AutoClose mt5 - Professionelles Dienstprogramm für das Risikomanagement
🚀 LIMITIERTES EINFÜHRUNGSANGEBOT!
Einführungspreise: Erste 5 KOSTENLOS | Dann $30 → Erhöht $20 alle 10 Verkäufe → Max $89
Aktueller Preis wird täglich in der Beschreibung aktualisiert
🎯 Was ist AutoClose mt5?
AutoClose mt5 ist ein unverzichtbares Risikomanagementprogramm, das Ihr Handelskonto automatisch schützt, indem es ALLE Positionen schließt, wenn bestimmte Gewinn- oder Verlustprozentsätze erreicht werden. Es ist Ihr 24/7-Handelswächter.
🛡️ Warum Sie dieses Dienstprogramm brauchen
Jeder Trader steht vor diesen Problemen:
- Emotionales Handeln: Verlierer zu lange halten, Gewinne zu früh mitnehmen
- Überhandeln: Kleine Verluste zu großen Verlusten werden lassen
- Marktlücken: Unerwartete Verluste erleiden
- Zeitliche Beschränkungen: Sie können die Märkte nicht rund um die Uhr beobachten
AutoClose mt5 löst ALLE diese Probleme automatisch.
✨ Kernfunktionen
✅ VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ DES KONTOS
Überwacht den GESAMTEN Kontostand (alle Positionen zusammen) und schließt alles, wenn Ihre vordefinierten Limits erreicht werden.
✅ VISUELLES ECHTZEIT-PANEL
Stets sichtbare Anzeige: - Aktueller Gesamtgewinn/Verlust in $ und % - Überwachte Positionen - Abstand zu Gewinn-/Verlustzielen - Kontostatus in Echtzeit
✅ INTELLIGENTE FILTERUNG
Verwenden Sie die Magic Number-Filterung, um: - Nur bestimmte EAs zu schützen - Alle Positionen zu überwachen (Magic = 0) - Mehrere Strategien sicher zu kombinieren
✅ PROFESSIONELLE EINSTELLUNGEN
- Gewinnziel: 0,5% bis 100% (2-5% empfohlen)
- Stop Loss: 0,1% bis 50% (1-3% empfohlen)
- Überwachungsfrequenz: 1 Sekunde bis 1 Stunde
- Sichtfenster: Ein/Aus mit benutzerdefinierter Positionierung
📊 Funktionsweise (einfache 3-Schritt-Einrichtung)
1️⃣ ANBRINGEN & KONFIGURIEREN
Anhängen an einen beliebigen Chart (läuft im Hintergrund). Legen Sie Ihre Risikoparameter fest:
Gewinnziel: 4% // Schließen Sie alle, wenn sie um 4% gestiegen sind Stop Loss: 2% // Schließen Sie alle, wenn sie um 2% gefallen sind Magic Number: 0 // Überwachen Sie ALLE Positionen Prüffrequenz: 1s // Überwachung in Echtzeit
2️⃣ ÜBERWACHEN & HANDELN
Das Dienstprogramm läuft unauffällig im Hintergrund. Sie handeln ganz normal - mit manuellem Handel, EAs oder beidem. Das visuelle Panel zeigt den Echtzeit-Status an.
3️⃣ AUTOMATISCHER SCHUTZ
Wenn der P/L des Gesamtkontos Ihre Limits erreicht: - Gewinnziel erreicht: Alle Positionen werden automatisch geschlossen - Stop-Loss erreicht: Alle Positionen werden automatisch geschlossen - Protokolle werden für jede Aktion erstellt - Fortlaufende Überwachung für neue Positionen
🎯 Für wen ist das?
🔒 Risikobewusste Trader
Legen Sie strenge tägliche/wöchentliche Verlustlimits fest. Überschreiten Sie nie wieder Ihre Risikotoleranz.
📈 Gewinnsicherungen
Sichern Sie Gewinne automatisch. Kein "Ich hätte früher Gewinne mitnehmen sollen" mehr.
🤖 EA-Benutzer
Fügen Sie Risikomanagement zu jedem EA hinzu. Perfekt für Martingal-, Grid- oder aggressive Strategien.
