HIGH Probability Channel Indicator

Channel Trading Indicator - Sistema de Trading de Banda de Alta Probabilidad

DESCRIPCIÓN:

El Channel Trading Indicator es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional diseñada para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en mercados con canales y rangos. Este potente indicador utiliza el análisis estadístico para crear bandas dinámicas de soporte y resistencia, ayudando a los operadores a identificar puntos de entrada óptimos cuando el precio rebota desde los límites del canal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- SISTEMA DE BANDA DE MÚLTIPLES NIVELES: El indicador crea múltiples niveles de canal utilizando cálculos de desviación estándar, proporcionando a los operadores zonas de soporte/resistencia primarias y secundarias. Este enfoque multinivel ayuda a identificar oportunidades de rebote de alta probabilidad en diferentes niveles de precios.

- CONFIGURACIONES DE ALTA PROBABILIDAD: Las señales se generan sólo cuando el precio toca o cruza las bandas del canal y muestra una clara confirmación de reversión. Esto asegura que usted está entrando en operaciones en niveles estadísticamente significativos donde el precio tiene más probabilidades de revertir, lo que resulta en mayores tasas de ganancias.

- DETECCIÓN INTELIGENTE DE SEÑALES: El indicador detecta automáticamente cuando el precio:
- Toca las bandas inferiores y rebota (señales de COMPRA)
- Toca las bandas superiores y rebota (señales de VENTA)
- Cruza las bandas con confirmación (señales de entrada adicionales)
Las señales se reinician cuando el precio visita la banda media, evitando falsas señales en mercados oscilantes.

- FLECHAS VISUALES: Flechas claras y personalizables aparecen en su gráfico cuando se detectan señales, lo que facilita la detección de oportunidades de trading de un vistazo.

- COMPATIBLE CON EA: Incluye buffers de señales dedicados a los que pueden acceder los Asesores Expertos para estrategias de trading automatizadas.

- CONFIRMACIÓN FLEXIBLE: Funciona excepcionalmente bien cuando se utiliza junto con herramientas de confirmación adicionales, tales como:
- Oscilador Estocástico (para confirmación de sobrecompra/sobreventa en toques de banda)
- RSI (para confirmación de impulso en rebotes)
- Medias móviles (para alineación de tendencias)
- Niveles de soporte/resistencia (para precisión de entrada)

CÓMO FUNCIONA:

1. CÁLCULO DE LA BANDA: El indicador calcula una media móvil (SMA) como banda media y, a continuación, crea bandas superiores e inferiores utilizando la desviación estándar. Múltiples niveles de banda (desviaciones 1x, 1,5x, 2,5x) proporcionan zonas adicionales de soporte/resistencia.

2. GENERACIÓN DE SEÑALES:
- Señales de COMPRA: Se generan cuando el precio toca o cruza por debajo de las bandas inferiores y muestra un rebote (cierra por encima de la banda)
- Señales de VENTA: Se generan cuando el precio toca o cruza por encima de las bandas superiores y muestra un rebote (cierra por debajo de la banda)

3. RESET INTELIGENTE: Cuando el precio visita o cruza la banda media, todas las banderas de banda se reinician, asegurando señales frescas para el siguiente ciclo del canal.

4. 4. ENTRADAS DE ALTA PROBABILIDAD: Al esperar a que el precio toque las bandas Y muestre confirmación de reversión, el indicador sólo señala cuando las condiciones favorecen una operación exitosa.

USO RECOMENDADO:

Para obtener resultados óptimos, utilice este indicador en combinación con:
- Oscilador Estocástico: Confirme señales de COMPRA cuando el Estocástico esté sobrevendido (por debajo de 20) al tocar las bandas inferiores. Confirme señales de VENTA cuando el estocástico esté sobrecomprado (por encima de 80) al tocar la banda superior.
- RSI: Utilice la divergencia del RSI o la confirmación del impulso para validar las señales de rebote de la banda.
- Niveles de soporte/resistencia: Entre en operaciones cuando las bandas del canal se alineen con niveles clave de soporte (para compras) o resistencia (para ventas).
- Análisis de volumen: Confirme las señales con un volumen creciente en la barra de rebote.
- Tendencia en un marco temporal superior: Utilice un marco temporal superior para asegurarse de que está operando con la tendencia general del mercado.

