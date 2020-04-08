SMC Institutional Order Flow

Opere siguiendo los pasos de las instituciones

El indicador SMC Institutional Order Flowlleva el poder de las estrategias comerciales profesionales directamente a su terminal MetaTrader 5. Basado en los principios fundamentales deSmart Money Concepts (SMC), esta avanzada herramienta mapea automáticamente los niveles y estructuras clave que utilizan los bancos y las grandes instituciones para mover el mercado.

Deje de adivinar y empiece a ver el mercado a través de la lente del flujo de órdenes. Este paquete todo en uno identifica dónde han colocado sus órdenes las instituciones, dónde se almacena la liquidez y cuándo están entrando activamente en el mercado.

Características principales y análisis del flujo de órdenes

El indicador proporciona una representación visual completa del flujo de órdenes institucionales mediante la identificación de:

  • Fair Value Gaps (FVG):Detecta y destaca automáticamente las ineficiencias en el mercado donde se tomó liquidez de la parte compradora o vendedora. Actúan como imanes inmediatos para el precio.

  • Bloques de órdenes (OB): Localiza la última vela alcista o bajista antes de un movimiento significativo, las zonas precisas donde se agrupan las órdenes pendientes institucionales.

  • Cambios en la estructura del mercado:Traza claramente las rupturas de la estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), ofreciéndole una visión objetiva de la dirección y el impulso de la tendencia.

  • Swing Highs & Lows: Los fundamentos de la acción del precio se marcan automáticamente, formando la base de todo el análisis estructural.

  • Igualdad de máximos y mínimos (EQL/EQH): Identifica posibles puntos de fallo o zonas de consolidación, clave para detectar retrocesos y rupturas.

  • Zonas de Descuento yPrima: Divide visualmente el gráfico en zonas donde el "dinero inteligente" se acumula (Descuento) y se distribuye (Prima), ayudándole a comprar bajo y vender alto.

Motor de Confluencia Inteligente: Su ventaja en el mercado

Muchos indicadores le dan señales, pero no todas las señales son iguales.El flujo de órdenes institucional SMC cuenta con un sistema patentadode alertas de confluencia que filtra sólo las configuraciones de mayor probabilidad.

Usted recibe una alerta SÓLO cuando se alinean tres poderosos elementos:

  1. Se formaun nuevoGap de Valor Justo.

  2. Se identifica unnuevoBloque de Órdenes.

  3. Latendenciageneral dela estructura del mercado confirma la misma dirección.

Esta verificación multifactorial reduce drásticamente el ruido y las señales falsas, centrando su atención en las operaciones con mayor potencial, al igual que hacen las instituciones.

Por qué este indicador es esencial para sus operaciones

  • Flujo de órdenes procesable: Transforma la compleja teoría del mercado en señales de trading claras y visuales.

  • Ahorre horas de análisis: Automatiza todo el proceso de identificación de los niveles SMC, liberándole para centrarse en la ejecución.

  • No repinta: Todos los objetos dibujados (FVGs, OB, Estructura) se basan en la acción de precios pasada confirmada y no desaparecerán ni cambiarán una vez impresos.

  • Preparado para múltiples marcos temporales e instrumentos: Funciona sin problemas en todos los marcos temporales y en cualquier clase de activo líquido (divisas, índices, materias primas).

Parámetros de entrada

  • Detecciónde oscilaciones: Ajuste el periodo de retrospección para los puntos de oscilación.

  • Visuales: Alterne la visibilidad y los colores para FVGs, Bloques de Órdenes, Estructura, Oscilaciones, EQL/EQH, y Descuento/Premio.

  • Alertas: active o desactive las alertas estándar y el sistema avanzado Confluence. Configure las notificaciones push y el tiempo de aceleración de las alertas.

  • Análisis Multi-Tiempo: Utilice estructuras de tiempo superior en gráficos de tiempo inferior.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Este indicador repinta?
R: No.Utiliza velas confirmadas y cerradas para dibujar todos los objetos. Una vez que se traza un Gap de Valor Justo, un Bloqueo de Orden o una Ruptura de Estructura, permanece en el gráfico y no se vuelve a pintar.

P: ¿Qué hace especial a la "Alerta de Confluencia"?
R: Es el núcleo del valor de este indicador. En lugar de recibir una alerta de cada evento, sólo se le notifica cuando se alinean múltiples factores de alta probabilidad (FVG + OB + Estructura), imitando una verdadera zona de entrada institucional y filtrando hasta el 80% del ruido.

P: ¿Es adecuado para principiantes?
R:. Aunque se trata de una potente herramienta profesional, la claridad visual y las alertas automatizadas la convierten en una excelente ayuda para el aprendizaje de los principiantes en Smart Money Concepts.

P: ¿Cuál es el mejor marco de tiempo para usarlo?
R: Funciona excepcionalmente bien en H1 y marcos de tiempo más altos para el comercio de swing, pero también es eficaz en M5 y M15 para scalping cuando se combina con una gestión adecuada del riesgo.

Comience a operar con Institutional Insight hoy mismo

No se limite a seguir el precio, comprenda la fuerza que hay detrás. El indicador SMC Institutional Order Flowes su ventana a las estrategias de los principales actores del mercado.

Añádalo hoy mismo a su gráfico y transforme su forma de ver los mercados.



 Tags: ICT, Smart Money, SMC, Order Blocks, FVG, Fair Value Gap, BOS, CHoCH, Breaker Block, Liquidity Grab, Institutional Trading, Inner Circle Trader


