ha sido 23.12. La comparación con los actuales 26.84 y 23.12 - 27.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COMT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COMT?
En el pasado, iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.94 y 4.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.94
- Open
- 26.82
- Bid
- 26.84
- Ask
- 27.14
- Low
- 26.78
- High
- 26.91
- Volumen
- 76
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 0.22%
- Cambio a 6 meses
- 1.09%
- Cambio anual
- 4.07%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8