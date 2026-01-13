2MA + BB PRO MTF - Indicador avanzado de confirmación de tendencias

2MA + BB PRO MTF es un indicador profesional de confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales diseñado para operadores que desean señales de alta calidad, sin repintado y alineadas con la estructura del mercado en marcos temporales superiores.

Este indicador combina la lógica de media móvil dual, la confirmación de tendencia de marco de tiempo superior, el contexto de volatilidad de las Bandas de Bollinger y el filtrado de fuerza de impulso basado en ATR para eliminar las entradas de baja calidad y centrarse solo en configuraciones de alta probabilidad.

Características principales

✔ Multi-Timeframe (MTF) Filtro de Tendencia

✔ Utiliza SOLO velas cerradas en el marco de tiempo superior (sin repintado)

✔ TrendTF MA Cross Direction Lock

✔ Operaciones permitidas sólo dentro de una ventana definida después de la cruz TrendTF

✔ ATR-basado en la fuerza (impulso) filtro de puntuación

✔ Filtro opcional Bandas de Bollinger

✔ Limpio flechas de compra / venta

✔ Informativo en el panel de control de gráficos

✔ Parámetros totalmente personalizables

✔ Funciona en todos los símbolos y marcos de tiempo

✔ Adecuado para Forex, Oro, Crypto, Índices

Cómo funciona

- Las señales de entrada se generan por el cruce de MA1 / MA2 en el marco temporal actual

- La dirección de la tendencia se confirma desde un marco temporal superior (TrendTF)

- Las señales sólo se permiten en la dirección del cruce de MA TrendTF más reciente

- Las entradas sólo son válidas para un número limitado de barras TrendTF después del cruce

- Las señales débiles se filtran utilizando la puntuación de fuerza basada en ATR

- El filtro opcional de Bandas de Bollinger añade contexto de volatilidad.

Todos los cálculos se basan únicamente en velas cerradas, lo que garantiza un comportamiento sin repintado.

Ajustes recomendados

- Marco temporal de entrada: M15 - H1

- Trend Timeframe (TrendTF): H1 o H4

- Mejor rendimiento en mercados tendenciales.

Descargo de responsabilidad

Operar implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos y analíticos y no constituye asesoramiento financiero.

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

