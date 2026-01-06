SMA Bias Exhaustion

SMA Bias Exhaustion - la "Alerta Roja" cuando un movimiento se está quedando sin combustible (Mejor en M15)

SMA_Bias_Exhaustion no es otro indicador que intenta "predecir la dirección".
Hace algo mucho más útil: te ayuda a detectar cuando un movimiento se está agotando y el mercado a menudo cambia a:

  • un retroceso / corrección

  • una nueva prueba de un nivel clave (Pivote / PDH / PDL)

  • o un retorno hacia el equilibrio (reversión a la media)

Marco temporal recomendado: M15
⚠️ M5 puede mostrar fuertes desviaciones debido al ruido, por lo que no se recomienda como timeframe de señal principal.

La idea central: centrarse en la señal ROJA (Agotamiento)

Esta herramienta está diseñada para simplificar las cosas. Usted no necesita diez señales confusas.

🔴 Rojo (Agotamiento) = una combinación específica donde el precio:

  • se ha estirado demasiado lejos de la SMA,

  • comienza a perder impulso,

  • muestra signos de rechazo.

En la práctica, esto suele aparecer alrededor de zonas donde:

  • el precio alcanza un nivel más fuerte,

  • no logra continuar el impulso,

  • y comienza a frenarse o a retroceder.

En otras palabras: El rojo es su advertencia de "deje de perseguir al precio".

Lo que se ve en el gráfico

  • Línea SMA (contexto y equilibrio)

  • una línea de estado coloreada junto a la SMA

  • Niveles pivote: PDH/PDL + niveles clásicos Pivot P y R/S (según su configuración)

Cómo utilizarlo (rápido y práctico)

  1. Operar en M15

  2. Cuando aparezca el 🔴 Rojo

    • deje de perseguir el movimiento (FOMO mata las cuentas),

    • busque lo que el mercado puede probar a continuación: PDH/PDL, pivotes, estructura, S/R obvio

  3. Utilice su propia confirmación (velas, estructura, sesión, niveles).
    Este indicador da contexto, no cuentos de hadas.

Ajustes recomendados

  • SMA 50 (el mejor punto de partida en M15)

  • El indicador adapta automáticamente su sensibilidad interna a su elección de SMA

Resumen de una frase

SMA_Bias_Exhaustion le ayuda a identificar cuando un movimiento se ha estirado y está perdiendo combustible. La zona roja (agotamiento) suele aparecer antes de un retroceso o de una nueva prueba de un nivel clave. Se utiliza mejor en M15.


