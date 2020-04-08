Madrid Ribbon
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Categoría: Indicador de tendencia
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicador de nivel
Plazos: Todos
Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading
Mercados: Todos
Descripción
El Madrid Ribbon es una herramienta de visualización de tendencias basada en medias móviles. Combina múltiples medias móviles exponenciales o simples en una estructura de cinta que se adapta a los cambios del mercado. El indicador destaca la dirección de la tendencia, las posibles zonas de reentrada y las áreas donde pueden producirse retrocesos.
Características principales:
-
Visualización dinámica de la tendencia - Múltiples medias móviles forman una cinta que refleja la tendencia actual.
-
Código de colores -
-
Cal: Tendencia alcista
-
Verde: Aviso de retroceso o posible cambio de tendencia
-
Rojo Tendencia bajista
-
Granate: Pico o posible advertencia de inversión
-
-
Ajustes configurables - Los usuarios pueden elegir entre medias móviles exponenciales o simples.
-
Visualización clara - Diseñado para una visualización despejada, con mejores resultados en fondos de gráficos oscuros.
Cómo funciona:
-
Varias medias móviles se superponen para formar una cinta.
-
El color de la cinta cambia según el impulso predominante.
-
Las zonas de retroceso e inversión potencial se resaltan para proporcionar un contexto adicional para la toma de decisiones.
Posibles aplicaciones:
-
Identificar la tendencia predominante del mercado.
-
Destacar posibles puntos de reentrada durante los retrocesos.
-
Detectar zonas en las que puedan producirse retrocesos.
-
Apoyar estrategias de seguimiento de tendencias en Forex, criptomonedas, acciones e índices.