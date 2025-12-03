Exolara

Exolara es un EA de MT5 de nueva generación que combina Niveles de Soporte y Resistencia con un nuevo enfoque patentado llamado Estrategia de Compresión de Liquidez Cuántica.

99$, luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 499$.

Fin de año por tiempo limitado 15% de descuento

Por qué Exolara es tan eficaz

Esta estrategia única se basa en un concepto raramente utilizado en el trading minorista. El EA analiza cómo se comporta el precio cuando queda "comprimido" entre microbolsas de liquidez dentro de una zona de soporte o resistencia. Cuando el precio se queda atrapado en una estructura extremadamente estrecha, el EA mide

  • desequilibrio de microvolumen

  • presión de la relación mecha-cuerpo

  • densidad de compresión

  • desplazamiento del impulso tras la ruptura

Una vez que la compresión alcanza un umbral crítico, el EA espera una vela de desplazamiento y luego entra en una operación en la dirección de la liberación de liquidez. Esto permite al sistema captar movimientos explosivos que se producen justo después de que el precio deje de "acumular presión".

Por qué esta estrategia es poderosa:
El precio a menudo se comprime antes de movimientos importantes. Al detectar estas raras condiciones de compresión dentro de las zonas de soporte y resistencia, el EA puede identificar el momento exacto en que el mercado está a punto de liberar la liquidez almacenada.

Características principales:

  • Detección automática de niveles de soporte y resistencia

  • Estrategia de compresión de liquidez Quantum para entradas ultraprecisas

  • Opera sólo cuando el precio acumula presión dentro de estructuras controladas

  • Filtros avanzados para desequilibrio de volumen y deformación de velas

  • Opciones de riesgo dinámico y protección de DD% máximo permitido

  • Funciona con todos los corredores con o sin sufijos

  • Sistema plug-and-play totalmente automatizado

Uso recomendado:

Brokers:Puede funcionar con cualquier broker, pero los brokers sin swap STP son muy recomendables.
Apalancamiento: Desde 1:100
Depósito mínimo: 200 USD
Símbolos: EURUSD
Timeframe: M5

Adjunte el EA al gráfico EURUSD, elija su configuración de riesgo, y el EA se encargará del resto automáticamente sin necesidad de ninguna configuración adicional.

Explicaciones de los ajustes:

  • Método de tamaño de lote: Elija el método de tamaño de lote que prefiera. Todas las opciones están disponibles.

  • Porcentaje de riesgo: El porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está establecido enPorcentaje de riesgo.

  • Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote exacto que se abrirá en cada operación. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está establecido enTamaño de lote fijo.

  • Prop firm max daily drawdown percent%: El límite máximo de reducción diaria en porcentaje que el EA utilizará para calcular los tamaños de lote seguros. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está configurado comoProp firms.

  • Cantidad en dólares por 0.01 lote para tamaño de lote dinámico: Define cuánto dinero representa cada lote de 0,01 para escalar automáticamente los tamaños de lote. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está configurado comoTamaño de lote dinámico.

  • Número mágico: Un número único que identifica las operaciones del EA, asegurándose de que no interfieren con las operaciones de otros EAs o con las operaciones manuales.

  • Permitir órdenes de compra: Activar o desactivar las órdenes de compra.

  • Permitir órdenes de venta: Activar o desactivar órdenes de venta.

  • Filtro de spread: El spread máximo permitido (en puntos) para abrir una nueva operación. Si el spread es mayor, no se abrirá ninguna operación.

  • Nombre del EA: Nombre del EA o comentario de la operación.

  • Desactivar noticias de bajo impacto: Si es verdadero, el EA pausará la operación antes de noticias de bajo impacto.

  • Desactivar noticias de impacto medio: Si es verdadero, el EA hará una pausa antes de las noticias de impacto medio.

  • Desactivar noticias de alto impacto: Si es verdadero, el EA pausará la negociación antes de las noticias de alto impacto.

  • Tiempo antes de noticias en mins: Número de minutos para pausar la negociaciónantes de una noticia.

  • Tiempo después de noticias en mins: Número de minutos para pausar la negociacióndespués de una noticia.

