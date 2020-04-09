PowerSLTP

Auto SL/TP EA ist ein leichter und zuverlässiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch Stop Loss und Take Profit für jede offene Position zu platzieren.

Wenn ein Händler manuell oder durch Limit-Orders einen Handel (KAUFEN oder VERKAUFEN) eröffnet, setzt der EA:

automatisch Stop Loss

automatisch Take Profit

entsprechend dem vom Benutzer gewählten Pip / USD-Abstand

🔹 Der EA arbeitet vollautomatisch:

keine Notwendigkeit, Preise manuell zu berechnen

keine Notwendigkeit, Angst zu haben, zu vergessen, SL oder TP zu setzen

geeignet sowohl für Scalping, Day-Trading und Swing-Strategien

🔹 Hauptmerkmale:

✅ Funktioniert mit BUY- und SELL-Positionen

✅ Unterstützt XAUUSD, Forex, Indizes

✅ SL/TP werden auf Basis des realen Ordereröffnungskurses berechnet

✅ Schutz vor Brokerfehlern (ungültige SL/TP)

✅ Setzt SL/TP nicht wiederholt, wenn sie bereits gesetzt wurden

✅ Sehr leichtgewichtig (geringe Last auf MT5)

🔹 Verwendung:

Verbinden Sie den EA mit dem Chart

Setzen Sie die gewünschten Stop Loss und Take Profit Werte

Eröffnen Sie einen Handel manuell

Der EA wird alles für Sie tun
