Madrid Ribbon

Categoría: Indicador de tendencia
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicador de nivel
Plazos: Todos
Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading
Mercados: Todos

Descripción

El Madrid Ribbon es una herramienta de visualización de tendencias basada en medias móviles. Combina múltiples medias móviles exponenciales o simples en una estructura de cinta que se adapta a los cambios del mercado. El indicador destaca la dirección de la tendencia, las posibles zonas de reentrada y las áreas donde pueden producirse retrocesos.

Características principales:

  • Visualización dinámica de la tendencia - Múltiples medias móviles forman una cinta que refleja la tendencia actual.

  • Código de colores -

    • Cal: Tendencia alcista

    • Verde: Aviso de retroceso o posible cambio de tendencia

    • Rojo Tendencia bajista

    • Granate: Pico o posible advertencia de inversión

  • Ajustes configurables - Los usuarios pueden elegir entre medias móviles exponenciales o simples.

  • Visualización clara - Diseñado para una visualización despejada, con mejores resultados en fondos de gráficos oscuros.

Cómo funciona:

  • Varias medias móviles se superponen para formar una cinta.

  • El color de la cinta cambia según el impulso predominante.

  • Las zonas de retroceso e inversión potencial se resaltan para proporcionar un contexto adicional para la toma de decisiones.

Posibles aplicaciones:

  • Identificar la tendencia predominante del mercado.

  • Destacar posibles puntos de reentrada durante los retrocesos.

  • Detectar zonas en las que puedan producirse retrocesos.

  • Apoyar estrategias de seguimiento de tendencias en Forex, criptomonedas, acciones e índices.


