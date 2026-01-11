- Tu Guardián Automático de Capital 24/7

Detén las pérdidas. Bloquea las ganancias. Opera con tranquilidad.

Tienes tu estrategia, tu EA, tu análisis. Pero, ¿cuál es tu red de seguridad automática? Una decisión emocional, un gap de mercado, un mal día pueden deshacer meses de trabajo. AutoClose MT5 es esa capa de protección no negociable. No es solo una herramienta; es el seguro de tu operativa que funciona 24/7.

✅ Gestión de Riesgo Global: No mira operaciones sueltas. Monitorea el PATRIMONIO TOTAL de tu cuenta en tiempo real. Cierra TODAS las posiciones cuando se alcanza tu objetivo global de ganancia o pérdida.

✅ Disciplina Inquebrantable: Elimina el miedo, la codicia y las dudas. Ejecuta tus reglas predefinidas sin excepción, cada vez.

✅ Panel Visual Guardian: Una pantalla limpia y siempre visible muestra tu P/L, porcentaje, posiciones y estado. Conoce la salud de tu cuenta de un vistazo.

✅ Compatibilidad Universal: Funciona con CUALQUIER estrategia, CUALQUIER EA (Martingale, Grid, etc.) y trading manual. Filtra por Magic Number para proteger robots específicos.

✅ Configura y Olvida: Configúralo en menos de 60 segundos. Adjúntalo a cualquier gráfico, establece tus porcentajes y déjalo correr en segundo plano.