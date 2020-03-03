Noura86 RSI Mathematical Strategy

Visión general del EA

Este sofisticado Asesor Experto (Noura86) supervisa hasta28 instrumentos de negociación ( 27 pares de divisas + Oro) simultáneamente en busca de oportunidades de negociación de alta probabilidad. El EA emplea unenfoque de negociaciónprofesionalbasado en grupos con capacidades avanzadas de gestión de riesgos y coordinación multidivisa.

Nota muy importante: Esta estrategia ha sido probada y sugerida en el marco de tiempo M1 (recomendado).

Dependiendo de la gestión del riesgo, puede obtener resultados diferentes.

Características principales

Monitorización Multi-Pair

  • 28 Instrumentos de Negociación: Monitoriza simultáneamente 27 de los principales pares de divisas + XAUUSD

  • Activación Individual de Pares: Activa y desactiva cada par de forma independiente

  • Soporte de sufijos de símbolos: Compatible con símbolos específicos del broker (_i, .pro, etc.)

  • Coordinación entre pares: Evita el exceso de operaciones en varios instrumentos

⚙️ Opciones de configuración avanzadas

Gestión del dinero

  • Escalado dinámico de lotes: El lote base aumenta con el crecimiento de la cuenta

  • Sistema de umbral de saldo: Incrementos de lote después de determinados hitos de beneficios

  • Tamaño de posición flexible: Lote base y pasos de incremento configurables

Gestión del riesgo

  • Negociación por grupos: Abre grupos coordinados de órdenes por señal

  • Límites globales de grupo: Controla el número máximo de grupos simultáneos (0= ilimitado)

  • Un grupo por par: Evita la duplicación de posiciones en el mismo instrumento

  • Protección de reducción de capital: Cierra automáticamente todas las operaciones en el % de reducción especificado

  • Buffer de Stop Loss: Distancia SL configurable en puntos

Filtros técnicos

  • Condiciones RSI: Umbrales de nivel RSI opcionales para la confirmación de señales

  • Filtros MA: Confirmaciones de tendencia de media móvil

  • Filtros temporales: Restricción de la negociación a determinadas horas de mercado

Gestión de órdenes

  • Sistema de órdenes pendientes: 1 orden de mercado + hasta 6 órdenes pendientes por grupo por estrategia matemática

  • Ajuste dinámico de TP: Recálculo del Take Profit a medida que se activan las órdenes

  • Stop Loss común: SL unificado para todo el grupo de órdenes

🛡️ Funciones de seguridad

  • Seguimiento de grupo compartido: Múltiples EAs pueden coordinarse a través de un archivo compartido

  • Recuperación automática: Conserva el estado del grupo tras reiniciar el EA

  • Control del horario de negociación: Limita las operaciones a los periodos óptimos del mercado

  • Protección contra deslizamientos: Tolerancia al deslizamiento configurable

Especificaciones técnicas

  • Sistema de números mágicos: Identificadores únicos para facilitar el seguimiento de las órdenes

  • Validación de símbolos: Retroceso automático para símbolos no disponibles

  • Coordinación basada en archivos: Utiliza una carpeta común para la comunicación multiEA

  • Autoguardado periódico: Conservación automática del estado cada 5 minutos

Guía de parámetros de entrada

Configuración de símbolos

  • Sufijo del símbolo: Para símbolos específicos del broker (por ejemplo, "_i", ".pro")

Gestión del dinero

  • Tamaño del Lote Base: Tamaño de la posición inicial

  • Umbral de saldo: Cantidad de ganancia requerida para el incremento del lote

  • Incremento del lote: Cantidad para incrementar el lote después de cada umbral

Parámetros de riesgo

  • Buffer SL: Distancia de Stop Loss en puntos

  • Número Mágico Base: Punto de partida para identificadores de órdenes

  • Reducción máxima %: Nivel de activación del cierre automático

  • Deslizamiento: Deslizamiento máximo aceptable

Condiciones técnicas

  • Filtro RSI: Activar/desactivar requisitos de nivel RSI

  • Niveles RSI: Valores mínimos/máximos para la confirmación de la señal

  • Filtros MA: Hasta 3 confirmaciones de tendencia de media móvil

Configuración de órdenes pendientes

  • Máximo de órdenes pendientes: Número de órdenes pendientes por grupo (1-6)

Gestión de Grupos

  • Un grupo por par: Evita múltiples grupos en el mismo instrumento

  • Máximo total de grupos: Límite global en todos los pares

  • Nombre de archivo compartido: Archivo de coordinación para múltiples EAs

Filtros

  • Horario de negociación: Definir hasta 3 ventanas de negociación

Reglas de cálculo de TP

  • Nuevas reglas de TP: Cálculo de TP alternativo para órdenes pendientes superiores

  • Porcentaje de Distancia: Parámetro de ajuste de TP para nuevas reglas

Requisitos del sistema

  • Plataforma MT5: Build 2000 o superior

  • Cuenta recomendada: $500+ para un tamaño de posición adecuado

  • VPS recomendado: Para operaciones 24/7

  • Soporte de broker: Símbolos estándar o sufijos compatibles

Instalación y configuración

  1. Adjuntar EA a cualquier gráfico (timeframe no importa)

  2. Configure los pares y parámetros deseados

  3. Asegúrese de que existe la carpeta terminal/common/files para la coordinación

  4. Comience a operar primero con la demo para verificar la configuración

Soporte y actualizaciones

  • Guía de configuración detallada incluida

  • Actualizaciones y mejoras periódicas

  • Soporte receptivo a través de la plataforma MQL5

  • Compatibilidad con la mayoría de los brokers


Nota muy importante: Operar implica riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo. La gestión adecuada del riesgo es esencial.

