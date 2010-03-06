True Anti Spikes

TRUE ANTI SPIKES DERIV


Find the user manual here, as well as settings fro boom 1000, crash 500, crash 1000

Indicador Profesional de Detección de Reversiones
Sistema Avanzado de Detección de Reversiones Multi-Timeframe para Índices Boom & Crash


Descargue aquí el manual de usuario del producto:


¿QUÉ ES TRUE ANTI-SPIKES?
True Anti-Spikes es un indicador de detección de reversiones diseñado específicamente para los índices sintéticos Boom y Crash. A diferencia de los indicadores de seguimiento de tendencias, este sistema identifica oportunidades de inversión de alta probabilidad mediante el análisis de divergencias en múltiples marcos temporales y cambios en la estructura del mercado.

Cuando el mercado se mueve en una dirección en M5 pero muestra señales opuestas en M15, ese es su escenario de inversión - y True Anti-Spikes lo capta perfectamente.

Código Fuente Disponible

Desbloquee el acceso completo a:
- Código fuente completo MQL5 - Entienda cada cálculo y lógica
- Libertad de personalización - Modifique el indicador a sus necesidades exactas
- Recurso de aprendizaje - Estudie la implementación de conceptos de trading institucional
- Integración lista - Construya sus propios Asesores Expertos usando señales POI
- Sin restricciones - Utilícelo en sus propios proyectos y estrategias


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Detección inteligente de reversiones
Análisis multi-marco de tiempo (M5 + M15)
Entrada en m1 timeframe
Detecta la divergencia entre los marcos de tiempo para las configuraciones de inversión
Señales no repintadas (lo que ve en backtest = lo que obtiene en vivo)
Señales limpias de flecha de COMPRA/VENTA sólo en barras cerradas
Sistema TP/SL inteligente
Relación Riesgo: Recompensa: Configurable (por defecto 2:1)
Stop Loss Dinámico: Basado en ATR o SuperTrend
Zonas visuales TP/SL: Rectángulos codificados por colores que muestran el riesgo/recompensa
Seguimiento automático de operaciones: Monitoriza todas las señales hasta que se alcanza el TP o SL
Tablero del Centro de Comando Cyberpunk Reversal
Inteligencia de mercado en tiempo real:

Estado de la tendencia M5: ALCISTA / BAJISTA / NEUTRAL
Estado de la tendencia M15: ALCISTA / BAJISTA / NEUTRAL
Configuración de reversión: ALINEADO cuando se detecta divergencia
Régimen de Mercado: Estado actual del mercado (Zona de Reversión, Mercado Activo, Rango, Esperando Configuración)
Diseño ciberpunk limpio y profesional con detalles en cian neón
Sistema avanzado de alertas
Sólo alertas de señales: Sin spam de aciertos TP/SL
Una alerta por señal: Prevención inteligente de duplicados
Alertas sonoras: Notificaciones sonoras opcionales
Notificaciones Push: Compatible con alertas móviles
Personalizable: Elija el modo de alerta y el sonido

COMO FUNCIONA
True Anti-Spikes combina múltiples filtros técnicos para identificar configuraciones de reversión de alta calidad:

Estocástico y Divergencia RSI: Detecta cambios de momentum
Análisis de Tendencia Multi-Timeframe: Confirmación M5 vs M15
La señal de la flecha se produce en el marco temporal M1.
Filtro SuperTrend: Asegura que el precio está en el lado correcto
Validación de soporte/resistencia: Confirmación de la estructura de precios
Comprobación de la volatilidad ATR: Garantiza un movimiento suficiente para obtener beneficios
Las señales aparecen SÓLO cuando todas las condiciones se alinean - esto elimina el ruido y se centra en las configuraciones de alta probabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL
El Centro de Mando de Detección de Reversiones le ofrece una visión instantánea del mercado:

Visualización de símbolos: Par/índice actual
Tendencias M5/M15: Análisis en tiempo real con codificación por colores
Estado de alineación: Muestra cuando se cumplen las condiciones de inversión ( ALINEADO)
Régimen de Mercado:
ZONA DE INVERSIÓN - Operaciones de inversión activas
MERCADO ACTIVO - Múltiples señales detectadas
RANGING - Condiciones normales
AWAITING SETUP - Aún no hay señales
Diseño compacto: 320x230px - no desordena su gráfico
Estilo profesional: Tema cyberpunk oscuro con acentos de neón

