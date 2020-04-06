Gann fibo pro scalper

Título: Gann Fibo Pro Scalper
Descripción del producto:
Gann Fibo Pro Scalper es una herramienta de trading profesional diseñada para traders que buscan precisión en mercados de rápido movimiento. Este Asesor Experto (EA) combina el poder matemático de los ángulos de Gann con los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar puntos de reversión y continuación de alta probabilidad.
El EA está optimizado específicamente para el scalping, centrándose en la captura de los movimientos rápidos de precios con un enfoque disciplinado de gestión de riesgos.
Características principales:
Integración de Gann y Fibonacci: Utiliza un algoritmo único para encontrar la intersección de los ciclos de Gann y los niveles de Fibo.
Lógica inteligente de scalping: Diseñado para entrar y salir de las operaciones rápidamente para minimizar la exposición al mercado.
Gestión del riesgo: Incluye Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para cada operación.
Detección de tendencias: Filtra las señales basándose en la tendencia general del mercado para aumentar la tasa de ganancias.
Fácil de usar: Funciona con la configuración predeterminada, pero es totalmente personalizable para usuarios avanzados.
Recomendaciones:
Marco temporal: M1, M5, o M15 (Optimizado para M5).
Pares: Principales pares de divisas con spreads bajos (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
Broker: Utilice un broker ECN con spreads bajos y ejecución rápida.
Tipo de cuenta: Cualquiera (Hedge/Netting).
