Auto SL/TP EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 ligero y fiable diseñado para colocar automáticamente Stop Loss y Take Profit para cada posición abierta.



🔹 Cuando un trader manualmente o a través de órdenes limitadas abre una operación (COMPRA o VENTA), el EA:



establece automáticamente el Stop Loss



establece automáticamente el Take Profit



de acuerdo a la distancia pip / USD seleccionada por el usuario



🔹 El EA funciona de forma totalmente automática:



no hay necesidad de calcular manualmente los precios



no hay que tener miedo de olvidar establecer SL o TP



adecuado tanto para scalping, day trading y estrategias swing



🔹 Características principales:



✅ Trabaja con posiciones de COMPRA y VENTA



✅ Soporta XAUUSD, Forex, índices



✅ SL/TP se calculan en base al precio real de apertura de la orden



✅ Protección contra errores del broker (SL/TP inválidos)



✅ No establece SL/TP repetidamente si ya han sido establecidos



✅ Muy ligero (baja carga en MT5)



🔹 Uso:



Conecte el EA al gráfico



Establezca los valores deseados de Stop Loss y Take Profit



Abra una operación manualmente



El EA lo hará todo por usted.