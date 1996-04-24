News Champion
News Champion EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que revoluciona el trading de eventos económicos combinando datos del calendario económico en tiempo real con estrategias de trading automatizadas previas a las noticias. Diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados, este EA proporciona inteligencia de mercado de nivel institucional en un formato intuitivo y visual, a la vez que ejecuta entradas de operaciones precisas en torno a eventos económicos de gran impacto.
- Integración del calendario económico en tiempo real
- Muestra los acontecimientos económicos en tiempo real directamente en su gráfico de negociación.
- Categoriza los eventos por nivel de impacto (Alto/Medio/Bajo)
- Muestra temporizadores de cuenta atrás para los próximos eventos en días, horas o minutos.
- Sistema inteligente de negociación previa a las noticias
- Coloca automáticamente órdenes stop estratégicas antes de la publicación de noticias importantes.
- Implementa la colocación de órdenes de doble dirección (stop de compra y stop de venta)
- Ejecuta operaciones basadas en estrategias probadas de ruptura de volatilidad.
- Conocimiento exhaustivo del mercado
- Detecta los días festivos y los fines de semana de las principales economías (EE.UU., Reino Unido, UE, Japón, UA).
- Proporciona indicadores del estado del mercado en tiempo real
- Seguimiento de los próximos eventos con desplazamiento visual.
Características principales
1. Interfaz visual avanzada
- Visualización profesional en lienzo: Elegante calendario semitransparente superpuesto a su gráfico
- Indicadores de impacto codificados por colores: Reconocimiento visual inmediato de la importancia de los eventos
- Cuenta atrás en tiempo real: Cronometraje dinámico de los próximos eventos
- Panel de información de EA: Muestra la versión, la fecha/hora actual y el estado del mercado
- Pantalla personalizable: Ajuste la velocidad de desplazamiento, la posición y la visibilidad según el nivel de impacto.
2. Sistema de alerta multicanal
- Alertas emergentes: Notificaciones inmediatas en el escritorio con sonido
- Notificaciones Push: Alertas móviles a través de la aplicación móvil MT5
- Alertas por correo electrónico: Notificaciones directas por correo electrónico para eventos críticos
- Soporte de sonido personalizado: Utilice archivos de sonido personalizados para las alertas
- Tiempo de alerta configurable: Establezca alertas desde 1 minuto hasta 24 horas antes de los eventos
3. Motor de negociación inteligente
- Colocación precisa de órdenes: Coloca órdenes en el momento óptimo antes de las noticias
- Tamaño de posición ajustado al riesgo: Calcula el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo de la cuenta
- Optimización de Stop Loss/Take Profit: Distancias configurables en puntos
- Seguimiento de números mágicos: Fácil identificación de las operaciones generadas por el EA
- Limpieza automática de órdenes: Elimina las órdenes pendientes tras la expiración del evento
4. Gestión profesional del riesgo
- Sistema de protección del capital: Suspende automáticamente las operaciones en caso de reducción excesiva
- Máximo control del riesgo: Porcentaje de riesgo configurable por operación (0,5%-5%)
- Protección del saldo: Evita el exceso de operaciones en condiciones desfavorables
- Seguimiento de la reducción: Seguimiento del capital y del saldo en tiempo real
5. Funciones de inteligencia de mercado
- Detección de días festivos: Identifica los días no hábiles en varios países.
- Reconocimiento de fines de semana: Se ajusta automáticamente al cierre de los mercados
- Filtrado de eventos: Muestra selectivamente sólo los niveles de impacto relevantes
- Soporte multinacional: Cubre las principales economías mundiales
Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Depósito mínimo: $100 (recomendado)
- Plazo recomendado: M1-M30
- Compatibilidad de símbolos: Todos los pares de divisas, índices, materias primas
- Elimina las conjeturas: No es necesario seguir manualmente los calendarios económicos
- Elimina la negociación emocional: La ejecución automatizada evita las dudas
- Ahorro de tiempo: Seguimiento del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de estar constantemente frente a la pantalla.
- Valor educativo: Aprenda patrones de mercado a través del seguimiento visual de eventos
Para operadores profesionales:
- Temporización de nivel institucional: Ejecución en intervalos calculados con precisión antes de las noticias
- Cobertura multiactivos: Opere con múltiples instrumentos simultáneamente
- Configuración avanzada: Ajuste cada parámetro para un rendimiento óptimo
- Registro exhaustivo: Registro detallado de operaciones y seguimiento de eventos
Proceso de configuración:
- Instalación: Instalación sencilla mediante arrastrar y soltar en MT5
- Configuración: Establezca los parámetros de riesgo preferidos y las preferencias de alerta
- Activación: Aplicar al gráfico deseado con un solo clic
- Monitorización: Observe cómo se rellena el calendario y cómo empieza a funcionar el EA
Flujo operativo:
- Recogida de datos: El EA extrae los datos del calendario económico de su broker
- Análisis de eventos: Categoriza los eventos por impacto y divisa
- Activación de estrategias: Coloca órdenes antes de eventos de alto impacto
- Gestión de operaciones: Supervisa y gestiona las posiciones abiertas
- Distribución de alertas: Envía notificaciones sobre los próximos eventos