VWAP session

Indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) con bandas ±1σ y ±2σ calculadas a partir del volumen real negociado. Las horas de inicio y fin de la sesión son totalmente configurables, así como los niveles de desviación estándar y el número de bandas mostradas. Muestra el precio medio ponderado por volumen del día y ayuda a los operadores a identificar con precisión zonas de valor, precios extremos y oportunidades de negociación intradía.
Productos recomendados
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indicadores
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retrocesos, Extensiones y Puntos Pivote (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 es una herramienta avanzada de análisis técnico que detecta automáticamente los puntos de giro del mercado y dibuja estructuras completas de Retroceso (Retracement), Extensión (Extension) y Puntos Pivote (Pivot Point) de Fibonacci en el gráfico. Este indicador combina varios sistemas independientes en una única herramienta analítica unificada: Puntos Pivote (Modo Fibonacci) Los Pu
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
El indicador Key level wedge MT5 dibuja automáticamente un patrón de cuña ascendente y un patrón de cuña descendente en el gráfico. Este patrón es realmente bueno cuando se utiliza como una entrada de confirmación en el soporte clave y resistencia, oferta y demanda y zonas de inversión. Ventajas El bloque Key level wedge MT 5 NO RE-PAINT, lo que le da confianza cuando aparece una señal y también ayuda cuando se mira hacia atrás. El bloque Key level wedge MT5 incluye un botón de encendido/apag
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
GoldRushTrader EA - Opere Conceptos de Dinero Inteligente Automáticamente en MT5 GoldRushTrader EA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) . Combina la lógica del trading institucional con el escaneo avanzado del mercado para generar y gestionar las operaciones automáticamente. Características principales: Motor de Negociación SMC - Detecta agarrones de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas de estructura. Ejecución automatizada - Coloca y gestion
TerminatorTrades
Uriel Alfredo Evia Canche
Utilidades
El robot "Terminator Trades " EA, construido en el poderoso código MQ5, está diseñado para simplificar el proceso de cerrar sus posiciones y órdenes pendientes. Puede ajustar si desea cerrar todas las operaciones o por símbolos específicos. Con un solo clic en un botón, puede administrar de manera eficiente sus posiciones actuales, asegurando que nunca pierda la oportunidad de terminar un trade. 
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicadores
Vela HTF de Haven: el poder del marco de tiempo superior en su gráfico Presentamos la vela HTF de Haven , una potente herramienta que muestra las velas de un marco de tiempo superior (HTF) directamente en su gráfico de trabajo. Deje de cambiar constantemente de ventana y empiece a ver el verdadero contexto del mercado, que es la base para tomar decisiones de trading bien fundamentadas. Otros productos -> AQUÍ . Características clave y el concepto "Power of 3" Análisis basado en el concepto "Pow
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
TrendFactor
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Trend Factor es un indicador que se basa en el cálculo de los valores de los precios para responder a preguntas sobre la dirección en la que está actuando la tendencia en el mercado en este momento y cuándo terminará esta tendencia. Al lanzar el indicador Trend Factor, el usuario verá dos líneas y barras de diferentes colores, que pueden cambiar de color a verde durante una tendencia alcista, a rojo durante una tendencia bajista o ser amarillas durante una incertidumbre. El operador utiliza e
VWAP Signal
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Indicadores
Gratis hasta el 1 de enero de 2026 VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) es un indicador avanzado de MT5 de nivel institucional que le ofrece el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) más potente en múltiples marcos temporales, además de señales de operación filtradas mediante sólidas confirmaciones de tendencia e impulso. Características principales: Líneas VWAP Multi-Tiempo: Traza niveles VWAP diarios, semanales y mensuales para una visión instantánea de la estructura del mercad
FREE
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
MaxDD Monitor Pro
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Indicadores
Monitor MaxDD Pro MaxDD Monitor Pro es una herramienta completa para monitorizar el drawdown diseñada para traders profesionales. Realiza un seguimiento en tiempo real tanto del drawdown basado en el saldo como en los depósitos, ayudándote a gestionar el riesgo de manera efectiva. Sus características incluyen seguimiento del drawdown máximo histórico, análisis de drawdown por símbolo, monitoreo de posiciones y cálculo de exposición. Características principales: Monitoreo de drawdown en tiempo
FREE
SuperTrend Explorer
Quang Huy Quach
Indicadores
1. Visión general Gracias por elegir SuperTrend Suite para MT5. Este paquete proporciona un conjunto de potentes herramientas para el análisis de tendencias, diseñadas para integrarse perfectamente en su plataforma MetaTrader 5. Esta suite incluye dos componentes: Indicador SuperTrend : Un robusto indicador de seguimiento de tendencias que muestra la tendencia actual del mercado directamente en su gráfico, con señales de entrada y alertas. SuperTrend Screener EA : Un panel multisímbolo que escan
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Big Ching UH dividend payout EA
Chi Hang Liu
Utilidades
Profundizando en el ámbito de las finanzas y las estrategias de negociación, decidí llevar a cabo una serie de experimentos, explorando enfoques basados en el aprendizaje por refuerzo, así como los que operan sin él. Aplicando estos métodos, logré formular una conclusión matizada, fundamental para comprender la importancia de las estrategias únicas en el comercio contemporáneo .
