『DELTA SWING PRO』

「待てる」トレーダーへ。

「エントリーした瞬間に逆行する」「損切り位置が分からない」 そんな辛い経験は、あなたの実力不足ではなく、使っている「武器」のせいかもしれません。

過去を改ざんする矢印や、見えない撤退ライン…。そんな霧の中の戦いはもう終わりです。

嘘をつかず、資金を守り、攻めるべき刻だけを告げる**『守護者』**が、あなたのトレードを一変させます。





【3つの鉄則】

1. 【絶対不変】完全ノンリペイント 確定足でサイン点灯。

その後相場がどう動こうとも、矢印は絶対に消えません。

後出しジャンケンは一切なし。

過去検証通りの再現性を保証します。

2. 【一撃必殺】黄金の「第3波」初動 相場の原理原則に基づき、トレンドで最も大きく伸びる**「第3波」**の初動を逃さず、一番美味しい胴体部分を確実に狙い撃ちます。

3. 【鉄壁の守り】MTFコンセンサス（合意） ここが最大の特徴です。

**上位足の「大波」と下位足の「小波」が完全に同期した瞬間。それは市場参加者の意思が統一された、最も逆行しにくい最強の局面です。

システムはこの瞬間が来るまで、パネルに『WAIT』を表示してあなたの衝動を抑え、全一致した瞬間に『CONSENSUS』**のアラートでGOサインを出します。

騙しを極限まで排除する設計です。





【主な搭載機能】 進化版オートチャネル、波形構造に基づく「パターンチャネル」**をボタン一つで切り替え可能。

多角的な視点で相場環境を丸裸にします。

SLライン完全ガイド: 「どこで逃げるか」を自動描画。SL接触時は『SL HIT』とお知らせし、スマートな撤退を促します。

損切り貧乏とはサヨナラです。

アラート: 「単なるチャンス」と「激アツの全一致」を区別。スマホ通知対応で、外出先でも好機を逃しません。

ワンクリック操作: 設定変更はチャート上のボタン一つで完結。

【こんな方におすすめ】 「待て」と言い聞かせても、ついポジポジ病で資金を減らす方 環境認識をチャート一枚で完結させたい方 孤独な戦いは終わりです。

「ノンリペイント」×「第3波初動」×「鉄壁の守り」。





まずは一度、この静かなる安心感を体験してください。「もっと早く出会いたかった」と言わせる自信があります。





Delta Swing Pro - ダウ理論×マルチタイムフレーム完全監視システム





「木を見て森も見る」トレードを。3つの時間足を同時監視し、トレンドの合致（コンセンサス）を瞬時に判定するプライスアクション・ダッシュボード。

製品概要 (Description)

Delta Swing Pro は、純粋なプライスアクションとダウ理論に基づき、複数の時間足のトレンド状況を一目で把握するために開発されたプロフェッショナル・ツールです。

単一のチャートを見ているだけでは気づけない「大きな流れ」と「エントリーのタイミング」の不一致を解消します。

このインジケーターは、最大3つの異なる時間足（M1～D1）における（トレンド転換・継続の初動）」を自動検出し、それらの方向が揃った瞬間に**「CONSENSUS（合意）」シグナル**を発します。

さらに、エントリー後の利確目標となるチャネルラインやフィボナッチ・エクスパンションを自動描画し、トレードの出口戦略までサポートします。

主な機能と特徴

1. マルチタイムフレーム・マトリックス チャート上のコントロールパネルから、監視したい時間足を最大3つまで自由に選択・切り替えが可能です（例：M5、H1、D1を選択）。インジケーターを複数セットする必要はありません。ボタン一つでON/OFFが可能です。

2. 高精度なトレンド判定 設定した「Depth（期間）」に基づき、スイングハイ・スイングローを特定。

買いパターン: 安値切り上げ ＋ 直近高値ブレイク

売りパターン: 高値切り下げ ＋ 直近安値ブレイク これらを完全にロジック化し、チャート上に可視化します。

3. 強力な「CONSENSUS」シグナル 選択した複数の時間足でトレンド方向が一致した場合、パネルに「CONSENSUS!」と表示され、背景色が変化します。複数の時間足が同じ方向を向いた、優位性の高い局面を逃しません。

4. スマート・ターゲットライン（自動拡張チャネル） ブレイクアウト後、価格の伸びに合わせて利確目標となるライン（Level 1, Level 2...）を自動的に描画・拡張します。どこまで利益を伸ばすべきかの目安となります。

5. フィボナッチ・エクスパンション自動描画 形成された波形に対し、主要なフィボナッチレベル（61.8, 100.0, 161.8, 261.8）を自動でプロットします。

6. ストップロス（SL）ラインの可視化 ロジックに基づいた損切りラインを点線で表示し、リスク管理を明確にします。

7. 充実のアラート機能

トレンド発生時やターゲット到達時にアラート通知。

プッシュ通知機能対応：スマホのMT4アプリへ通知を送れるため、外出先でもチャンスを逃しません。

パラメーター設定について

InpPanelX / Y: 操作パネルの表示位置調整

InpMaxActiveTFs: 同時にアクティブにできる最大時間足数（デフォルト: 3）

InpDepth: スイングポイントを判定する深さ（デフォルト: 3）。数値を大きくすると大きな波を捉えます。

ShowMarkers: チャート上の矢印表示のON/OFF

InpSLMode: SL（損切り）位置のロジック選択（ダウ崩れ or タイトな設定）

UseAutoExpansion: ターゲットラインの自動拡張機能のON/OFF

AlertOnBreakout: ブレイクアウト時のアラートON/OFF

UsePush: プッシュ通知の利用設定

使用方法のヒント

チャートにインジケーターを適用します。 パネル上の時間足ボタン（M1～D1）から、自分のトレードスタイルに合った3つをクリックしてアクティブにします（例：デイトレならM15, H1, H4など）。 パネルのステータスが「BUY」または「SELL」になり、さらに複数の時間足が点灯して「CONSENSUS」となるタイミングを待ちます。 チャート上の「FIBO」ボタンや「CH」ボタンを押すと、描画オブジェクトの表示/非表示を瞬時に切り替えられ、チャートをクリーンに保てます。

免責事項

本ツールはトレードの補助を目的としており、利益を保証するものではありません。実際の運用前にデモ口座等で十分な検証を行ってください。