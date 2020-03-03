Noura86 RSI Mathematical Strategy
- Asesores Expertos
- Alireza Nourany
- Versión: 1.45
- Activaciones: 5
Visión general del EA
Este sofisticado Asesor Experto (Noura86) supervisa hasta28 instrumentos de negociación ( 27 pares de divisas + Oro) simultáneamente en busca de oportunidades de negociación de alta probabilidad. El EA emplea unenfoque de negociaciónprofesionalbasado en grupos con capacidades avanzadas de gestión de riesgos y coordinación multidivisa.
Nota muy importante: Esta estrategia ha sido probada y sugerida en el marco de tiempo M1 (recomendado).
Dependiendo de la gestión del riesgo, puede obtener resultados diferentes.
Características principales
Monitorización Multi-Pair
-
28 Instrumentos de Negociación: Monitoriza simultáneamente 27 de los principales pares de divisas + XAUUSD
-
Activación Individual de Pares: Activa y desactiva cada par de forma independiente
-
Soporte de sufijos de símbolos: Compatible con símbolos específicos del broker (_i, .pro, etc.)
-
Coordinación entre pares: Evita el exceso de operaciones en varios instrumentos
⚙️ Opciones de configuración avanzadas
Gestión del dinero
-
Escalado dinámico de lotes: El lote base aumenta con el crecimiento de la cuenta
-
Sistema de umbral de saldo: Incrementos de lote después de determinados hitos de beneficios
-
Tamaño de posición flexible: Lote base y pasos de incremento configurables
Gestión del riesgo
-
Negociación por grupos: Abre grupos coordinados de órdenes por señal
-
Límites globales de grupo: Controla el número máximo de grupos simultáneos (0= ilimitado)
-
Un grupo por par: Evita la duplicación de posiciones en el mismo instrumento
-
Protección de reducción de capital: Cierra automáticamente todas las operaciones en el % de reducción especificado
-
Buffer de Stop Loss: Distancia SL configurable en puntos
Filtros técnicos
-
Condiciones RSI: Umbrales de nivel RSI opcionales para la confirmación de señales
-
Filtros MA: Confirmaciones de tendencia de media móvil
-
Filtros temporales: Restricción de la negociación a determinadas horas de mercado
Gestión de órdenes
-
Sistema de órdenes pendientes: 1 orden de mercado + hasta 6 órdenes pendientes por grupo por estrategia matemática
-
Ajuste dinámico de TP: Recálculo del Take Profit a medida que se activan las órdenes
-
Stop Loss común: SL unificado para todo el grupo de órdenes
🛡️ Funciones de seguridad
-
Seguimiento de grupo compartido: Múltiples EAs pueden coordinarse a través de un archivo compartido
-
Recuperación automática: Conserva el estado del grupo tras reiniciar el EA
-
Control del horario de negociación: Limita las operaciones a los periodos óptimos del mercado
-
Protección contra deslizamientos: Tolerancia al deslizamiento configurable
Especificaciones técnicas
-
Sistema de números mágicos: Identificadores únicos para facilitar el seguimiento de las órdenes
-
Validación de símbolos: Retroceso automático para símbolos no disponibles
-
Coordinación basada en archivos: Utiliza una carpeta común para la comunicación multiEA
-
Autoguardado periódico: Conservación automática del estado cada 5 minutos
Guía de parámetros de entrada
Configuración de símbolos
-
Sufijo del símbolo: Para símbolos específicos del broker (por ejemplo, "_i", ".pro")
Gestión del dinero
-
Tamaño del Lote Base: Tamaño de la posición inicial
-
Umbral de saldo: Cantidad de ganancia requerida para el incremento del lote
-
Incremento del lote: Cantidad para incrementar el lote después de cada umbral
Parámetros de riesgo
-
Buffer SL: Distancia de Stop Loss en puntos
-
Número Mágico Base: Punto de partida para identificadores de órdenes
-
Reducción máxima %: Nivel de activación del cierre automático
-
Deslizamiento: Deslizamiento máximo aceptable
Condiciones técnicas
-
Filtro RSI: Activar/desactivar requisitos de nivel RSI
-
Niveles RSI: Valores mínimos/máximos para la confirmación de la señal
-
Filtros MA: Hasta 3 confirmaciones de tendencia de media móvil
Configuración de órdenes pendientes
-
Máximo de órdenes pendientes: Número de órdenes pendientes por grupo (1-6)
Gestión de Grupos
-
Un grupo por par: Evita múltiples grupos en el mismo instrumento
-
Máximo total de grupos: Límite global en todos los pares
-
Nombre de archivo compartido: Archivo de coordinación para múltiples EAs
Filtros
-
Horario de negociación: Definir hasta 3 ventanas de negociación
Reglas de cálculo de TP
-
Nuevas reglas de TP: Cálculo de TP alternativo para órdenes pendientes superiores
-
Porcentaje de Distancia: Parámetro de ajuste de TP para nuevas reglas
Requisitos del sistema
-
Plataforma MT5: Build 2000 o superior
-
Cuenta recomendada: $500+ para un tamaño de posición adecuado
-
VPS recomendado: Para operaciones 24/7
-
Soporte de broker: Símbolos estándar o sufijos compatibles
Instalación y configuración
-
Adjuntar EA a cualquier gráfico (timeframe no importa)
-
Configure los pares y parámetros deseados
-
Asegúrese de que existe la carpeta terminal/common/files para la coordinación
-
Comience a operar primero con la demo para verificar la configuración
Soporte y actualizaciones
-
Guía de configuración detallada incluida
-
Actualizaciones y mejoras periódicas
-
Soporte receptivo a través de la plataforma MQL5
-
Compatibilidad con la mayoría de los brokers
Nota muy importante: Operar implica riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo. La gestión adecuada del riesgo es esencial.