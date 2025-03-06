- Panoramica
COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Il tasso di cambio COMT ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.78 e ad un massimo di 26.83.
Segui le dinamiche di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COMT oggi?
Oggi le azioni iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF sono prezzate a 26.78. Viene scambiato all'interno di -0.59%, la chiusura di ieri è stata 26.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COMT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF pagano dividendi?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF è attualmente valutato a 26.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COMT.
Come acquistare azioni COMT?
Puoi acquistare azioni iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF al prezzo attuale di 26.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.78 o 27.08, mentre 27 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COMT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COMT?
Investire in iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.12 - 27.64 e il prezzo attuale 26.78. Molti confrontano 0.00% e 0.87% prima di effettuare ordini su 26.78 o 27.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COMT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
Il prezzo massimo di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 27.64. All'interno di 23.12 - 27.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
Il prezzo più basso di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) nel corso dell'anno è stato 23.12. Confrontandolo con gli attuali 26.78 e 23.12 - 27.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COMT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COMT?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.94 e 3.84%.
- Chiusura Precedente
- 26.94
- Apertura
- 26.82
- Bid
- 26.78
- Ask
- 27.08
- Minimo
- 26.78
- Massimo
- 26.83
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 0.87%
- Variazione Annuale
- 3.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8