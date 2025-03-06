- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Der Wechselkurs von COMT hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.78 bis zu einem Hoch von 26.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COMT News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Near-Term Gloom, Long-Term Boom
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COMT heute?
Die Aktie von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) notiert heute bei 26.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.94 und das Handelsvolumen erreichte 134. Das Live-Chart von COMT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COMT Dividenden?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF wird derzeit mit 26.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COMT zu verfolgen.
Wie kaufe ich COMT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) zum aktuellen Kurs von 26.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.83 oder 27.13 platziert, während 134 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COMT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COMT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 23.12 - 27.64 und der aktuelle Kurs 26.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 1.05%, bevor sie Orders zu 26.83 oder 27.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COMT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
Der höchste Kurs von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) im vergangenen Jahr lag bei 27.64. Innerhalb von 23.12 - 27.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) im Laufe des Jahres betrug 23.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.83 und der Spanne 23.12 - 27.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COMT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COMT statt?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.94 und 4.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.94
- Eröffnung
- 26.82
- Bid
- 26.83
- Ask
- 27.13
- Tief
- 26.78
- Hoch
- 26.91
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 1.05%
- Jahresänderung
- 4.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8