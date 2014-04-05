Ignore Bar Signals

Ignorieren von Bars Indikator - NO REPAINT

Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Trendfortsetzungsmuster Der Ignore Bars Indikator erkennt und markiertautomatischRed Bar Ignored (RBI) und Green Bar Ignored (GBI) Preisaktionsmuster auf Ihrem Chart . Diese Muster signalisieren potenzielle Trendfortsetzungsmöglichkeiten mit klar definierten Einstiegspunkten.

Wie es funktioniert

RBI-Muster(bullisches Signal): Nach mehr als 3 aufeinanderfolgenden bullischen(grünen)Kerzenerscheinteine einzelne bearische (rote)Kerze, die jedoch vom Markt "ignoriert" wird - die nächste Kerze schließt oberhalb des Hochs derrotenKerze, wasdie bullische Fortsetzung des Trends bestätigt. Ein Aufwärtspfeil markiert den ignoriertenBalken. GBI-Muster (bärischesSignal): Nach mehr als 3 aufeinanderfolgenden bärischen (roten) Kerzen erscheint eine einzige bullische (grüne) Kerze, die jedochvom Markt ignoriert " wird- die nächsteKerze schließt unter demTiefpunkt dergrünen Kerze , was die Fortsetzung des bärischen Trends bestätigt. Ein Abwärtspfeil markiert den ignorierten Balken.

Merkmale

  • Klare visuelle Pfeile bei gültigen Mustern
  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
  • KonfigurierbareMindestanzahl aufeinanderfolgender Balken(Standard: 3)
  • OptionalerMA-Trendfilter für höherwertige Signale
  • Zeigt historische Signale an, wenn sie in den Chart geladen werden
  • Bestätigteoder unbestätigte Signalmodi

Empfohlene Verwendung

  • Höhere Zeitrahmen (15M,30M, 1H+) erzeugen zuverlässigere Signale
  • Kombiniert mit der Analyse vonUnterstützung/Widerstand
  • Am besten geeignet in trendigen Marktbedingungen

Kredite

Konzept der Strategie:Redand Green Ignored Bar(RBI/GBI) Mustererkennungsmethodik , eine bekannte Preisaktionstechnik , die von Oliver Velez popularisiert wurde.
