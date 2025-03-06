- Visão do mercado
COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
A taxa do COMT para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.78 e o mais alto foi 26.91.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COMT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COMT hoje?
Hoje iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) está avaliado em 26.83. O instrumento é negociado dentro de -0.41%, o fechamento de ontem foi 26.94, e o volume de negociação atingiu 134. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COMT em tempo real.
As ações de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF está avaliado em 26.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.03% e USD. Monitore os movimentos de COMT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COMT?
Você pode comprar ações de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) pelo preço atual 26.83. Ordens geralmente são executadas perto de 26.83 ou 27.13, enquanto 134 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COMT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COMT?
Investir em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 23.12 - 27.64 e o preço atual 26.83. Muitos comparam 0.19% e 1.05% antes de enviar ordens em 26.83 ou 27.13. Estude as mudanças diárias de preço de COMT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
O maior preço de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) no último ano foi 27.64. As ações oscilaram bastante dentro de 23.12 - 27.64, e a comparação com 26.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
O menor preço de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) no ano foi 23.12. A comparação com o preço atual 26.83 e 23.12 - 27.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COMT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COMT?
No passado iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.94 e 4.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.94
- Open
- 26.82
- Bid
- 26.83
- Ask
- 27.13
- Low
- 26.78
- High
- 26.91
- Volume
- 134
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.05%
- Mudança anual
- 4.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8