Ignore Bar Signals
- Indicadores
- Samuel David Rosenberg
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Ignorar Barras - NO REPAINTIdentifique Patrones de Continuación de Tendencia de Alta Probabilidad ElIndicador Ignorar Barras detecta y marcaautomáticamente patrones de acción de precio de Barra Roja Ignorada (RBI) y Barra Verde Ignorada (GBI)en su gráfico . Estos patrones señalan oportunidades potenciales de continuación de tendenciacon puntos deentrada claramente definidos .
Cómo funcionaPatrón RBI(Señal alcista): Después de más de 3 velasalcistas(verdes) consecutivas,aparece una única vela bajista (roja) que es "ignorada" por el mercado - la siguiente vela cierra por encima del máximo de la vela roja ,confirmando la continuación alcista. Una flecha hacia arriba marca la barraignorada. PatrónGBI(Señalbajista): Después de más de 3 velas bajistas (rojas ) consecutivas, aparece una única vela alcista (verde), pero es " ignorada" por el mercado - lavelasiguientecierra por debajodel mínimo dela vela verde, confirmando la continuación bajista. Una flecha hacia abajo marca la barraignorada.
Características
- Flechas visuales claras sobre patrones válidos
- Funciona en todos los plazos e instrumentos
- Mínimo debarras consecutivas configurable(por defecto: 3)
- Filtro de tendenciaMA opcional para señales de mayorcalidad
- Muestra señales históricas cuando se cargan en el gráfico
- Modos de señalconfirmadao no confirmada
Uso recomendado
- Los plazos más largos(15M,30M, 1H+) producenseñales más fiables
- Combinar con análisisde soporte/resistencia
- Se utiliza mejor en condiciones de tendencia del mercado