AutoClose mt5


AutoClose mt5 - Professionelles Dienstprogramm für das Risikomanagement

🎯 Was ist AutoClose mt5?

AutoClose mt5 ist ein unverzichtbares Risikomanagementprogramm, das Ihr Handelskonto automatisch schützt, indem es ALLE Positionen schließt, wenn bestimmte Gewinn- oder Verlustprozentsätze erreicht werden. Es ist Ihr 24/7-Handelswächter.

🛡️ Warum Sie dieses Dienstprogramm brauchen

Jeder Trader steht vor diesen Problemen:

  • Emotionales Handeln: Verlierer zu lange halten, Gewinne zu früh mitnehmen
  • Überhandeln: Kleine Verluste zu großen Verlusten werden lassen
  • Marktlücken: Unerwartete Verluste erleiden
  • Zeitliche Beschränkungen: Sie können die Märkte nicht rund um die Uhr beobachten

AutoClose mt5 löst ALLE diese Probleme automatisch.

✨ Kernfunktionen

✅ VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ DES KONTOS

Überwacht den GESAMTEN Kontostand (alle Positionen zusammen) und schließt alles, wenn Ihre vordefinierten Limits erreicht werden.

✅ VISUELLES ECHTZEIT-PANEL

Stets sichtbare Anzeige: - Aktueller Gesamtgewinn/Verlust in $ und % - Überwachte Positionen - Abstand zu Gewinn-/Verlustzielen - Kontostatus in Echtzeit

✅ INTELLIGENTE FILTERUNG

Verwenden Sie die Magic Number-Filterung, um: - Nur bestimmte EAs zu schützen - Alle Positionen zu überwachen (Magic = 0) - Mehrere Strategien sicher zu kombinieren

✅ PROFESSIONELLE EINSTELLUNGEN

  • Gewinnziel: 0,5% bis 100% (2-5% empfohlen)
  • Stop Loss: 0,1% bis 50% (1-3% empfohlen)
  • Überwachungsfrequenz: 1 Sekunde bis 1 Stunde
  • Sichtfenster: Ein/Aus mit benutzerdefinierter Positionierung

📊 Funktionsweise (einfache 3-Schritt-Einrichtung)

1️⃣ ANBRINGEN & KONFIGURIEREN

Anhängen an einen beliebigen Chart (läuft im Hintergrund). Legen Sie Ihre Risikoparameter fest:

Gewinnziel: 4% // Schließen Sie alle, wenn sie um 4% gestiegen sind Stop Loss: 2% // Schließen Sie alle, wenn sie um 2% gefallen sind Magic Number: 0 // Überwachen Sie ALLE Positionen Prüffrequenz: 1s // Überwachung in Echtzeit

2️⃣ ÜBERWACHEN & HANDELN

Das Dienstprogramm läuft unauffällig im Hintergrund. Sie handeln ganz normal - mit manuellem Handel, EAs oder beidem. Das visuelle Panel zeigt den Echtzeit-Status an.

3️⃣ AUTOMATISCHER SCHUTZ

Wenn der P/L des Gesamtkontos Ihre Limits erreicht: - Gewinnziel erreicht: Alle Positionen werden automatisch geschlossen - Stop-Loss erreicht: Alle Positionen werden automatisch geschlossen - Protokolle werden für jede Aktion erstellt - Fortlaufende Überwachung für neue Positionen

🎯 Für wen ist das?

🔒 Risikobewusste Trader

Legen Sie strenge tägliche/wöchentliche Verlustlimits fest. Überschreiten Sie nie wieder Ihre Risikotoleranz.

📈 Gewinnsicherungen

Sichern Sie Gewinne automatisch. Kein "Ich hätte früher Gewinne mitnehmen sollen" mehr.

🤖 EA-Benutzer

Fügen Sie Risikomanagement zu jedem EA hinzu. Perfekt für Martingal-, Grid- oder aggressive Strategien.

