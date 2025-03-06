クォートセクション
通貨 / COMT
COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

26.84 USD 0.10 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COMTの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり26.78の安値と26.91の高値で取引されました。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

COMT株の現在の価格は？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの株価は本日26.84です。-0.37%内で取引され、前日の終値は26.94、取引量は76に達しました。COMTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの株は配当を出しますか？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの現在の価格は26.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.07%やUSDにも注目します。COMTの動きはライブチャートで確認できます。

COMT株を買う方法は？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの株は現在26.84で購入可能です。注文は通常26.84または27.14付近で行われ、76や0.07%が市場の動きを示します。COMTの最新情報はライブチャートで確認できます。

COMT株に投資する方法は？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFへの投資では、年間の値幅23.12 - 27.64と現在の26.84を考慮します。注文は多くの場合26.84や27.14で行われる前に、0.22%や1.09%と比較されます。COMTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの株の最高値は？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの過去1年の最高値は27.64でした。23.12 - 27.64内で株価は大きく変動し、26.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFの株の最低値は？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF(COMT)の年間最安値は23.12でした。現在の26.84や23.12 - 27.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COMTの動きはライブチャートで確認できます。

COMTの株式分割はいつ行われましたか？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.94、4.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.78 26.91
1年のレンジ
23.12 27.64
以前の終値
26.94
始値
26.82
買値
26.84
買値
27.14
安値
26.78
高値
26.91
出来高
76
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
0.22%
6ヶ月の変化
1.09%
1年の変化
4.07%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8