PowerSLTP

Auto SL/TP EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 ligero y fiable diseñado para colocar automáticamente Stop Loss y Take Profit para cada posición abierta.

🔹 Cuando un trader manualmente o a través de órdenes limitadas abre una operación (COMPRA o VENTA), el EA:

establece automáticamente el Stop Loss

establece automáticamente el Take Profit

de acuerdo a la distancia pip / USD seleccionada por el usuario

🔹 El EA funciona de forma totalmente automática:

no hay necesidad de calcular manualmente los precios

no hay que tener miedo de olvidar establecer SL o TP

adecuado tanto para scalping, day trading y estrategias swing

🔹 Características principales:

✅ Trabaja con posiciones de COMPRA y VENTA

✅ Soporta XAUUSD, Forex, índices

✅ SL/TP se calculan en base al precio real de apertura de la orden

✅ Protección contra errores del broker (SL/TP inválidos)

✅ No establece SL/TP repetidamente si ya han sido establecidos

✅ Muy ligero (baja carga en MT5)

🔹 Uso:

Conecte el EA al gráfico

Establezca los valores deseados de Stop Loss y Take Profit

Abra una operación manualmente

El EA lo hará todo por usted.
