SMA Bias Exhaustion - die "rote Warnung", wenn einer Bewegung der Treibstoff ausgeht (am besten auf M15)

SMA_Bias_Exhaustion ist kein weiterer Indikator, der versucht, die Richtung vorherzusagen".

Er leistet etwas viel Nützlicheres: Er hilft Ihnen zu erkennen, wann eine Bewegung erschöpft ist und der Markt oft in:

einen Pullback / eine Korrektur

einen erneuten Test eines wichtigen Niveaus (Pivot / PDH / PDL)

oder eine Rückkehr zum Gleichgewicht (mean reversion)

✅ Empfohlener Zeitrahmen: M15

⚠️ M5 kann aufgrund von Rauschen starke Abweichungen aufweisen und wird daher nicht als Hauptsignal-Zeitrahmen empfohlen.

Die Kernidee: Konzentration auf das ROTE Signal (Erschöpfung)

Dieses Tool ist darauf ausgelegt, die Dinge einfach zu halten. Sie brauchen keine zehn verwirrenden Signale.

🔴 Rot (Exhaustion) = eine bestimmte Kombination, bei der sich der Preis:

sich zu weit von der SMA entfernt hat,

beginnt, an Schwung zu verlieren,

Anzeichen einer Ablehnung zeigt.

In der Praxis tritt dies häufig in Bereichen auf, in denen:

der Kurs auf ein stärkeres Niveau trifft ,

den Impuls nicht fortsetzen kann,

und beginnt, sich zu verlangsamen oder zurückzuziehen.

Mit anderen Worten: Rot ist die Warnung "Hören Sie auf, dem Preis nachzujagen".

Was Sie auf dem Chart sehen

SMA-Linie (Kontext und Gleichgewicht)

eine farbige Statuslinie neben dem SMA

Pivot-Ebenen: PDH/PDL + klassische Pivot P- und R/S-Ebenen (je nach Ihren Einstellungen)

Wie man es benutzt (schnell und praktisch)

Handeln Sie auf M15 Wenn 🔴 Rot erscheint: Hören Sie auf, der Bewegung hinterherzulaufen (FOMO tötet Konten),

Achten Sie darauf, was der Markt als Nächstes testen könnte: PDH/PDL, Pivots, Struktur, offensichtliche S/R Verwenden Sie Ihre eigene Bestätigung (Kerzen, Struktur, Sitzung, Niveaus).

Dieser Indikator gibt Kontext, keine Märchen.

Empfohlene Einstellungen

SMA 50 (der beste Startpunkt auf M15)

Der Indikator passt seine interne Empfindlichkeit automatisch an die von Ihnen gewählte SMA an.

Zusammenfassung in einem Satz

SMA_Bias_Exhaustion hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wann sich eine Bewegung ausgedehnt hat und an Kraft verliert. Die rote Zone (Erschöpfung) erscheint oft vor einem Pullback oder einem erneuten Test eines wichtigen Niveaus. Am besten auf dem M15 verwendet.