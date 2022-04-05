Boom Coded News MT4
- Utilitys
- Muhammad Faiz Fathi Bin Mohd Marzuki
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 6
Dieser EA macht keine Eingabe, Sie müssen zuerst einrichten. Nach dem Setup wird dieser EA die Order basierend auf den Eingabeparametern ausführen.
Für die MT5 Version: KLICKEN SIE HIER UM DIE MT5 VERSION ZU KAUFEN
✅ EA BOOM CODED NEWS
-
⏰ Time-Locked Entry System
Führt eine präzise Marktorder genau zu Ihrer vordefinierten MT4 Serverzeit (HH:MM:SS) aus.
-
🎯 Single Trade per News
Entwickelt, um Overtrading zu vermeiden - ideal für Nachrichten. Empfohlen bei Nachrichten mit hohem Einfluss wie NFP, CPI, FOMC und anderen roten Nachrichten mit hohem Einfluss
-
🔒 Auto-Off After Entry
EA kann sich nach der Handelsausführung automatisch deaktivieren, um versehentliche Wiedereinsteiger zu verhindern.
-
📊 Equity-Based Maximum Lot Control
Berechnet dynamisch die maximale sichere Losgröße auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Prozentsatzes der Eigenkapitalmarge.
-
🛡 Break-Even-Schutz
Verschiebt den Stop Loss nach Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus automatisch auf Break Even.
-
📈 Optionales Trailing-Stop-System
Sichert den Gewinn dynamisch, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.
-
⚙ Manuelle SL- und TP-Steuerung (auf Basis von Pips)
Volle Transparenz mit festem Stop Loss und Take Profit in Pips - keine versteckte Logik.
-
💹 Real-Time On-Chart Trading Panel
Zeigt an:
-
Einstiegsrichtung (BUY / SELL)
-
Gesperrte Einstiegszeit
-
MT4 Server Zeit & Datum
-
Konto-Hebel
-
Aktienbasiertes maximales Lot
-
Aktueller Spread (Pips)
-
Gewinn in % seit EA-Attachment
-
Gewinn/Verlust in USD (seit Anhängen)
-
Live EA-Status (Warten / Gehandelt / Auto-Off)
-
-
🧩 F unktioniert auf jedem Symbol & Zeitrahmen
Kompatibel mit Forex, Gold, Indizes, Crypto CFDs (brokerabhängig).
-
🚫 No Martingale | No Grid | No Hedging
Saubere, professionelle Logik mit Fokus auf Risikokontrolle & Ausführungsgenauigkeit.
-
🧠 E insteigerfreundlich, Kontrolle auf Profi-Niveau
Einfaches Setup mit institutionellem Handelsmanagement.