COMT: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Курс COMT за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.78, а максимальная — 26.83.
Следите за динамикой iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COMT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COMT сегодня?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) сегодня оценивается на уровне 26.78. Инструмент торгуется в пределах -0.59%, вчерашнее закрытие составило 26.94, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COMT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF в настоящее время оценивается в 26.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.84% и USD. Отслеживайте движения COMT на графике в реальном времени.
Как купить акции COMT?
Вы можете купить акции iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) по текущей цене 26.78. Ордера обычно размещаются около 26.78 или 27.08, тогда как 27 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COMT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COMT?
Инвестирование в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 23.12 - 27.64 и текущей цены 26.78. Многие сравнивают 0.00% и 0.87% перед размещением ордеров на 26.78 или 27.08. Изучайте ежедневные изменения цены COMT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
Самая высокая цена iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) за последний год составила 27.64. Акции заметно колебались в пределах 23.12 - 27.64, сравнение с 26.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF?
Самая низкая цена iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) за год составила 23.12. Сравнение с текущими 26.78 и 23.12 - 27.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COMT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COMT?
В прошлом iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.94 и 3.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.94
- Open
- 26.82
- Bid
- 26.78
- Ask
- 27.08
- Low
- 26.78
- High
- 26.83
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- 3.84%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8