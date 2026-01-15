Trade Assistant Pro Multi
- Indicadores
- Sumeyye Emine Karakas
- Versión: 2.50
- Activaciones: 5
Trade Assistant PRO Multi (MT4) es un avanzado cuadro de mandos de puntuación multi-marco de tiempo que convierte 16+ señales técnicas en una clara puntuación de 0-100 y una simple decisión:
✅ COMPRA ≥ 70 | ❌ VENTA ≤ 30 | ⏳ ESPERA.
Combina osciladores clásicos y herramientas de tendencia con un régimen dinámico TREND/RANGE, puerta de sesgo H4/D1, bono de divergencia RSI y filtros de seguridad inteligentes como protección contra picos de volatilidad spread y ATR.
Trade Assistant PRO Multi (MT4) es un indicador profesional de ayuda a la toma de decisiones diseñado para ayudar a los operadores a juzgar rápidamente la dirección del mercado en múltiples marcos temporales mediante un sistema de puntuación transparente de 0-100.
Características principales
-
Cuadro de Múltiples Plazos (MTF): Monitorice señales desde M5 hasta W1 (configurable) en un único panel.
-
Motor de puntuación (0-100): El modelo de votación ponderada normaliza todos los indicadores en una única puntuación.
-
Decisiones claras:
-
COMPRAR cuando la puntuación ≥ 70
-
VENDER cuando la puntuación ≤ 30
-
En caso contrario, ESPERAR
-
Indicadores incluidos (16 en total)
Conjunto básico:
-
Estocástico, RSI, CCI (Entrada + Tendencia), MACD, ADX, filtro de tendencia EMA, IMF.
-
Bandas de Bollinger, SAR Parabólico, Nube de Ichimoku
Conjunto de confirmación extra:
-
Williams %R, Momentum, Pendiente OBV, DeMarker, Envolventes
Lógica y filtros inteligentes
-
Detección dinámica de regímenes (TENDENCIA / RANGO): Potencia automáticamente las herramientas de tendencia en las tendencias y las herramientas de oscilador en los rangos.
-
Puerta MTF (sesgo H4 y D1): Confirmación opcional de plazos superiores que puede potenciar o penalizar la puntuación.
-
Módulo de Divergencia RSI: Añade una bonificación cuando se detecta divergencia alcista/bajista.
-
Filtros de riesgo/seguridad:
-
Filtro de diferencial (penalización cuando el diferencial es alto).
-
Filtro de sesión (operar sólo dentro de las horas preferidas)
-
Filtro de picos de volatilidad ATR (obliga a ESPERAR durante volatilidad anormal)
-
Planificación de operaciones (sugerencias sobre el gráfico)
-
Muestra sugerencias de Entrada / SL / TP usando multiplicadores ATR (marco de tiempo del gráfico).
Alertas (opcional)
-
Alertas emergentes, alertas por correo electrónico y notificaciones push con control de enfriamiento.
Nota: Esta herramienta sólo proporciona señales analíticas y asistencia comercial. No ejecuta operaciones automáticamente.