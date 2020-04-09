PowerSLTP
- Utilidades
- Andrius Daujotas
- Versión: 1.25
- Activaciones: 5
Auto SL/TP EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 ligero y fiable diseñado para colocar automáticamente Stop Loss y Take Profit para cada posición abierta.
🔹 Cuando un trader manualmente o a través de órdenes limitadas abre una operación (COMPRA o VENTA), el EA:
establece automáticamente el Stop Loss
establece automáticamente el Take Profit
de acuerdo a la distancia pip / USD seleccionada por el usuario
🔹 El EA funciona de forma totalmente automática:
no hay necesidad de calcular manualmente los precios
no hay que tener miedo de olvidar establecer SL o TP
adecuado tanto para scalping, day trading y estrategias swing
🔹 Características principales:
✅ Trabaja con posiciones de COMPRA y VENTA
✅ Soporta XAUUSD, Forex, índices
✅ SL/TP se calculan en base al precio real de apertura de la orden
✅ Protección contra errores del broker (SL/TP inválidos)
✅ No establece SL/TP repetidamente si ya han sido establecidos
✅ Muy ligero (baja carga en MT5)
🔹 Uso:
Conecte el EA al gráfico
Establezca los valores deseados de Stop Loss y Take Profit
Abra una operación manualmente
El EA lo hará todo por usted.
