Exolara es un EA de MT5 de nueva generación que combina Niveles de Soporte y Resistencia con un nuevo enfoque patentado llamado Estrategia de Compresión de Liquidez Cuántica.

Por qué Exolara es tan eficaz

Esta estrategia única se basa en un concepto raramente utilizado en el trading minorista. El EA analiza cómo se comporta el precio cuando queda "comprimido" entre microbolsas de liquidez dentro de una zona de soporte o resistencia. Cuando el precio se queda atrapado en una estructura extremadamente estrecha, el EA mide

desequilibrio de microvolumen

presión de la relación mecha-cuerpo

densidad de compresión

desplazamiento del impulso tras la ruptura

Una vez que la compresión alcanza un umbral crítico, el EA espera una vela de desplazamiento y luego entra en una operación en la dirección de la liberación de liquidez. Esto permite al sistema captar movimientos explosivos que se producen justo después de que el precio deje de "acumular presión".

Por qué esta estrategia es poderosa:

El precio a menudo se comprime antes de movimientos importantes. Al detectar estas raras condiciones de compresión dentro de las zonas de soporte y resistencia, el EA puede identificar el momento exacto en que el mercado está a punto de liberar la liquidez almacenada.

Características principales:

Detección automática de niveles de soporte y resistencia

Estrategia de compresión de liquidez Quantum para entradas ultraprecisas

Opera sólo cuando el precio acumula presión dentro de estructuras controladas

Filtros avanzados para desequilibrio de volumen y deformación de velas

Opciones de riesgo dinámico y protección de DD% máximo permitido

Funciona con todos los corredores con o sin sufijos

Sistema plug-and-play totalmente automatizado

Uso recomendado:

Brokers:Puede funcionar con cualquier broker, pero los brokers sin swap STP son muy recomendables.

Apalancamiento: Desde 1:100

Depósito mínimo: 200 USD

Símbolos: EURUSD

Timeframe: M5

Adjunte el EA al gráfico EURUSD, elija su configuración de riesgo, y el EA se encargará del resto automáticamente sin necesidad de ninguna configuración adicional.

Explicaciones de los ajustes: