COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

26.78 USD 0.16 (0.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COMT汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点26.78和高点26.83进行交易。

关注iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

COMT新闻

常见问题解答

COMT股票今天的价格是多少？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票今天的定价为26.78。它在-0.59%范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到27。COMT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票是否支付股息？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF目前的价值为26.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.84%和USD。实时查看图表以跟踪COMT走势。

如何购买COMT股票？

您可以以26.78的当前价格购买iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票。订单通常设置在26.78或27.08附近，而27和-0.15%显示市场活动。立即关注COMT的实时图表更新。

如何投资COMT股票？

投资iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF需要考虑年度范围23.12 - 27.64和当前价格26.78。许多人在以26.78或27.08下订单之前，会比较0.00%和。实时查看COMT价格图表，了解每日变化。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF的最高价格是27.64。在23.12 - 27.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF的绩效。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票的最低价格是多少？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF（COMT）的最低价格为23.12。将其与当前的26.78和23.12 - 27.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COMT股票是什么时候拆分的？

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.94和3.84%中可见。

日范围
26.78 26.83
年范围
23.12 27.64
前一天收盘价
26.94
开盘价
26.82
卖价
26.78
买价
27.08
最低价
26.78
最高价
26.83
交易量
27
日变化
-0.59%
月变化
0.00%
6个月变化
0.87%
年变化
3.84%