Los compradores de este producto también adquieren
UT Bot Alerts MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (2)
Indicadores
Este indicador se convierte de UT Bot alertas indicador por @QuantNomad de Trading View a MT5. su teniendo en cuenta ATR y la creación de nuevas velas en el gráfico y también está dando buenos puntos de entrada basado en sus velas. todos los búferes de nuevas velas y también las señales de entrada se incluyen como búfer para que pueda ser utilizado fácilmente en cualquier EA. también hay algunas estrategias diferentes en Internet que se pueden utilizar o póngase en contacto conmigo para crear pa
Heiken Ashi Smoothed MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Heiken Ashi Suavizado - El Indicador de Filtrado de Tendencias definitivo para MT5 ¡ Mejore sus operaciones con tendencias más suaves! El indicador Heiken Ashi Smoothed es una poderosa herramienta diseñada para los traders que quieren señales de tendencia más claras mientras eliminan el ruido del mercado. A diferencia de las velas Heiken Ashi tradicionales, esta versión suavizada proporciona una acción del precio fluida y sin retrasos , lo que lo hace perfecto para el swing trading, el seguimien
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Binance Chart
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Descripción del producto: Sin esfuerzo cerrar la brecha entre Binance y MetaTrader 5 con esta herramienta de integración elegante. Diseñado para los comerciantes que exigen precisión y datos en tiempo real, este producto obtiene información en vivo Binance gráfico directamente en MT5, lo que permite el análisis técnico sin fisuras y ejecución de la estrategia. Ya sea que esté rastreando patrones de velas o refinando sus indicadores de divisas, esta herramienta asegura que su entorno MT5 se mante
FREE
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
CM Williams Fix Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
CM Williams Fix Indicador para MT5 Introducción El indicador CM Williams Fix para MetaTrader 5 es uno de los indicadores más populares de la plataforma TradingView, ahora disponible para los usuarios de MT5. Esta herramienta identifica las condiciones especiales del mercado y ofrece señales de compra fiables y de alta calidad. Simplemente adjúntelo a su gráfico y experimente su excelente rendimiento en sus operaciones. Tipo: indicador Mercado: todos los mercados Plazos: todos los plazos Ti
Support and Resistance Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador de niveles de soporte y resistencia para MT5 El indicador de niveles de soporte y resistencia para MetaTrader 5 es una de las herramientas más avanzadas y fiables para identificar zonas clave de precios en el mercado. A diferencia de los indicadores tradicionales, no sólo detecta los niveles de soporte y resistencia, sino que también los combina con el análisis de volumen para generar señales de trading precisas y de alta probabilidad. Tipo: Indicador Nivel: Intermedio Conceptos: SMC
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Optimized Trend Tracker (OTT) El Optimized Trend Tracker ( OTT) es un indicador personalizado diseñado para visualizar la dirección de la tendencia y los posibles cambios basados en una media móvil configurable y en niveles dinámicos de soporte/resistencia. Ofrece múltiples opciones de visualización y señalización, lo que lo hace adecuado para el análisis discrecional o la integración en sistemas automatizados. Características principales Tipos de medias móviles configurables Admite S
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este es un indicador muy potente que es muy útil en la detección de tendencias la forma en que se utiliza es similar a la media móvil, pero dando resultados muy fiables. el principio es muy sencillo, que representa un soporte móvil y la línea de resistencia cuando el precio está por debajo de la línea naranja de la tendencia es bajista y la línea de actuar como resistencia y tan pronto como la resistencia se rompe y el precio está por encima de la línea, entonces la tendencia se convierte en alc
ATR Stops
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT4. MT5 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
SuperTrend Kivanc Ozbilgic
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Aquí hay otra versión de los famosos indicadores Super Trend que es modificado por Kivanc Ozbilgic. He conseguido el código de Trading View y lo he convertido a lenguaje MT4. esta es una gran oportunidad para los usuarios de Trading View que quieren migrar a MT4 para que puedan probar este indicador y también hacer sus EAs personalizados basados en él. hay mucho mas entradas que super trend estandar tambien hay flechas arriba/abajo con alarmas tambien.
QQE MOD of Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte de Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT4 Versión.
Angel Algo MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
ATR Stops MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT5. MT4 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
Schaff Trend Cycle STC
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador Schaff Trend Cycle es el resultado de combinar el estocástico lento y la media móvil de convergencia/divergencia (MACD). El MACD tiene fama de ser un indicador de tendencia, pero también es notorio su retraso debido a su línea de señal de respuesta lenta. La línea de señal mejorada confiere al STC su relevancia como señal de alerta temprana para detectar tendencias de divisas. este indicador se convierte de Trading Ver código de STC Indicador - Un mejor MACD [SHK]
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este producto se convierte forma Trading View de Kivanc Ozbilgic para ser utilizado en MT5 y por debajo de las descripciones de desarrollador en Trading View: El último desarrollo de Anıl Özekşi en su precioso OTT - Optimized Trend Tracker: En esta versión, hay dos líneas de OTT que se derivan de los valores de precios más altos (HOTT) y los valores de precios más queridos (LOTT) que se originaron a los valores de cierre en OTT por defecto. Otra diferencia significativa es que no hay Línea de
Stock Trend Navigator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
En el vertiginoso y siempre cambiante mundo del comercio bursátil, disponer de una brújula fiable es esencial para navegar por las complejidades de los mercados financieros. Conozca al Stock Trade Navigator, su socio de confianza en la búsqueda de inversiones. Libere el poder de los datos: Nuestro Stock Trade Navigator no es sólo una herramienta; es su copiloto basado en datos. Aprovechando algoritmos de vanguardia y datos de mercado en tiempo real, le ofrece una visión completa del panorama fin
QQE MOD of Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte Qfrom Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT5 Versión.
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
MT5 Trades To Telegram
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Trades To Telegram es un asistente comercial potente y personalizable diseñado para tender un puente entre la plataforma MetaTrader 5 y la popular aplicación de mensajería Telegram. Este bot sirve como una herramienta crucial para los comerciantes, proporcionándoles señales de comercio oportunas y precisas, alertas y actualizaciones directamente a sus cuentas de Telegram. Características principales: Señales en tiempo real: El bot monitoriza la plataforma MetaTrader 5 continuamente, detectando
Angel Algo MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
Linear Regression Line
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
¿Qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un método estadístico utilizado para modelar la relación entre el precio y el tiempo. En el mercado de divisas, ayuda a los operadores a identificar tendencias, posibles retrocesos y zonas de soporte y resistencia. Usos de la regresión lineal en el mercado de divisas Identificación de tendencias La línea de regresión actúa como una línea de tendencia dinámica, mostrando si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista. Los operadores pueden
Range Detector by LuxAlgo
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este indicador se convierte de Pinescript a MQL5 y que consta de búferes para las líneas de rango, así, su no sólo objeto. El indicador Range Detector tiene como objetivo detectar y resaltar los intervalos en los que los precios están oscilando. Los extremos de los rangos se destacan en tiempo real, con rupturas que se indica por los cambios de color de los extremos. USO Los precios en rango se definen por un periodo de estacionariedad, es decir, cuando los precios se mueven dentro de un r
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 Categoría Plataforma Nivel Tipo Marcos temporales Estilo de negociación mercado ICT Indicador SMC Meta Trader 5 Indicador de nivel Indicador de nivel Todos los plazos Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Todo tipo de mercados Introducción El Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 es una poderosa herramienta de trading diseñada para ayudarle a identificar los Fair Value Gaps (FVGs) automáticamente en sus gráficos. Tan
Two Pole Oscilator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador Oscilador Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de Entrada Timeframes: Todos Estilos de Trader: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción El Oscilador Bipolar es una herramienta analítica basada en cálculos de desviación y un filtro de suavizado bipolar. Está diseñado para resaltar las condiciones de impulso y las posibles señales de trading, al tiempo que filtra el ruido a corto plazo. Características principales: Filtrado bipola
Slope MA with Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Descripción Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de nivel Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados: Todos Descripción El Slope MA With Tester es un indicador técnico que evalúa la pendiente de una media móvil relativa a la volatilidad (ATR). Destaca el sesgo direccional a través de una línea de pendiente codificada por colores y traza flechas de entrada cuando cambian las condiciones de pendiente. Características princ
Market Structure Break and Order Block
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Ruptura de la estructura del mercado y bloqueo de órdenes (MSB-OB) El indicador Market Structure Break & Order Block (MSB-OB) está diseñado para analizar la estructura de precios, resaltar las rupturas de la estructura del mercado y marcar las zonas de bloqueo de órdenes. También proporciona buffers para señales de Compra/Venta y detección de MSB, haciéndolo adecuado tanto para el análisis manual como para estrategias automatizadas. Se incluye un panel de prueba para evaluar el rendimiento en di