ELEMENTOS VISUALES
Gráfico limpio
Comprar flechas: Azul Dodger (por debajo del precio)
VENDER Flechas: Carmesí (por encima del precio)
Zonas TP: Rectángulos verde oscuro (objetivo de beneficio)
Zonas SL: Rectángulos granates (stop loss)

Línea SuperTrend: Oculta (calculada pero no mostrada para gráficos limpios)
Rendimiento optimizado
Zonas TP/SL máximas configurables
Las actualizaciones del panel de control se ralentizan durante el backtesting (10 veces más rápido)
Gestión inteligente de la memoria
Uso mínimo de CPU

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Ajustes de señal
Periodo de Potencia de Águila
Aceleración de Caza
Umbrales de compra/venta
Dirección Fuerza MA
Filtro de punto de inflexión
Factor de amplitud de canal
Filtro SuperTrend
Periodos (por defecto: 25)
Multiplicador (por defecto: 22)
Configuración TP/SL
Relación Riesgo:Recompensa (por defecto: 2,0)
Multiplicador SL (basado en ATR)
Usar SuperTendencia para SL (conmutar)
Mostrar/Ocultar Zonas TP/SL
Colores de las Zonas
Máx. zonas a mostrar
Configuración del Panel
Mostrar/Ocultar Panel
Posición (colocación en esquina)
Distancia X/Y
Color de fondo
Color del borde
Color del texto
Color de acento
Alertas
Alertas sonoras (activadas/desactivadas)
Notificaciones Push (on/off)
Días históricos a mostrar (por defecto: 3650 = 10 años)

¿PARA QUIÉN ES?
Operadores de Boom & Crash que buscan configuraciones de inversión
Traders contra-tendencia que operan contra el momentum
Analistas Multi-Timeframe que utilizan la divergencia M5/M15
Traders sistemáticos que buscan señales basadas en reglas
Traders visuales que aprecian los cuadros de mando limpios y profesionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Plataforma: Meta Trader 5
Mercados: Boom 500, Boom 1000, Crash 500, Crash 1000 (optimizado para sintéticos)
Plazos: Funciona en todos los plazos (optimizado para gráficos M1/M5)
Tipo de indicador: Indicador de flecha sin repintado con cuadro de mandos
Búferes: 10 (2 buffers de señal + 8 buffers de cálculo)
Actualizaciones: En tiempo real al cierre de una nueva barra
Historial: Muestra hasta 10 años de señales históricas

CÓMO EMPEZAR
Adjuntar al gráfico: Arrastre el indicador a su gráfico Boom/Crash
Configurar ajustes: Ajuste las preferencias de TP/SL y alertas
Esperar señales: Flechas azules (COMPRA) o rojas (VENTA)
Compruebe el panel: Verifique el estado de la alineación M5/M15
Opere la configuración: Siga las zonas TP/SL para la gestión del riesgo

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?
No repinta: Las señales nunca desaparecen después de formarse
Multi-Timeframe: Combina M5 + M15 para la confirmación
Claridad visual: Un cuadro de mandos limpio muestra exactamente lo que está ocurriendo
Alertas inteligentes: Sólo notifica las señales reales, no el ruido
Diseño profesional: Interfaz ciberpunk de nivel institucional
Seguimiento del rendimiento: Ver exactamente donde TP / SL golpeó históricamente

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Zonas TP/SL permanentes: Las zonas históricas permanecen en el gráfico para su análisis
Seguimiento del historial de operaciones: Registro completo de todas las señales y resultados
Indicador de estado intermitente: El punto verde muestra que el sistema está activo
Limpieza automática: El panel de control se elimina cuando se borra el indicador
Backtesting optimizado: 10 veces más rápido que los indicadores típicos

SOPORTE
Para preguntas, peticiones de personalización o soporte:

Mql5
Correo electrónico: gloriasarpong224@gmail.com

AVISO LEGAL
Operar con índices sintéticos conlleva un alto riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Este indicador es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading - no garantiza beneficios.

ÚNASE A MILES DE INVERSORES INTELIGENTES
Deje de perseguir tendencias. Empiece a detectar retrocesos.

Descargue TRUE ANTI-SPIKES hoy y opere con precisión.

