TRUE ANTI SPIKES DERIV



Indicador Profesional de Detección de Reversiones

Sistema Avanzado de Detección de Reversiones Multi-Timeframe para Índices Boom & Crash









Descargue aquí el manual de usuario del producto:









¿QUÉ ES TRUE ANTI-SPIKES?

True Anti-Spikes es un indicador de detección de reversiones diseñado específicamente para los índices sintéticos Boom y Crash. A diferencia de los indicadores de seguimiento de tendencias, este sistema identifica oportunidades de inversión de alta probabilidad mediante el análisis de divergencias en múltiples marcos temporales y cambios en la estructura del mercado.





Cuando el mercado se mueve en una dirección en M5 pero muestra señales opuestas en M15, ese es su escenario de inversión - y True Anti-Spikes lo capta perfectamente.





Código Fuente Disponible





Obtenga el Código Fuente Completo por $75 USD

email: gloriasarpong224@gmail.com)

Desbloquee el acceso completo a:

- Código fuente completo MQL5 - Entienda cada cálculo y lógica

- Libertad de personalización - Modifique el indicador a sus necesidades exactas

- Recurso de aprendizaje - Estudie la implementación de conceptos de trading institucional

- Integración lista - Construya sus propios Asesores Expertos usando señales POI

- Sin restricciones - Utilícelo en sus propios proyectos y estrategias









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección inteligente de reversiones

Análisis multi-marco de tiempo (M5 + M15)

Entrada en m1 timeframe

Detecta la divergencia entre los marcos de tiempo para las configuraciones de inversión

Señales no repintadas (lo que ve en backtest = lo que obtiene en vivo)

Señales limpias de flecha de COMPRA/VENTA sólo en barras cerradas

Sistema TP/SL inteligente

Relación Riesgo: Recompensa: Configurable (por defecto 2:1)

Stop Loss Dinámico: Basado en ATR o SuperTrend

Zonas visuales TP/SL: Rectángulos codificados por colores que muestran el riesgo/recompensa

Seguimiento automático de operaciones: Monitoriza todas las señales hasta que se alcanza el TP o SL

Tablero del Centro de Comando Cyberpunk Reversal

Inteligencia de mercado en tiempo real:





Estado de la tendencia M5: ALCISTA / BAJISTA / NEUTRAL

Estado de la tendencia M15: ALCISTA / BAJISTA / NEUTRAL

Configuración de reversión: ALINEADO cuando se detecta divergencia

Régimen de Mercado: Estado actual del mercado (Zona de Reversión, Mercado Activo, Rango, Esperando Configuración)

Diseño ciberpunk limpio y profesional con detalles en cian neón

Sistema avanzado de alertas

Sólo alertas de señales: Sin spam de aciertos TP/SL

Una alerta por señal: Prevención inteligente de duplicados

Alertas sonoras: Notificaciones sonoras opcionales

Notificaciones Push: Compatible con alertas móviles

Personalizable: Elija el modo de alerta y el sonido





COMO FUNCIONA

True Anti-Spikes combina múltiples filtros técnicos para identificar configuraciones de reversión de alta calidad:





Estocástico y Divergencia RSI: Detecta cambios de momentum

Análisis de Tendencia Multi-Timeframe: Confirmación M5 vs M15

La señal de la flecha se produce en el marco temporal M1.

Filtro SuperTrend: Asegura que el precio está en el lado correcto

Validación de soporte/resistencia: Confirmación de la estructura de precios

Comprobación de la volatilidad ATR: Garantiza un movimiento suficiente para obtener beneficios

Las señales aparecen SÓLO cuando todas las condiciones se alinean - esto elimina el ruido y se centra en las configuraciones de alta probabilidad.





CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

El Centro de Mando de Detección de Reversiones le ofrece una visión instantánea del mercado:





Visualización de símbolos: Par/índice actual

Tendencias M5/M15: Análisis en tiempo real con codificación por colores

Estado de alineación: Muestra cuando se cumplen las condiciones de inversión ( ALINEADO)

Régimen de Mercado:

ZONA DE INVERSIÓN - Operaciones de inversión activas

MERCADO ACTIVO - Múltiples señales detectadas

RANGING - Condiciones normales

AWAITING SETUP - Aún no hay señales

Diseño compacto: 320x230px - no desordena su gráfico

Estilo profesional: Tema cyberpunk oscuro con acentos de neón





ELEMENTOS VISUALES

Gráfico limpio

Comprar flechas: Azul Dodger (por debajo del precio)

VENDER Flechas: Carmesí (por encima del precio)

Zonas TP: Rectángulos verde oscuro (objetivo de beneficio)

Zonas SL: Rectángulos granates (stop loss)





Línea SuperTrend: Oculta (calculada pero no mostrada para gráficos limpios)

Rendimiento optimizado

Zonas TP/SL máximas configurables

Las actualizaciones del panel de control se ralentizan durante el backtesting (10 veces más rápido)

Gestión inteligente de la memoria

Uso mínimo de CPU





OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Ajustes de señal

Periodo de Potencia de Águila

Aceleración de Caza

Umbrales de compra/venta

Dirección Fuerza MA

Filtro de punto de inflexión

Factor de amplitud de canal

Filtro SuperTrend

Periodos (por defecto: 25)

Multiplicador (por defecto: 22)

Configuración TP/SL

Relación Riesgo:Recompensa (por defecto: 2,0)

Multiplicador SL (basado en ATR)

Usar SuperTendencia para SL (conmutar)

Mostrar/Ocultar Zonas TP/SL

Colores de las Zonas

Máx. zonas a mostrar

Configuración del Panel

Mostrar/Ocultar Panel

Posición (colocación en esquina)

Distancia X/Y

Color de fondo

Color del borde

Color del texto

Color de acento

Alertas

Alertas sonoras (activadas/desactivadas)

Notificaciones Push (on/off)

Días históricos a mostrar (por defecto: 3650 = 10 años)





¿PARA QUIÉN ES?

Operadores de Boom & Crash que buscan configuraciones de inversión

Traders contra-tendencia que operan contra el momentum

Analistas Multi-Timeframe que utilizan la divergencia M5/M15

Traders sistemáticos que buscan señales basadas en reglas

Traders visuales que aprecian los cuadros de mando limpios y profesionales





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: Meta Trader 5

Mercados: Boom 500, Boom 1000, Crash 500, Crash 1000 (optimizado para sintéticos)

Plazos: Funciona en todos los plazos (optimizado para gráficos M1/M5)

Tipo de indicador: Indicador de flecha sin repintado con cuadro de mandos

Búferes: 10 (2 buffers de señal + 8 buffers de cálculo)

Actualizaciones: En tiempo real al cierre de una nueva barra

Historial: Muestra hasta 10 años de señales históricas





CÓMO EMPEZAR

Adjuntar al gráfico: Arrastre el indicador a su gráfico Boom/Crash

Configurar ajustes: Ajuste las preferencias de TP/SL y alertas

Esperar señales: Flechas azules (COMPRA) o rojas (VENTA)

Compruebe el panel: Verifique el estado de la alineación M5/M15

Opere la configuración: Siga las zonas TP/SL para la gestión del riesgo





¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?

No repinta: Las señales nunca desaparecen después de formarse

Multi-Timeframe: Combina M5 + M15 para la confirmación

Claridad visual: Un cuadro de mandos limpio muestra exactamente lo que está ocurriendo

Alertas inteligentes: Sólo notifica las señales reales, no el ruido

Diseño profesional: Interfaz ciberpunk de nivel institucional

Seguimiento del rendimiento: Ver exactamente donde TP / SL golpeó históricamente





CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Zonas TP/SL permanentes: Las zonas históricas permanecen en el gráfico para su análisis

Seguimiento del historial de operaciones: Registro completo de todas las señales y resultados

Indicador de estado intermitente: El punto verde muestra que el sistema está activo

Limpieza automática: El panel de control se elimina cuando se borra el indicador

Backtesting optimizado: 10 veces más rápido que los indicadores típicos





SOPORTE

Para preguntas, peticiones de personalización o soporte:





Mql5

Correo electrónico: gloriasarpong224@gmail.com





AVISO LEGAL

Operar con índices sintéticos conlleva un alto riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Este indicador es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading - no garantiza beneficios.





