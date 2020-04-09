Auto SL/TP EA ist ein leichter und zuverlässiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch Stop Loss und Take Profit für jede offene Position zu platzieren.



Wenn ein Händler manuell oder durch Limit-Orders einen Handel (KAUFEN oder VERKAUFEN) eröffnet, setzt der EA:



automatisch Stop Loss



automatisch Take Profit



entsprechend dem vom Benutzer gewählten Pip / USD-Abstand



🔹 Der EA arbeitet vollautomatisch:



keine Notwendigkeit, Preise manuell zu berechnen



keine Notwendigkeit, Angst zu haben, zu vergessen, SL oder TP zu setzen



geeignet sowohl für Scalping, Day-Trading und Swing-Strategien



🔹 Hauptmerkmale:



✅ Funktioniert mit BUY- und SELL-Positionen



✅ Unterstützt XAUUSD, Forex, Indizes



✅ SL/TP werden auf Basis des realen Ordereröffnungskurses berechnet



✅ Schutz vor Brokerfehlern (ungültige SL/TP)



✅ Setzt SL/TP nicht wiederholt, wenn sie bereits gesetzt wurden



✅ Sehr leichtgewichtig (geringe Last auf MT5)



🔹 Verwendung:



Verbinden Sie den EA mit dem Chart



Setzen Sie die gewünschten Stop Loss und Take Profit Werte



Eröffnen Sie einen Handel manuell



Der EA wird alles für Sie tun