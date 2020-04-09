PowerSLTP
- Utilitys
- Andrius Daujotas
- Version: 1.25
- Aktivierungen: 5
Auto SL/TP EA ist ein leichter und zuverlässiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch Stop Loss und Take Profit für jede offene Position zu platzieren.
Wenn ein Händler manuell oder durch Limit-Orders einen Handel (KAUFEN oder VERKAUFEN) eröffnet, setzt der EA:
automatisch Stop Loss
automatisch Take Profit
entsprechend dem vom Benutzer gewählten Pip / USD-Abstand
🔹 Der EA arbeitet vollautomatisch:
keine Notwendigkeit, Preise manuell zu berechnen
keine Notwendigkeit, Angst zu haben, zu vergessen, SL oder TP zu setzen
geeignet sowohl für Scalping, Day-Trading und Swing-Strategien
🔹 Hauptmerkmale:
✅ Funktioniert mit BUY- und SELL-Positionen
✅ Unterstützt XAUUSD, Forex, Indizes
✅ SL/TP werden auf Basis des realen Ordereröffnungskurses berechnet
✅ Schutz vor Brokerfehlern (ungültige SL/TP)
✅ Setzt SL/TP nicht wiederholt, wenn sie bereits gesetzt wurden
✅ Sehr leichtgewichtig (geringe Last auf MT5)
🔹 Verwendung:
Verbinden Sie den EA mit dem Chart
Setzen Sie die gewünschten Stop Loss und Take Profit Werte
Eröffnen Sie einen Handel manuell
Der EA wird alles für Sie tun
