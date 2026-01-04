🚀 MO Scalper: La ventaja institucional en la negociación de alta frecuencia

MO Scalper es una solución de trading automatizado de primer nivel diseñada para traders profesionales que exigen precisión, velocidad y fiabilidad. Este EA se basa en la lógica central de la Liquidez Abierta Mensual (MO), combinada con avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) para capturar movimientos explosivos en el mercado.

¿Por qué MO Scalper?

A diferencia de los bots estándar de cuadrícula o martingala, MO Scalper utiliza un sofisticado algoritmo para identificar el "Punto de Interés" institucional al comienzo de cada mes. Ejecuta operaciones a la velocidad del rayo basándose en el rechazo del precio y la confluencia del momentum.

🛡️ Ventajas técnicas clave:

Estrategia de apertura mensual: Se centra en el nivel de precios más respetado por los inversores institucionales.

Low Drawdown Engine: Optimizado específicamente para mantener un drawdown máximo del 1,05% , lo que lo convierte en uno de los scalpers más seguros del mercado.

Ejecución rápida: La duración media de las operaciones es de aproximadamente 2 minutos, perfecto para los operadores que odian las exposiciones largas.

Gestión inteligente del riesgo: Incorpora una comprobación de seguridad de "fondos suficientes" en cada operación para proteger su capital [cite: 2026-01-03].

Sin métodos peligrosos: Sin Martingala, sin Cuadrícula y sin Arbitraje. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit.

📊 Estadísticas de rendimiento:

Tasa de Ganancias: ~70% basado en pruebas en vivo.

Reducción máxima: 1.05% (Modo Conservador).

Factor de ganancia: Alta eficiencia en configuraciones de seguimiento de tendencia.

🛠️ Recomendaciones de configuración:

Saldo Mínimo: $400 (Optimizado para cuentas pequeñas/en crecimiento) [cite: 2025-12-17].

Par: EURAUD (Primario), pero funciona en otros pares de alta liquidez.

Plazos: M1 o M5 para ejecución, H1 para filtrado de tendencias.

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread para mejores resultados.

📥 Dentro del Paquete: