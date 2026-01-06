SMA Bias Exhaustion
- Indicadores
- Martynas Cizauskas
- Versión: 5.5
- Activaciones: 10
SMA Bias Exhaustion - la "Alerta Roja" cuando un movimiento se está quedando sin combustible (Mejor en M15)
SMA_Bias_Exhaustion no es otro indicador que intenta "predecir la dirección".
Hace algo mucho más útil: te ayuda a detectar cuando un movimiento se está agotando y el mercado a menudo cambia a:
-
un retroceso / corrección
-
una nueva prueba de un nivel clave (Pivote / PDH / PDL)
-
o un retorno hacia el equilibrio (reversión a la media)
Marco temporal recomendado: M15
⚠️ M5 puede mostrar fuertes desviaciones debido al ruido, por lo que no se recomienda como timeframe de señal principal.
La idea central: centrarse en la señal ROJA (Agotamiento)
Esta herramienta está diseñada para simplificar las cosas. Usted no necesita diez señales confusas.
🔴 Rojo (Agotamiento) = una combinación específica donde el precio:
-
se ha estirado demasiado lejos de la SMA,
-
comienza a perder impulso,
-
muestra signos de rechazo.
En la práctica, esto suele aparecer alrededor de zonas donde:
-
el precio alcanza un nivel más fuerte,
-
no logra continuar el impulso,
-
y comienza a frenarse o a retroceder.
En otras palabras: El rojo es su advertencia de "deje de perseguir al precio".
Lo que se ve en el gráfico
-
Línea SMA (contexto y equilibrio)
-
una línea de estado coloreada junto a la SMA
-
Niveles pivote: PDH/PDL + niveles clásicos Pivot P y R/S (según su configuración)
Cómo utilizarlo (rápido y práctico)
-
Operar en M15
-
Cuando aparezca el 🔴 Rojo
-
deje de perseguir el movimiento (FOMO mata las cuentas),
-
busque lo que el mercado puede probar a continuación: PDH/PDL, pivotes, estructura, S/R obvio
-
-
Utilice su propia confirmación (velas, estructura, sesión, niveles).
Este indicador da contexto, no cuentos de hadas.
Ajustes recomendados
-
SMA 50 (el mejor punto de partida en M15)
-
El indicador adapta automáticamente su sensibilidad interna a su elección de SMA
Resumen de una frase
SMA_Bias_Exhaustion le ayuda a identificar cuando un movimiento se ha estirado y está perdiendo combustible. La zona roja (agotamiento) suele aparecer antes de un retroceso o de una nueva prueba de un nivel clave. Se utiliza mejor en M15.