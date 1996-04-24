News Champion

News Champion EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 que revoluciona el trading de eventos económicos combinando datos del calendario económico en tiempo real con estrategias de trading automatizadas previas a las noticias. Diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados, este EA proporciona inteligencia de mercado de nivel institucional en un formato intuitivo y visual, a la vez que ejecuta entradas de operaciones precisas en torno a eventos económicos de gran impacto.
  • Integración del calendario económico en tiempo real
  • Muestra los acontecimientos económicos en tiempo real directamente en su gráfico de negociación.
  • Categoriza los eventos por nivel de impacto (Alto/Medio/Bajo)
  • Muestra temporizadores de cuenta atrás para los próximos eventos en días, horas o minutos.
  • Sistema inteligente de negociación previa a las noticias
  • Coloca automáticamente órdenes stop estratégicas antes de la publicación de noticias importantes.
  • Implementa la colocación de órdenes de doble dirección (stop de compra y stop de venta)
  • Ejecuta operaciones basadas en estrategias probadas de ruptura de volatilidad.
  • Conocimiento exhaustivo del mercado
  • Detecta los días festivos y los fines de semana de las principales economías (EE.UU., Reino Unido, UE, Japón, UA).
  • Proporciona indicadores del estado del mercado en tiempo real
  • Seguimiento de los próximos eventos con desplazamiento visual.


Características principales

1. Interfaz visual avanzada

  • Visualización profesional en lienzo: Elegante calendario semitransparente superpuesto a su gráfico
  • Indicadores de impacto codificados por colores: Reconocimiento visual inmediato de la importancia de los eventos
  • Cuenta atrás en tiempo real: Cronometraje dinámico de los próximos eventos
  • Panel de información de EA: Muestra la versión, la fecha/hora actual y el estado del mercado
  • Pantalla personalizable: Ajuste la velocidad de desplazamiento, la posición y la visibilidad según el nivel de impacto.

2. Sistema de alerta multicanal

  • Alertas emergentes: Notificaciones inmediatas en el escritorio con sonido
  • Notificaciones Push: Alertas móviles a través de la aplicación móvil MT5
  • Alertas por correo electrónico: Notificaciones directas por correo electrónico para eventos críticos
  • Soporte de sonido personalizado: Utilice archivos de sonido personalizados para las alertas
  • Tiempo de alerta configurable: Establezca alertas desde 1 minuto hasta 24 horas antes de los eventos

3. Motor de negociación inteligente

  • Colocación precisa de órdenes: Coloca órdenes en el momento óptimo antes de las noticias
  • Tamaño de posición ajustado al riesgo: Calcula el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo de la cuenta
  • Optimización de Stop Loss/Take Profit: Distancias configurables en puntos
  • Seguimiento de números mágicos: Fácil identificación de las operaciones generadas por el EA
  • Limpieza automática de órdenes: Elimina las órdenes pendientes tras la expiración del evento

4. Gestión profesional del riesgo

  • Sistema de protección del capital: Suspende automáticamente las operaciones en caso de reducción excesiva
  • Máximo control del riesgo: Porcentaje de riesgo configurable por operación (0,5%-5%)
  • Protección del saldo: Evita el exceso de operaciones en condiciones desfavorables
  • Seguimiento de la reducción: Seguimiento del capital y del saldo en tiempo real

5. Funciones de inteligencia de mercado

  • Detección de días festivos: Identifica los días no hábiles en varios países.
  • Reconocimiento de fines de semana: Se ajusta automáticamente al cierre de los mercados
  • Filtrado de eventos: Muestra selectivamente sólo los niveles de impacto relevantes
  • Soporte multinacional: Cubre las principales economías mundiales

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Depósito mínimo: $100 (recomendado)
  • Plazo recomendado: M1-M30
  • Compatibilidad de símbolos: Todos los pares de divisas, índices, materias primas
Datos necesarios: Suscripción al calendario económico (gratuito con la mayoría de los brokers MT5 ) Procesamiento: Bajo consumo de recursos, optimizado para el funcionamiento de múltiples gráficos Ventajas estratégicasParaoperadores minoristas:
  • Elimina las conjeturas: No es necesario seguir manualmente los calendarios económicos
  • Elimina la negociación emocional: La ejecución automatizada evita las dudas
  • Ahorro de tiempo: Seguimiento del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de estar constantemente frente a la pantalla.
  • Valor educativo: Aprenda patrones de mercado a través del seguimiento visual de eventos


Para operadores profesionales:

  • Temporización de nivel institucional: Ejecución en intervalos calculados con precisión antes de las noticias
  • Cobertura multiactivos: Opere con múltiples instrumentos simultáneamente
  • Configuración avanzada: Ajuste cada parámetro para un rendimiento óptimo
  • Registro exhaustivo: Registro detallado de operaciones y seguimiento de eventos

Proceso de configuración:

  • Instalación: Instalación sencilla mediante arrastrar y soltar en MT5
  • Configuración: Establezca los parámetros de riesgo preferidos y las preferencias de alerta
  • Activación: Aplicar al gráfico deseado con un solo clic
  • Monitorización: Observe cómo se rellena el calendario y cómo empieza a funcionar el EA

Flujo operativo:

  • Recogida de datos: El EA extrae los datos del calendario económico de su broker
  • Análisis de eventos: Categoriza los eventos por impacto y divisa
  • Activación de estrategias: Coloca órdenes antes de eventos de alto impacto
  • Gestión de operaciones: Supervisa y gestiona las posiciones abiertas
  • Distribución de alertas: Envía notificaciones sobre los próximos eventos
