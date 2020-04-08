Madrid Ribbon

Range Detector by LuxAlgo Mohammad Taher Halimi Tabrizi Indicadores

Este indicador se convierte de Pinescript a MQL5 y que consta de búferes para las líneas de rango, así, su no sólo objeto. El indicador Range Detector tiene como objetivo detectar y resaltar los intervalos en los que los precios están oscilando. Los extremos de los rangos se destacan en tiempo real, con rupturas que se indica por los cambios de color de los extremos. USO Los precios en rango se definen por un periodo de estacionariedad, es decir, cuando los precios se mueven dentro de un r