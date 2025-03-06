COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
今日COMT汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点26.78和高点26.83进行交易。
关注iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COMT新闻
常见问题解答
COMT股票今天的价格是多少？
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票今天的定价为26.78。它在-0.59%范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到27。COMT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票是否支付股息？
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF目前的价值为26.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.84%和USD。实时查看图表以跟踪COMT走势。
如何购买COMT股票？
您可以以26.78的当前价格购买iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票。订单通常设置在26.78或27.08附近，而27和-0.15%显示市场活动。立即关注COMT的实时图表更新。
如何投资COMT股票？
投资iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF需要考虑年度范围23.12 - 27.64和当前价格26.78。许多人在以26.78或27.08下订单之前，会比较0.00%和。实时查看COMT价格图表，了解每日变化。
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF的最高价格是27.64。在23.12 - 27.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF的绩效。
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF股票的最低价格是多少？
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF（COMT）的最低价格为23.12。将其与当前的26.78和23.12 - 27.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COMT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COMT股票是什么时候拆分的？
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.94和3.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.94
- 开盘价
- 26.82
- 卖价
- 26.78
- 买价
- 27.08
- 最低价
- 26.78
- 最高价
- 26.83
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 0.87%
- 年变化
- 3.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8