VWAP session
- Indicadores
- Kettani abdouessalam
- Versión: 2.0
- Actualizado: 20 noviembre 2025
Indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) con bandas ±1σ y ±2σ calculadas a partir del volumen real negociado. Las horas de inicio y fin de la sesión son totalmente configurables, así como los niveles de desviación estándar y el número de bandas mostradas. Muestra el precio medio ponderado por volumen del día y ayuda a los operadores a identificar con precisión zonas de valor, precios extremos y oportunidades de negociación intradía.