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULTADO para MT5 El indicador WAPV Box Effort x Result es parte del grupo de indicadores de paquetes (Wyckoff Academy Wave Market). El indicador WAPV Box Effort x Result para MT5 lo ayuda a leer el precio y el volumen. Su lectura consiste en auxiliar en la identificación esfuerzo x resultado en ondas creadas por el gráfico. El indicador de esfuerzo x resultado de la caja WAPV para MT5 cuando la caja es verde significa que el volumen está a favor de la demanda y cuando la caj
EMarket AI
Sant Clear Ali Costa
Utilidades
La espera ha terminado, ¡ha llegado la IA para Traders! El Elite Market AI es un Asesor Experto impulsado por uno de los modelos de IA generativa más avanzados disponibles en la actualidad. Procesa los datos de precios e indicadores que se muestran en la pantalla, proporcionando a los operadores información valiosa sobre la situación actual del mercado. Este análisis puede ser crucial para tomar decisiones informadas de compra o venta, ayudar en la estrategia de negociación y mejorar la precis
Pattern 123 MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
"Patrón 123" es un indicador-sistema de trading construido sobre un patrón popular, el patrón 123. Este es el momento en el que esperamos una inversión en la tendencia anterior y entramos en la continuación de la tendencia pequeña, su 3er impulso. El indicador muestra señales y marcas en un gráfico abierto. Puede activar/desactivar las construcciones gráficas en los ajustes. El indicador tiene un sistema de notificación incorporado ( correo electrónico, terminal móvil, alerta de terminal estánd
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicadores
Descubra el poder de nuestro indicador de alta precisión, diseñado para identificar las regiones objetivo y de agotamiento de cualquier activo. Probado y validado durante más de 3 años en los mercados del mini dólar y del mini índice, ofrece una fiabilidad y una eficacia inigualables. Transforme su estrategia de trading y alcance nuevas cotas de éxito con nuestra innovadora herramienta.
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indicadores
Presentamos el indicador "Symbol Cost Info MT5 ": ¡la herramienta definitiva para ir por delante en el mercado de divisas! Este innovador indicador está diseñado para proporcionar a los operadores información sobre costes en tiempo real, directamente en sus gráficos. He aquí por qué todos los operadores necesitan el "Symbol Cost Info MT5" en su arsenal: Supervisión del diferencial en tiempo real : Vigile de cerca el diferencial de cualquier par de divisas, asegurándose de que entra en el mercad
FREE
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
Indicadores
Herramienta automática de Fibonacci Los retrocesos de Fibonacci son un instrumento popular utilizado por los analistas técnicos para determinar posibles zonas de Soporte y Resistencia. En el análisis técnico, esta herramienta se crea tomando dos puntos extremos (normalmente un máximo y un mínimo) en el gráfico y dividiendo la distancia vertical por los coeficientes clave de Fibonacci iguales al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. Nuestra herramienta automática de Fibonacci está programada para faci
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Breakeven line calculator
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (2)
Indicadores
Este indicador muestra el nivel de la línea de equilibrio para el número total de posiciones abiertas del símbolo actual con el valor P/L y el volumen total. Este indicador es útil para decidir el nivel de salida cuando se utiliza una estrategia de rejilla de negociación. El estilo de la línea de equilibrio es personalizable para elegir el color, la forma de la línea y el tamaño de la fuente de la descripción de las posiciones. Envía una notificación al móvil cuando se cruza un objetivo P/L pos
FREE
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario