💎 Aurean BOT - EA de acción del precio puro para el oro (XAUUSD)
🚀 Marco de tiempo: H1
🏆 Instrumento: ORO (XAUUSD)
💼 Tipo de Cuenta: Zero Spread Cuenta recomendada
🧠 Acerca de la EA
Aurean BOT es un sistema de trading basado en la acción del precio puro diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD).
Ejecuta 1-2 operaciones de alta calidad por día sin rejilla, sin martingala, sin promedios - sólo la lógica inteligente de la acción del precio construida para la consistencia y la estabilidad a largo plazo.
Este EA ha sido probado a lo largo de 5 años de datos, manteniendo una precisión del 92% y logrando no más de 2 pérdidas consecutivas a lo largo de todo el backtest - un récord de consistencia poco común en el trading automatizado. ⚡
⚙️ Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: H1
-
Cuenta: Zero Spread (ECN Recomendado)
-
Stop Loss: 1000 Puntos
-
Take Profit: 1000 Puntos
-
Trailing Stop: 100 Puntos
-
Escalón de arrastre: 50 puntos
Utiliza estos ajustes tanto en trading real como en backtesting para asegurar unos resultados óptimos.
Puntos destacados de la estrategia
✅ Pura Acción del Precio - Sin Cuadrícula / Sin Martingala / Sin Cobertura
✅ 5 Años de Backtesting
✅ Máximo 2 Pérdidas Consecutivas en 5 Años 🔥
✅ Sólo 1-2 Operaciones de Calidad por Día
✅ Funciona Mejor en Oro (XAUUSD) H1
📞 Soporte y Contacto
Frente a cualquier problema o necesita ayuda con la configuración?
💬 Obtenga soporte completo en Telegram: @Rehan7071 (en la demanda inversor id contraseña disponible)
¡🔔 Aurean BOT - Su socio comercial de oro para la precisión, la estabilidad y el beneficio!