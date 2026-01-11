AutoClose mt5
- Utilidades
- Pedro Jose Linarejos Poveda
- Versión: 1.0
AutoClose MT5 - Tu Guardián Automático de Capital 24/7
Detén las pérdidas. Bloquea las ganancias. Opera con tranquilidad.
🛡️ Por Qué Tu Cuenta de Trading Está Incompleta Sin AutoClose MT5
Tienes tu estrategia, tu EA, tu análisis. Pero, ¿cuál es tu red de seguridad automática? Una decisión emocional, un gap de mercado, un mal día pueden deshacer meses de trabajo. AutoClose MT5 es esa capa de protección no negociable. No es solo una herramienta; es el seguro de tu operativa que funciona 24/7.
✨ La Ventaja del Profesional: Características Principales
✅ Gestión de Riesgo Global: No mira operaciones sueltas. Monitorea el PATRIMONIO TOTAL de tu cuenta en tiempo real. Cierra TODAS las posiciones cuando se alcanza tu objetivo global de ganancia o pérdida.
✅ Disciplina Inquebrantable: Elimina el miedo, la codicia y las dudas. Ejecuta tus reglas predefinidas sin excepción, cada vez.
✅ Panel Visual Guardian: Una pantalla limpia y siempre visible muestra tu P/L, porcentaje, posiciones y estado. Conoce la salud de tu cuenta de un vistazo.
✅ Compatibilidad Universal: Funciona con CUALQUIER estrategia, CUALQUIER EA (Martingale, Grid, etc.) y trading manual. Filtra por Magic Number para proteger robots específicos.
✅ Configura y Olvida: Configúralo en menos de 60 segundos. Adjúntalo a cualquier gráfico, establece tus porcentajes y déjalo correr en segundo plano.
🎯 ¿Para Quién Es? (Spoiler: Para Cualquiera Con Dinero Real)
- Usuario de EAs: Añade gestión de riesgo esencial a cualquier EA agresivo. Evita que una estrategia Martingale o Grid explote tu cuenta.
- Retador de Prop Firms: Haz cumplir automáticamente límites estrictos de drawdown diario/semanal. Pasa tu challenge con precisión algorítmica.
- Profesional Ocupado: ¿No puedes mirar gráficos todo el día? Establece tus límites, vive tu vida y sabe que tu cuenta está a salvo de movimientos catastróficos.
- Trader Propenso a las Emociones: Deja de dudar en tus salidas. Deja que la automatización ejecute tu plan perfectamente, bloqueando ganancias y cortando pérdidas.
- El Que Se Va de Vacaciones: Mantén tu cuenta segura mientras estás lejos de las pantallas. Protección 24/7 real en un VPS.
⚙️ Cómo Funciona: La Simplicidad es Poder
- ADJUNTA: Arrástralo y suéltalo en cualquier gráfico de MT5 (funciona globalmente en segundo plano).
- CONFIGURA: Define dos números: tu Objetivo de Ganancia % (ej: 5%) y tu Pérdida Máxima % (ej: 2%) del balance de tu cuenta.
- OPERA: Ejecuta tu estrategia normal—trades manuales, otros EAs, lo que sea.
- PROTEGE: AutoClose monitorea cada tick. En el momento que el P/L total de tu cuenta alcanza cualquiera de los límites, cierra instantánea y automáticamente CADA posición abierta en toda tu cuenta, protegiendo tu capital o asegurando tus ganancias.
🔒 Seguridad y Transparencia: Nuestra Promesa
🛡️ SEGURO POR DISEÑO: AutoClose MT5 NUNCA abre una operación. Su única función es CERRAR posiciones para protegerte. Sin grids ocultos, sin martingalas, sin estrategias temerarias.
📝 REGISTRO COMPLETO: Cada verificación, cada cálculo y cada cierre se registra en el Journal de tu MT5 para total transparencia.
⚡ LIGERO: Usa recursos mínimos de CPU. Es un guardián vigilante, no una carga para tu sistema.
📞 Soporte y Lo Que Obtienes
Estás comprando una utilidad profesional completa con soporte dedicado.
- El archivo AutoClose MT5 .ex5 completo.
- Guía de configuración detallada (enviada tras la compra).
- Soporte directo del desarrollador por mensajes privados de MQL5.
- Actualizaciones gratuitas durante un año.
Desarrollador: Pedro Linarejos | Versión: 1.0 | Categoría: Utilidades