Noura86 RSI Mathematical Strategy

Visión general del EA

Este sofisticado Asesor Experto (Noura86) supervisa hasta28 instrumentos de negociación ( 27 pares de divisas + Oro) simultáneamente en busca de oportunidades de negociación de alta probabilidad. El EA emplea unenfoque de negociaciónprofesionalbasado en grupos con capacidades avanzadas de gestión de riesgos y coordinación multidivisa.

Nota muy importante: Esta estrategia ha sido probada y sugerida en el marco de tiempo M1 (recomendado).

Dependiendo de la gestión del riesgo, puede obtener resultados diferentes.





Características principales

Monitorización Multi-Pair

28 Instrumentos de Negociación : Monitoriza simultáneamente 27 de los principales pares de divisas + XAUUSD

Activación Individual de Pares : Activa y desactiva cada par de forma independiente

Soporte de sufijos de símbolos : Compatible con símbolos específicos del broker (_i, .pro, etc.)

Coordinación entre pares: Evita el exceso de operaciones en varios instrumentos





⚙️ Opciones de configuración avanzadas

Gestión del dinero

Escalado dinámico de lotes : El lote base aumenta con el crecimiento de la cuenta

Sistema de umbral de saldo : Incrementos de lote después de determinados hitos de beneficios

Tamaño de posición flexible: Lote base y pasos de incremento configurables

Gestión del riesgo

Negociación por grupos : Abre grupos coordinados de órdenes por señal

Límites globales de grupo : Controla el número máximo de grupos simultáneos (0= ilimitado)

Un grupo por par : Evita la duplicación de posiciones en el mismo instrumento

Protección de reducción de capital : Cierra automáticamente todas las operaciones en el % de reducción especificado

Buffer de Stop Loss: Distancia SL configurable en puntos

Filtros técnicos

Condiciones RSI : Umbrales de nivel RSI opcionales para la confirmación de señales

Filtros MA : Confirmaciones de tendencia de media móvil

Filtros temporales: Restricción de la negociación a determinadas horas de mercado

Gestión de órdenes

Sistema de órdenes pendientes: 1 orden de mercado + hasta 6 órdenes pendientes por grupo por estrategia matemática

Ajuste dinámico de TP : Recálculo del Take Profit a medida que se activan las órdenes

Stop Loss común: SL unificado para todo el grupo de órdenes





🛡️ Funciones de seguridad

Seguimiento de grupo compartido : Múltiples EAs pueden coordinarse a través de un archivo compartido

Recuperación automática: Conserva el estado del grupo tras reiniciar el EA

Control del horario de negociación : Limita las operaciones a los periodos óptimos del mercado

Protección contra deslizamientos: Tolerancia al deslizamiento configurable





Especificaciones técnicas

Sistema de números mágicos : Identificadores únicos para facilitar el seguimiento de las órdenes

Validación de símbolos : Retroceso automático para símbolos no disponibles

Coordinación basada en archivos : Utiliza una carpeta común para la comunicación multiEA

Autoguardado periódico: Conservación automática del estado cada 5 minutos

Guía de parámetros de entrada

Configuración de símbolos

Sufijo del símbolo: Para símbolos específicos del broker (por ejemplo, "_i", ".pro")

Gestión del dinero

Tamaño del Lote Base : Tamaño de la posición inicial

Umbral de saldo : Cantidad de ganancia requerida para el incremento del lote

Incremento del lote: Cantidad para incrementar el lote después de cada umbral

Parámetros de riesgo

Buffer SL : Distancia de Stop Loss en puntos

Número Mágico Base : Punto de partida para identificadores de órdenes

Reducción máxima % : Nivel de activación del cierre automático

Deslizamiento: Deslizamiento máximo aceptable

Condiciones técnicas

Filtro RSI : Activar/desactivar requisitos de nivel RSI

Niveles RSI : Valores mínimos/máximos para la confirmación de la señal

Filtros MA: Hasta 3 confirmaciones de tendencia de media móvil

Configuración de órdenes pendientes

Máximo de órdenes pendientes: Número de órdenes pendientes por grupo (1-6)

Gestión de Grupos

Un grupo por par : Evita múltiples grupos en el mismo instrumento

Máximo total de grupos : Límite global en todos los pares

Nombre de archivo compartido: Archivo de coordinación para múltiples EAs

Filtros

Horario de negociación: Definir hasta 3 ventanas de negociación

Reglas de cálculo de TP

Nuevas reglas de TP : Cálculo de TP alternativo para órdenes pendientes superiores

Porcentaje de Distancia: Parámetro de ajuste de TP para nuevas reglas

Requisitos del sistema

Plataforma MT5 : Build 2000 o superior

Cuenta recomendada : $500+ para un tamaño de posición adecuado

VPS recomendado : Para operaciones 24/7

Soporte de broker: Símbolos estándar o sufijos compatibles

Instalación y configuración

Adjuntar EA a cualquier gráfico (timeframe no importa) Configure los pares y parámetros deseados Asegúrese de que existe la carpeta terminal/common/files para la coordinación Comience a operar primero con la demo para verificar la configuración

Soporte y actualizaciones

Guía de configuración detallada incluida

Actualizaciones y mejoras periódicas

Soporte receptivo a través de la plataforma MQL5

Compatibilidad con la mayoría de los brokers





Nota muy importante: Operar implica riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo. La gestión adecuada del riesgo es esencial.