🏆 Prop Firm Traders

Erfüllen Sie Drawdown-Anforderungen automatisch. Bestehen Sie Herausforderungen mit Zuversicht.

✈️ Vielbeschäftigte Berufstätige

Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr Konto rund um die Uhr geschützt ist, auch wenn Sie abwesend sind.

🧠 Manuelle Trader

Entfernen Sie Emotionen aus dem Handel. Halten Sie sich automatisch an Ihren Plan.

⚙️ Technische Exzellenz

  • Geringes Gewicht: Benötigt minimale CPU-Ressourcen
  • Zuverlässig: Gründlich auf Live-Konten getestet
  • Sicher: Schließt nur Positionen - eröffnet nie neue Trades
  • Transparent: Vollständige Protokollierung aller Aktionen
  • Universell: Funktioniert mit Forex, Aktien, Krypto, Indizes
  • Nur MT5: Optimiert für MetaTrader 5 Plattform

📋 Real-World Beispiele

Beispiel 1: Daytrader-Schutz

Einstellungen: Gewinnziel: 3% | Stop Loss: 1,5%
Szenario: Sie haben 5 offene Positionen. Der Markt wendet sich gegen Sie.
Ergebnis: Wenn der Gesamtverlust 1,5% erreicht, werden ALLE Positionen automatisch geschlossen. Der Verlust ist auf $150 bei einem Konto von $10.000 begrenzt.

Beispiel 2: EA-Risikomanagement

Einstellungen: Gewinnziel: 5% | Magische Zahl: 1234
Szenario: Ihr EA eröffnet mehrere Positionen. Sie gehen in den Gewinn.
Ergebnis: Wenn der Gesamtgewinn 5% erreicht, werden alle EA-Positionen geschlossen. Die Gewinne werden automatisch eingefroren.

❓ FAQ

F: Funktioniert es mit jeder Handelsstrategie?

A: JA! Funktioniert mit manuellem Handel, allen EAs, Scalping, Swing Trading, etc.

F: Was ist, wenn ich mehrere EAs laufen habe?

A: Verwenden Sie die Magic Number 0, um ALLE Positionen zu überwachen, oder spezifische Zahlen für jeden EA.

F: Kann ich die Einstellungen während des Handels ändern?

A: Ja! Alle Parameter können in Echtzeit ohne Neustart angepasst werden.

F: Funktioniert es auf VPS?

A: Perfekt! Entwickelt für den 24/7 VPS-Betrieb.

F: Wie sieht es mit Swap-/Kommissionskosten aus?

A: Beinhaltet ALLE Kosten in der Gewinn- und Verlustberechnung - Swaps, Provisionen, Gebühren.

🔒 Sicherheit geht vor

Wichtig: AutoClose mt5 ist ein reines RISIKOMANAGEMENT-Tool.

  • Eröffnet niemals Trades - schließt nur bestehende Positionen
  • Keine riskanten Strategien - keine Martingale, kein Grid, keine gefährlichen Methoden
  • Gründlich getestet - auf echten Handelskonten eingesetzt
  • Transparenter Betrieb - alle Aktionen werden protokolliert und sind sichtbar

🎁 Was Sie erhalten

  • Vollständiges AutoClose mt5-Dienstprogramm (MT5-Format)
  • Professionelles visuelles Überwachungspanel
  • Ausführliche Installationsanleitung
  • 1 Jahr lang kostenlose Updates
  • E-Mail-Unterstützung
  • Geld-zurück-Garantie (gemäß MQL5-Richtlinien)

📞 Unterstützung & Updates

Wir bieten engagierten Support, um sicherzustellen, dass Sie den maximalen Nutzen daraus ziehen. Regelmäßige Updates gewährleisten die Kompatibilität mit allen MT5-Versionen.

Entwickler: Pedro Linarejos | Version: 1.0
Plattform: Nur MetaTrader 5 | Kategorie: Dienstprogramme

