🎯 Was ist AutoClose mt5?

AutoClose mt5 - Professionelles Dienstprogramm für das Risikomanagement

AutoClose mt5 ist ein unverzichtbares Risikomanagementprogramm, das Ihr Handelskonto automatisch schützt, indem es ALLE Positionen schließt, wenn bestimmte Gewinn- oder Verlustprozentsätze erreicht werden. Es ist Ihr 24/7-Handelswächter.

🛡️ Warum Sie dieses Dienstprogramm brauchen

Jeder Trader steht vor diesen Problemen:

Emotionales Handeln: Verlierer zu lange halten, Gewinne zu früh mitnehmen

Verlierer zu lange halten, Gewinne zu früh mitnehmen Überhandeln: Kleine Verluste zu großen Verlusten werden lassen

Kleine Verluste zu großen Verlusten werden lassen Marktlücken: Unerwartete Verluste erleiden

Unerwartete Verluste erleiden Zeitliche Beschränkungen: Sie können die Märkte nicht rund um die Uhr beobachten

AutoClose mt5 löst ALLE diese Probleme automatisch.

✨ Kernfunktionen

✅ VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ DES KONTOS Überwacht den GESAMTEN Kontostand (alle Positionen zusammen) und schließt alles, wenn Ihre vordefinierten Limits erreicht werden. ✅ VISUELLES ECHTZEIT-PANEL Stets sichtbare Anzeige: - Aktueller Gesamtgewinn/Verlust in $ und % - Überwachte Positionen - Abstand zu Gewinn-/Verlustzielen - Kontostatus in Echtzeit ✅ INTELLIGENTE FILTERUNG Verwenden Sie die Magic Number-Filterung, um: - Nur bestimmte EAs zu schützen - Alle Positionen zu überwachen (Magic = 0) - Mehrere Strategien sicher zu kombinieren ✅ PROFESSIONELLE EINSTELLUNGEN Gewinnziel: 0,5% bis 100% (2-5% empfohlen)

0,5% bis 100% (2-5% empfohlen) Stop Loss: 0,1% bis 50% (1-3% empfohlen)

0,1% bis 50% (1-3% empfohlen) Überwachungsfrequenz: 1 Sekunde bis 1 Stunde

1 Sekunde bis 1 Stunde Sichtfenster: Ein/Aus mit benutzerdefinierter Positionierung

📊 Funktionsweise (einfache 3-Schritt-Einrichtung)

1️⃣ ANBRINGEN & KONFIGURIEREN

Anhängen an einen beliebigen Chart (läuft im Hintergrund). Legen Sie Ihre Risikoparameter fest:

Gewinnziel: 4% // Schließen Sie alle, wenn sie um 4% gestiegen sind Stop Loss: 2% // Schließen Sie alle, wenn sie um 2% gefallen sind Magic Number: 0 // Überwachen Sie ALLE Positionen Prüffrequenz: 1s // Überwachung in Echtzeit

2️⃣ ÜBERWACHEN & HANDELN

Das Dienstprogramm läuft unauffällig im Hintergrund. Sie handeln ganz normal - mit manuellem Handel, EAs oder beidem. Das visuelle Panel zeigt den Echtzeit-Status an.

3️⃣ AUTOMATISCHER SCHUTZ

Wenn der P/L des Gesamtkontos Ihre Limits erreicht: - Gewinnziel erreicht: Alle Positionen werden automatisch geschlossen - Stop-Loss erreicht: Alle Positionen werden automatisch geschlossen - Protokolle werden für jede Aktion erstellt - Fortlaufende Überwachung für neue Positionen

🎯 Für wen ist das?

🔒 Risikobewusste Trader Legen Sie strenge tägliche/wöchentliche Verlustlimits fest. Überschreiten Sie nie wieder Ihre Risikotoleranz. 📈 Gewinnsicherungen Sichern Sie Gewinne automatisch. Kein "Ich hätte früher Gewinne mitnehmen sollen" mehr. 🤖 EA-Benutzer Fügen Sie Risikomanagement zu jedem EA hinzu. Perfekt für Martingal-, Grid- oder aggressive Strategien. 🏆 Prop Firm Traders Erfüllen Sie Drawdown-Anforderungen automatisch. Bestehen Sie Herausforderungen mit Zuversicht. ✈️ Vielbeschäftigte Berufstätige Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr Konto rund um die Uhr geschützt ist, auch wenn Sie abwesend sind. 🧠 Manuelle Trader Entfernen Sie Emotionen aus dem Handel. Halten Sie sich automatisch an Ihren Plan.

