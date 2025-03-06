- Aperçu
COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Le taux de change de COMT a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.78 et à un maximum de 26.83.
Suivez la dynamique iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COMT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COMT aujourd'hui ?
L'action iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF est cotée à 26.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.59%, a clôturé hier à 26.94 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de COMT présente ces mises à jour.
L'action iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF est actuellement valorisé à 26.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COMT.
Comment acheter des actions COMT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF au cours actuel de 26.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.78 ou de 27.08, le 27 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COMT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COMT ?
Investir dans iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.12 - 27.64 et le prix actuel 26.78. Beaucoup comparent 0.00% et 0.87% avant de passer des ordres à 26.78 ou 27.08. Consultez le graphique du cours de COMT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF l'année dernière était 27.64. Au cours de 23.12 - 27.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) sur l'année a été 23.12. Sa comparaison avec 26.78 et 23.12 - 27.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COMT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COMT a-t-elle été divisée ?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.94 et 3.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.94
- Ouverture
- 26.82
- Bid
- 26.78
- Ask
- 27.08
- Plus Bas
- 26.78
- Plus Haut
- 26.83
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.87%
- Changement Annuel
- 3.84%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8