MEJORES PRÁCTICAS:

- Marcos temporales: Funciona en todos los marcos temporales, pero es especialmente eficaz en los gráficos H1, H4 y diarios para el swing trading.
- Condiciones del mercado: Funciona mejor en mercados con tendencia/canal. En tendencias fuertes, utilícelo con precaución y espere a los retrocesos a las bandas.
- Gestión del riesgo: Utilice siempre niveles adecuados de stop-loss (más allá de la banda opuesta) y take-profit (en la banda media o en la banda opuesta).
- Confirmación: Espere la confirmación adicional del estocástico u otros osciladores antes de entrar en las operaciones - esto aumenta significativamente la tasa de ganancias
- Paciencia: El indicador señala cuando el precio alcanza niveles estadísticamente significativos - espere la confirmación del rebote antes de entrar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Periodo de canal personalizable (por defecto: 100 barras)
- Multiplicador de desviación estándar ajustable (por defecto: 2,0)
- Múltiples niveles de banda para diferentes estrategias de negociación
- Flechas visuales con colores y tamaños personalizables
- Búferes de señales accesibles para la integración de EA
- Compatible con todos los símbolos y marcos temporales de MT5
- Funciona con cualquier precio aplicado (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.)

PERFECTO PARA:

- Traders que buscan configuraciones de alta probabilidad en los límites del canal
- Estrategias de negociación en rangos
- Operaciones de reversión a la media
- Operadores que deseen combinar el análisis de canales con el estocástico, el RSI u otros osciladores para obtener una confirmación adicional.
- Operativa manual y automatizada
- Operadores de swing que buscan puntos de entrada de calidad

Transforme su operativa de canales con un indicador de calidad profesional que identifica oportunidades de rebote estadísticamente significativas. El indicador de negociación de canales le da la confianza necesaria para entrar en operaciones a niveles óptimos, especialmente cuando se combina con el estocástico u otros osciladores de impulso para obtener una confirmación adicional.

Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Universal Soul Reaper es un oscilador atmosférico de flujo de mercado diseñado para interpretar el comportamiento de los precios como un ciclo de energía espiritual. En lugar de reaccionar únicamente al precio en bruto, visualiza el estado del alma del mercado, revelando cuándo el impulso está despertando, estabilizándose o desvaneciéndose. El indicador funciona en una ventana independiente y presenta tres entidades entrelazadas: el Velo Ectoplásmico , el Límite del Espíritu y el Núcleo del Alm
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicadores
Ichimoku Aiko MTF es una colección de indicadores técnicos que muestran los niveles de soporte y resistencia, así como el impulso y la dirección de la tendencia. Es un indicador multi-marco de tiempo, por lo que no necesita cambiar el marco de tiempo del gráfico cuando desee ver las nubes ichimoku en un marco de tiempo superior. Ej. El timeframe del gráfico es M15 y quieres ver en el timeframe del gráfico M15 los indicadores H1 ichimoku (el ichimoku en Metatrader no puede hacer eso) por eso nece
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y correcciones 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" alcistas y bajistas de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos sirven como base para determinar la "Base" que consiste en zonas de "Corrección" de los movimientos de precios, y también tiene zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimientos de precios. Los impulsos ascendentes y descendentes se determinan bas
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Las velas Heikin Ashi son una poderosa herramienta para los operadores, ya que ofrecen una visualización clara y fluida de las tendencias del mercado. A diferencia de las velas tradicionales, filtran el ruido del mercado, proporcionando una visión más limpia de la dirección y la fuerza del mercado, lo que ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas. El indicador Hull Heikin Ashi Smoothed de Minions Labs va un paso más allá al integrar la Media Móvil Hull para mejorar el suavizado y
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura y reversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en M4,M
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines es un indicador personalizado diseñado para mostrar niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Estos niveles se basan en la teoría de soporte y resistencia de Malasia, que define los niveles no como áreas, sino como niveles de precio específicos derivados de los picos y valles del gráfico de líneas. Características: Tres tipos de niveles: A-Level, V-Level y Nivel de brecha. Indicación de frescura para los niveles: los niveles frescos son más significativos que los niveles no fres
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de Divergencia RSI : Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuacione
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Indicador Golden Spikes Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade. enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA.. folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Características Utiliza S
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Otros productos de este autor
Ignore Bar Signals
Samuel David Rosenberg
Indicadores
Indicador Ignorar Barras - NO REPAINT Identifique Patrones de Continuación de Tendencia de Alta Probabilidad El Indicador Ignorar Barras detecta y marca automáticamente patrones de acción de precio de Barra Roja Ignorada (RBI ) y Barra Verde Ignorada (GBI ) en su gráfico . Estos patrones señalan oportunidades potenciales de continuación de tendencia con puntos de entrada claramente definidos . Cómo funciona Patrón RBI (Señal alcista ): Después de más de 3 velas alcistas (verdes ) consecutivas ,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario