Tcalper369
- Indicadores
- Anoop A
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
TScalper: La solución de scalping "Plug-and-Play
Deje de adivinar la tendencia y empiece a verla. TScalper es un indicador sin repintado que visualiza las fuerzas invisibles del impulso del mercado.
Qué hace:
Proyecta una "Nube de Sentimiento" en su sub-ventana.
🟢 Relleno verde: Los compradores tienen el control. Busca largos.
🔴 Relleno rojo: Los vendedores tienen el control. Busque cortos.
¿Por qué TScalper?
Locked & Loaded: No hay ajustes o entradas confusas. Hemos ajustado los algoritmos internos para una máxima eficiencia, evitando errores de "sobre-optimización".
Señales claras como el cristal: El claro relleno de nubes hace que sea imposible perderse un cambio de tendencia.
Velocidad de reacción: Construido específicamente para los revendedores que necesitan datos rápidos y fiables.