Trade Assistant PRO Multi (MT4) es un avanzado cuadro de mandos de puntuación multi-marco de tiempo que convierte 16+ señales técnicas en una clara puntuación de 0-100 y una simple decisión:

✅ COMPRA ≥ 70 | ❌ VENTA ≤ 30 | ⏳ ESPERA.

Combina osciladores clásicos y herramientas de tendencia con un régimen dinámico TREND/RANGE, puerta de sesgo H4/D1, bono de divergencia RSI y filtros de seguridad inteligentes como protección contra picos de volatilidad spread y ATR.





Trade Assistant PRO Multi (MT4) es un indicador profesional de ayuda a la toma de decisiones diseñado para ayudar a los operadores a juzgar rápidamente la dirección del mercado en múltiples marcos temporales mediante un sistema de puntuación transparente de 0-100.

Características principales

Cuadro de Múltiples Plazos (MTF): Monitorice señales desde M5 hasta W1 (configurable) en un único panel.

Motor de puntuación (0-100): El modelo de votación ponderada normaliza todos los indicadores en una única puntuación.

Decisiones claras: COMPRAR cuando la puntuación ≥ 70 VENDER cuando la puntuación ≤ 30 En caso contrario, ESPERAR



Indicadores incluidos (16 en total)

Conjunto básico:

Estocástico, RSI, CCI (Entrada + Tendencia), MACD, ADX, filtro de tendencia EMA, IMF.

Bandas de Bollinger, SAR Parabólico, Nube de Ichimoku

Conjunto de confirmación extra:

Williams %R, Momentum, Pendiente OBV, DeMarker, Envolventes

Lógica y filtros inteligentes

Detección dinámica de regímenes (TENDENCIA / RANGO): Potencia automáticamente las herramientas de tendencia en las tendencias y las herramientas de oscilador en los rangos.

Puerta MTF (sesgo H4 y D1): Confirmación opcional de plazos superiores que puede potenciar o penalizar la puntuación.

Módulo de Divergencia RSI: Añade una bonificación cuando se detecta divergencia alcista/bajista.

Filtros de riesgo/seguridad: Filtro de diferencial (penalización cuando el diferencial es alto). Filtro de sesión (operar sólo dentro de las horas preferidas) Filtro de picos de volatilidad ATR (obliga a ESPERAR durante volatilidad anormal)



Planificación de operaciones (sugerencias sobre el gráfico)

Muestra sugerencias de Entrada / SL / TP usando multiplicadores ATR (marco de tiempo del gráfico).

Alertas (opcional)

Alertas emergentes, alertas por correo electrónico y notificaciones push con control de enfriamiento.