⚙️ Technische Exzellenz

Geringes Gewicht: Benötigt minimale CPU-Ressourcen

Benötigt minimale CPU-Ressourcen Zuverlässig: Gründlich auf Live-Konten getestet

Gründlich auf Live-Konten getestet Sicher: Schließt nur Positionen - eröffnet nie neue Trades

Schließt nur Positionen - eröffnet nie neue Trades Transparent: Vollständige Protokollierung aller Aktionen

Vollständige Protokollierung aller Aktionen Universell: Funktioniert mit Forex, Aktien, Krypto, Indizes

Funktioniert mit Forex, Aktien, Krypto, Indizes Nur MT5: Optimiert für MetaTrader 5 Plattform

📋 Real-World Beispiele

Beispiel 1: Daytrader-Schutz

Einstellungen: Gewinnziel: 3% | Stop Loss: 1,5%

Szenario: Sie haben 5 offene Positionen. Der Markt wendet sich gegen Sie.

Ergebnis: Wenn der Gesamtverlust 1,5% erreicht, werden ALLE Positionen automatisch geschlossen. Der Verlust ist auf $150 bei einem Konto von $10.000 begrenzt.

Beispiel 2: EA-Risikomanagement

Einstellungen: Gewinnziel: 5% | Magische Zahl: 1234

Szenario: Ihr EA eröffnet mehrere Positionen. Sie gehen in den Gewinn.

Ergebnis: Wenn der Gesamtgewinn 5% erreicht, werden alle EA-Positionen geschlossen. Die Gewinne werden automatisch eingefroren.

❓ FAQ

F: Funktioniert es mit jeder Handelsstrategie?

A: JA! Funktioniert mit manuellem Handel, allen EAs, Scalping, Swing Trading, etc.

F: Was ist, wenn ich mehrere EAs laufen habe?

A: Verwenden Sie die Magic Number 0, um ALLE Positionen zu überwachen, oder spezifische Zahlen für jeden EA.

F: Kann ich die Einstellungen während des Handels ändern?

A: Ja! Alle Parameter können in Echtzeit ohne Neustart angepasst werden.

F: Funktioniert es auf VPS?

A: Perfekt! Entwickelt für den 24/7 VPS-Betrieb.

F: Wie sieht es mit Swap-/Kommissionskosten aus?

A: Beinhaltet ALLE Kosten in der Gewinn- und Verlustberechnung - Swaps, Provisionen, Gebühren.

🔒 Sicherheit geht vor

Wichtig: AutoClose mt5 ist ein reines RISIKOMANAGEMENT-Tool. ✅ Eröffnet niemals Trades - schließt nur bestehende Positionen

- schließt nur bestehende Positionen ✅ Keine riskanten Strategien - keine Martingale, kein Grid, keine gefährlichen Methoden

- keine Martingale, kein Grid, keine gefährlichen Methoden ✅ Gründlich getestet - auf echten Handelskonten eingesetzt

- auf echten Handelskonten eingesetzt ✅ Transparenter Betrieb - alle Aktionen werden protokolliert und sind sichtbar

🎁 Was Sie erhalten

Vollständiges AutoClose mt5-Dienstprogramm (MT5-Format)

Professionelles visuelles Überwachungspanel

Ausführliche Installationsanleitung

1 Jahr lang kostenlose Updates

E-Mail-Unterstützung

Geld-zurück-Garantie (gemäß MQL5-Richtlinien)

📞 Unterstützung & Updates

Wir bieten engagierten Support, um sicherzustellen, dass Sie den maximalen Nutzen daraus ziehen. Regelmäßige Updates gewährleisten die Kompatibilität mit allen MT5-Versionen.

Entwickler: Pedro Linarejos | Version: 1.0

Plattform: Nur MetaTrader 5 | Kategorie: Dienstprogramme