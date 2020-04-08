Radar Multi Señal MT5 (v1.2)

Señales de COMPRA y VENTA limpias y basadas en la confianza para MT5





Multi Signal Radar MT 5 es un indicador de señales limpio e inteligente diseñado para destacar oportunidades de COMPRA y VENTA de alta probabilidad sin saturar su gráfico.

Todos los cálculos se realizan internamente, mientras que el gráfico sigue siendo mínimo - sólo se muestran las flechas y un panel de confianza en tiempo real. Esto hace que Multi Signal Radar sea ideal para los operadores que buscan claridad, velocidad y una toma de decisiones estructurada.

Cómo funciona

Multi Signal Radar combina la estructura de la tendencia, el impulso y el equilibrio del mercado en un motor de confianza unificado. Cada señal es evaluada desde múltiples perspectivas antes de ser mostrada.

La lógica central incluye:

Alineación de tendencias

Confirmación del impulso

Sesgo de equilibrio del mercado

Filtrado de señales en función de la volatilidad

Las señales se clasifican en tipos fuertes y débiles, lo que permite a los operadores centrarse en configuraciones de mayor calidad sin dejar de ver oportunidades tempranas.

Características principales

- Diseño limpio del gráfico

Sin líneas indicadoras, sin desorden - sólo flechas de COMPRA/VENTA y un panel de confianza.

- Motor de confianza dual (COMPRA & VENTA)

Cálculo de confianza independiente para escenarios alcistas y bajistas.

- Filtro de tendencia inteligente (pendiente EMA 200)

Las señales se alinean con la dirección del mercado a largo plazo para reducir las entradas falsas.

- Balance de mercado ponderado por volumen (lógica POC)

Sesgo de precios mejorado mediante cálculos internos ponderados por volumen.

- Potenciador Fisher "Sniper" adaptable

Confirmación del impulso en función de la volatilidad que se ajusta a las condiciones del mercado.

- Espaciado de señales y lógica antispam

Evita la agrupación de señales y las alertas duplicadas en la misma vela.

- Clasificación de señales fuertes / débiles

Ayuda a los operadores a priorizar las configuraciones de mayor probabilidad.

- Alertas integradas

Alertas emergentes, push y sonoras para señales fuertes de COMPRA / VENTA.

- Funciona en todos los plazos y símbolos

Forex, Oro, Índices, Crypto, Acciones - scalping a swing trading.

🧠 Diseñado para Traders Discrecionales

Multi Signal Radar no auto-negocia y no repinta señales.

Está diseñado para apoyar la toma de decisiones manual, ayudando a los traders a leer las condiciones del mercado con estructura y confianza.

⚙️ Personalización

El indicador ofrece entradas flexibles para:

Sensibilidad de la señal

Umbral de confianza

Espaciado de las señales

Colocación de la flecha visual

Posición de las alertas y del cuadro de mandos

Todos los cálculos avanzados permanecen internos para preservar una vista de trading limpia.

Los mejores casos de uso

- Entradas de continuación de tendencia

- Confirmación de pullback

- Filtrado de ruptura de momentum

- Confirmación de señales para estrategias existentes

📊 Lo que se ve en el gráfico

✔ Flechas de COMPRA / VENTA (Fuerte y Débil)

✔ Panel de confianza en tiempo real

❌ Sin líneas EMA

❌ Sin líneas POC

❌ Sin paneles de osciladores

🔄 Versión

Versión actual: v1.3

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no garantiza beneficios. Aplique siempre una gestión adecuada del riesgo y confirme las señales con su propio análisis.



Palabras clave SEO



mt5 signal indicator, buy sell arrow mt5, non repaint indicator mt5, trend confirmation indicator, confidence based trading indicator, forex signal indicator mt5, crypto trading indicator mt5, gold trading indicator mt5, scalping indicator mt5