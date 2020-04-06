MushashiV2

MurphyEA V2 - Sistema de negociación de bloques de órdenes de dinero inteligente





MurphyEA V2 es un algoritmo avanzado de negociación Smart Money Concepts (SMC) diseñado para mercados en vivo, optimizado para la negociación de bloques de órdenes (OB), confirmación de Fair Value Gap (FVG) y gestión de dinero ultra segura. Construido con una estricta validación, lógica de no repintado y control de operaciones totalmente automatizado, este EA proporciona entradas de grado institucional con la máxima seguridad de ejecución.

Este Asesor Experto se centra en la detección del Bloqueo de Órdenes, la confirmación basada en el volumen, los filtros Fair Value Gap y la gestión adaptativa de SL/TP basada en la volatilidad del mercado. MurphyEA V2 está diseñado para evitar problemas comunes en EAs OB como paradas no válidas, fallo de margen y señales de repintado.

✔ Características principales

1. Motor de bloqueo de órdenes de dinero inteligente

Detecta Bloques de Orden alcistas y bajistas utilizando criterios estrictos: Vela de desplazamiento fuerte (cuerpo > 40% del rango) Confirmación de volumen (volumen actual ≥ media * ratio) Alineación de la brecha de valor justo (brecha mínima en pips)

Utiliza lógica lookback adaptativa para una detección rápida y limpia de OB.

Opción para mostrar Bloques de órdenes en el gráfico con color y etiquetas configurables.

2. Confirmación del Fair Value Gap (FVG)

Validación FVG opcional para filtrar zonas débiles de OB.

Detecta estructuras FVG tanto alcistas como bajistas .

Sólo opera cuando existe un gap de liquidez limpio.

Tamaño mínimo de FVG ajustable por el usuario.

3. Gestión de riesgos dinámica y a prueba de fallos

Diseñado para eliminar "Invalid Stops", errores de margen o lotes sobredimensionados.

Incluye:

Cálculo automático dinámico del tamaño del lote (basado en el % de riesgo y la distancia de stop loss).

Estricta protección del margen (50% de margen libre)

Reducción automática de lotes cuando el margen es insuficiente

Modo de Seguridad Adaptable a Símbolos : Ajustes especiales para los pares EURUSD, GBP, USDJPY, XAUUSD (Oro) Ajusta los niveles de congelación, la sensibilidad de arrastre y los topes de beneficios en función de la volatilidad



4. 4. Lógica de toma de beneficios totalmente adaptable

Dos modos disponibles:

TP Dinámico (Basado en ATR )

TP se adapta automáticamente a la volatilidad usando ATR × multiplicador.

TP fijo en puntos

Esto asegura que el TP se mantiene lógico en activos volátiles como XAUUSD o GBPJPY.

5. Sistema Avanzado de Control de Operaciones

Incluye:

Activación del punto de equilibrio

Trailing stop con mejoras multietapa

Buffer de beneficios extra para pares volátiles

Límite máximo diario de operaciones

Filtro de tiempo (sólo opera dentro de la ventana de negociación definida por el usuario)

Todo se calcula en tiempo real y se actualiza de forma segura para evitar errores de ejecución.

6. Sistema de filtro de volumen

Confirmación basada en el volumen

Detecta velas de alto volumen utilizando una media móvil de las últimas 20 barras

Sólo opera cuando se demuestra que la liquidez es lo suficientemente fuerte

7. Visualización y herramientas gráficas

Panel de información limpio que muestra: Saldo Beneficios Recuento de operaciones de hoy Estado del EA (Activo / En espera)

Representación ligera y sin retrasos

OB opcional y visualización FVG con colores personalizados

Ventajas Técnicas

CERO repintado (todas las señales utilizan velas cerradas)

CERO reescritura de stop-loss inválido

CERO sobreutilización de márgenes (lógica de reducción automática)

TP basado en ATR garantiza la adaptabilidad entre pares

Altamente optimizado para la ejecución M5 pero puede funcionar en cualquier marco temporal

Estructura de codificación limpia usando clases CTrade & CPositionInfo

Total compatibilidad con Strategy Tester (100% listo para backtest)

Lo que mejor negocia este EA

XAUUSD

USDJPY

EURUSD

GBPJPY / GBPUSD

Otros pares FX volátiles

Los símbolos cargan automáticamente su configuración de seguridad adaptativa personalizada.

✔ Resumen

MurphyEA V2 es un Asesor Experto de Dinero Inteligente de estilo institucional, preparado para el mercado, que combina la precisión del Bloque de Órdenes, la confirmación de la Brecha de Valor Justo y los controles de riesgo adaptativos avanzados. Diseñado para los comerciantes que requieren entradas estables, gestión de dinero seguro, y un sistema totalmente automatizado que funciona sin errores en condiciones de negociación en tiempo real.