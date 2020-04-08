Multi Signal Radar

Radar Multi Señal MT5 (v1.2)

Señales de COMPRA y VENTA limpias y basadas en la confianza para MT5

Multi Signal Radar MT 5 es un indicador de señales limpio e inteligente diseñado para destacar oportunidades de COMPRA y VENTA de alta probabilidad sin saturar su gráfico.

Todos los cálculos se realizan internamente, mientras que el gráfico sigue siendo mínimo - sólo se muestran las flechas y un panel de confianza en tiempo real. Esto hace que Multi Signal Radar sea ideal para los operadores que buscan claridad, velocidad y una toma de decisiones estructurada.

Cómo funciona

Multi Signal Radar combina la estructura de la tendencia, el impulso y el equilibrio del mercado en un motor de confianza unificado. Cada señal es evaluada desde múltiples perspectivas antes de ser mostrada.

La lógica central incluye:

  • Alineación de tendencias

  • Confirmación del impulso

  • Sesgo de equilibrio del mercado

  • Filtrado de señales en función de la volatilidad

Las señales se clasifican en tipos fuertes y débiles, lo que permite a los operadores centrarse en configuraciones de mayor calidad sin dejar de ver oportunidades tempranas.

Características principales

- Diseño limpio del gráfico
Sin líneas indicadoras, sin desorden - sólo flechas de COMPRA/VENTA y un panel de confianza.

- Motor de confianza dual (COMPRA & VENTA)
Cálculo de confianza independiente para escenarios alcistas y bajistas.

- Filtro de tendencia inteligente (pendiente EMA 200)
Las señales se alinean con la dirección del mercado a largo plazo para reducir las entradas falsas.

- Balance de mercado ponderado por volumen (lógica POC)
Sesgo de precios mejorado mediante cálculos internos ponderados por volumen.

- Potenciador Fisher "Sniper" adaptable
Confirmación del impulso en función de la volatilidad que se ajusta a las condiciones del mercado.

- Espaciado de señales y lógica antispam
Evita la agrupación de señales y las alertas duplicadas en la misma vela.

- Clasificación de señales fuertes / débiles
Ayuda a los operadores a priorizar las configuraciones de mayor probabilidad.

- Alertas integradas
Alertas emergentes, push y sonoras para señales fuertes de COMPRA / VENTA.

- Funciona en todos los plazos y símbolos
Forex, Oro, Índices, Crypto, Acciones - scalping a swing trading.

🧠 Diseñado para Traders Discrecionales

Multi Signal Radar no auto-negocia y no repinta señales.
Está diseñado para apoyar la toma de decisiones manual, ayudando a los traders a leer las condiciones del mercado con estructura y confianza.

⚙️ Personalización

El indicador ofrece entradas flexibles para:

  • Sensibilidad de la señal

  • Umbral de confianza

  • Espaciado de las señales

  • Colocación de la flecha visual

  • Posición de las alertas y del cuadro de mandos

Todos los cálculos avanzados permanecen internos para preservar una vista de trading limpia.

Los mejores casos de uso

- Entradas de continuación de tendencia
- Confirmación de pullback
- Filtrado de ruptura de momentum
- Confirmación de señales para estrategias existentes

📊 Lo que se ve en el gráfico

✔ Flechas de COMPRA / VENTA (Fuerte y Débil)
✔ Panel de confianza en tiempo real
❌ Sin líneas EMA
❌ Sin líneas POC
❌ Sin paneles de osciladores

🔄 Versión

Versión actual: v1.3

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no garantiza beneficios. Aplique siempre una gestión adecuada del riesgo y confirme las señales con su propio análisis.