🏆 Prop Firm Traders
Erfüllen Sie Drawdown-Anforderungen automatisch. Bestehen Sie Herausforderungen mit Zuversicht.
✈️ Vielbeschäftigte Berufstätige
Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr Konto rund um die Uhr geschützt ist, auch wenn Sie abwesend sind.
🧠 Manuelle Trader
Entfernen Sie Emotionen aus dem Handel. Halten Sie sich automatisch an Ihren Plan.
⚙️ Technische Exzellenz
- Geringes Gewicht: Benötigt minimale CPU-Ressourcen
- Zuverlässig: Gründlich auf Live-Konten getestet
- Sicher: Schließt nur Positionen - eröffnet nie neue Trades
- Transparent: Vollständige Protokollierung aller Aktionen
- Universell: Funktioniert mit Forex, Aktien, Krypto, Indizes
- Nur MT5: Optimiert für MetaTrader 5 Plattform
📋 Real-World Beispiele
Beispiel 1: Daytrader-Schutz
Einstellungen: Gewinnziel: 3% | Stop Loss: 1,5%
Szenario: Sie haben 5 offene Positionen. Der Markt wendet sich gegen Sie.
Ergebnis: Wenn der Gesamtverlust 1,5% erreicht, werden ALLE Positionen automatisch geschlossen. Der Verlust ist auf $150 bei einem Konto von $10.000 begrenzt.
Beispiel 2: EA-Risikomanagement
Einstellungen: Gewinnziel: 5% | Magische Zahl: 1234
Szenario: Ihr EA eröffnet mehrere Positionen. Sie gehen in den Gewinn.
Ergebnis: Wenn der Gesamtgewinn 5% erreicht, werden alle EA-Positionen geschlossen. Die Gewinne werden automatisch eingefroren.
❓ FAQ
F: Funktioniert es mit jeder Handelsstrategie?
A: JA! Funktioniert mit manuellem Handel, allen EAs, Scalping, Swing Trading, etc.
F: Was ist, wenn ich mehrere EAs laufen habe?
A: Verwenden Sie die Magic Number 0, um ALLE Positionen zu überwachen, oder spezifische Zahlen für jeden EA.
F: Kann ich die Einstellungen während des Handels ändern?
A: Ja! Alle Parameter können in Echtzeit ohne Neustart angepasst werden.
F: Funktioniert es auf VPS?
A: Perfekt! Entwickelt für den 24/7 VPS-Betrieb.
F: Wie sieht es mit Swap-/Kommissionskosten aus?
A: Beinhaltet ALLE Kosten in der Gewinn- und Verlustberechnung - Swaps, Provisionen, Gebühren.
🔒 Sicherheit geht vor
Wichtig: AutoClose mt5 ist ein reines RISIKOMANAGEMENT-Tool.
- ✅ Eröffnet niemals Trades - schließt nur bestehende Positionen
- ✅ Keine riskanten Strategien - keine Martingale, kein Grid, keine gefährlichen Methoden
- ✅ Gründlich getestet - auf echten Handelskonten eingesetzt
- ✅ Transparenter Betrieb - alle Aktionen werden protokolliert und sind sichtbar
🎁 Was Sie erhalten
- Vollständiges AutoClose mt5-Dienstprogramm (MT5-Format)
- Professionelles visuelles Überwachungspanel
- Ausführliche Installationsanleitung
- 1 Jahr lang kostenlose Updates
- E-Mail-Unterstützung
- Geld-zurück-Garantie (gemäß MQL5-Richtlinien)
📞 Unterstützung & Updates
Wir bieten engagierten Support, um sicherzustellen, dass Sie den maximalen Nutzen daraus ziehen. Regelmäßige Updates gewährleisten die Kompatibilität mit allen MT5-Versionen.
🚀 HANDELN SIE NOCH HEUTE MIT VERTRAUEN! 🚀
Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Gaps über Nacht, emotionale Entscheidungen oder unerwartete Verluste.
Lassen Sie AutoClose mt5 Ihr Kapital automatisch schützen.
