Boom Coded News MT4

Dieser EA macht keine Eingabe, Sie müssen zuerst einrichten. Nach dem Setup wird dieser EA die Order basierend auf den Eingabeparametern ausführen.

Für die MT5 Version: KLICKEN SIE HIER UM DIE MT5 VERSION ZU KAUFEN

✅ EA BOOM CODED NEWS

  • Time-Locked Entry System
    Führt eine präzise Marktorder genau zu Ihrer vordefinierten MT4 Serverzeit (HH:MM:SS) aus.

  • 🎯 Single Trade per News
    Entwickelt, um Overtrading zu vermeiden - ideal für Nachrichten. Empfohlen bei Nachrichten mit hohem Einfluss wie NFP, CPI, FOMC und anderen roten Nachrichten mit hohem Einfluss

  • 🔒 Auto-Off After Entry
    EA kann sich nach der Handelsausführung automatisch deaktivieren, um versehentliche Wiedereinsteiger zu verhindern.

  • 📊 Equity-Based Maximum Lot Control
    Berechnet dynamisch die maximale sichere Losgröße auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Prozentsatzes der Eigenkapitalmarge.

  • 🛡 Break-Even-Schutz
    Verschiebt den Stop Loss nach Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus automatisch auf Break Even.

  • 📈 Optionales Trailing-Stop-System
    Sichert den Gewinn dynamisch, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Manuelle SL- und TP-Steuerung (auf Basis von Pips)
    Volle Transparenz mit festem Stop Loss und Take Profit in Pips - keine versteckte Logik.

  • 💹 Real-Time On-Chart Trading Panel
    Zeigt an:

    • Einstiegsrichtung (BUY / SELL)

    • Gesperrte Einstiegszeit

    • MT4 Server Zeit & Datum

    • Konto-Hebel

    • Aktienbasiertes maximales Lot

    • Aktueller Spread (Pips)

    • Gewinn in % seit EA-Attachment

    • Gewinn/Verlust in USD (seit Anhängen)

    • Live EA-Status (Warten / Gehandelt / Auto-Off)

  • 🧩 F unktioniert auf jedem Symbol & Zeitrahmen
    Kompatibel mit Forex, Gold, Indizes, Crypto CFDs (brokerabhängig).

  • 🚫 No Martingale | No Grid | No Hedging
    Saubere, professionelle Logik mit Fokus auf Risikokontrolle & Ausführungsgenauigkeit.

  • 🧠 E insteigerfreundlich, Kontrolle auf Profi-Niveau
    Einfaches Setup mit institutionellem Handelsmanagement.


