💎 Aurean BOT - EA de acción del precio puro para el oro (XAUUSD)

🚀 Marco de tiempo: H1

🏆 Instrumento: ORO (XAUUSD)

💼 Tipo de Cuenta: Zero Spread Cuenta recomendada

🧠 Acerca de la EA

Aurean BOT es un sistema de trading basado en la acción del precio puro diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD).

Ejecuta 1-2 operaciones de alta calidad por día sin rejilla, sin martingala, sin promedios - sólo la lógica inteligente de la acción del precio construida para la consistencia y la estabilidad a largo plazo.

Este EA ha sido probado a lo largo de 5 años de datos, manteniendo una precisión del 92% y logrando no más de 2 pérdidas consecutivas a lo largo de todo el backtest - un récord de consistencia poco común en el trading automatizado. ⚡

⚙️ Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

Cuenta: Zero Spread (ECN Recomendado)

Stop Loss: 1000 Puntos

Take Profit: 1000 Puntos

Trailing Stop: 100 Puntos

Escalón de arrastre: 50 puntos

Utiliza estos ajustes tanto en trading real como en backtesting para asegurar unos resultados óptimos.

Puntos destacados de la estrategia

✅ Pura Acción del Precio - Sin Cuadrícula / Sin Martingala / Sin Cobertura

✅ 5 Años de Backtesting

✅ Máximo 2 Pérdidas Consecutivas en 5 Años 🔥

✅ Sólo 1-2 Operaciones de Calidad por Día

✅ Funciona Mejor en Oro (XAUUSD) H1

📞 Soporte y Contacto

Frente a cualquier problema o necesita ayuda con la configuración?

💬 Obtenga soporte completo en Telegram: @Rehan7071 (en la demanda inversor id contraseña disponible)

¡🔔 Aurean BOT - Su socio comercial de oro para la precisión, la estabilidad y el beneficio!