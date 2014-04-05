Ignore Bar Signals
Samuel David Rosenberg
Ignorieren von Bars Indikator - NO REPAINTIdentifizieren Sie hochwahrscheinliche Trendfortsetzungsmuster Der Ignore Bars Indikator erkennt und markiertautomatischRed Bar Ignored (RBI) und Green Bar Ignored (GBI) Preisaktionsmuster auf Ihrem Chart . Diese Muster signalisieren potenzielle Trendfortsetzungsmöglichkeiten mit klar definierten Einstiegspunkten.
Wie es funktioniertRBI-Muster(bullisches Signal): Nach mehr als 3 aufeinanderfolgenden bullischen(grünen)Kerzenerscheinteine einzelne bearische (rote)Kerze, die jedoch vom Markt "ignoriert" wird - die nächste Kerze schließt oberhalb des Hochs derrotenKerze, wasdie bullische Fortsetzung des Trends bestätigt. Ein Aufwärtspfeil markiert den ignoriertenBalken. GBI-Muster (bärischesSignal): Nach mehr als 3 aufeinanderfolgenden bärischen (roten) Kerzen erscheint eine einzige bullische (grüne) Kerze, die jedochvom Markt ignoriert " wird- die nächsteKerze schließt unter demTiefpunkt dergrünen Kerze , was die Fortsetzung des bärischen Trends bestätigt. Ein Abwärtspfeil markiert den ignorierten Balken.
Merkmale
- Klare visuelle Pfeile bei gültigen Mustern
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
- KonfigurierbareMindestanzahl aufeinanderfolgender Balken(Standard: 3)
- OptionalerMA-Trendfilter für höherwertige Signale
- Zeigt historische Signale an, wenn sie in den Chart geladen werden
- Bestätigteoder unbestätigte Signalmodi
Empfohlene Verwendung
- Höhere Zeitrahmen (15M,30M, 1H+) erzeugen zuverlässigere Signale
- Kombiniert mit der Analyse vonUnterstützung/Widerstand
- Am besten geeignet in trendigen Marktbedingungen