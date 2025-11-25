Aurum Quant Engine

Motor Aurum Quant

Aurum Quant Engine es un sistema de negociación basado en reglas diseñado para identificar oportunidades de negociación selectivas mediante una evaluación estructurada del mercado y una lógica de ejecución controlada.

Aurum Quant Engine se centra en la selección controlada de operaciones a través de la evaluación contextual en lugar de la generación reactiva de señales. Evalúa las condiciones del mercado, la intención direccional y la estabilidad del comportamiento de los precios antes de permitir la ejecución. Esto ayuda a reducir las entradas prematuras y fomenta el posicionamiento estructurado en condiciones de mercado variables.

Parte de una primera versión controlada. El desarrollo posterior puede implicar revisiones de licencias, incluido el acceso restringido o de pago para versiones posteriores.

💬 S i usted encuentra el sistema útil, su revisión o comentario en la página MQL5 sería muy apreciada me ayuda a mejorar y seguir perfeccionando el proyecto.

Trade Logic Foundation
 El sistema no se basa en eventos aislados de los indicadores. Evalúa condiciones comerciales más amplias, confirmando si el entorno admite una ejecución comercial estructurada y controlada. Este enfoque añade coherencia a la toma de decisiones al tiempo que preserva la lógica interna y el diseño propio de la estrategia.

Referencia de rendimiento:
Todos los resultados mostrados en las capturas de pantalla de backtest se generaron utilizando un volumen fijo de 0,01 lote por operación, sin martingala, rejilla, promediación ni capitalización. El crecimiento de la renta variable se basa únicamente en la ejecución estratégica, no en el escalado de posiciones.

Gestión de riesgos y gobernanza

- Stop Loss y Take Profit fijos definidos en puntos para una colocación objetiva del riesgo
- Trailing Stop-Loss opcional - ajusta automáticamente el SL al alza a medida que el precio se mueve a su favor, bloqueando las ganancias y reduciendo la exposición
- Protección del Límite de Pérdida Diario para pausar la negociación automáticamente después de un umbral de reducción definido
- Control de posición única para evitar el apilamiento, sobreexposición o piramidación incontrolada
- Aislamiento de posiciones basado en MagicNumber para un uso multi-EA sin conflictos
- Absolutamente ningún sistema basado en martingalas, cuadrículas, promedios o multiplicadores: el rendimiento se basa en la lógica de la estrategia, no en el tamaño de las posiciones.

Esta estructura permite un despliegue disciplinado en entornos personales, financiados y basados en evaluaciones.

Características de ejecución
 - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable tanto en pruebas retrospectivas como en operaciones reales
- Sin recálculo ni repintado intrabarra
- Compatible con los tipos de cuenta de compensación y cobertura
- El deslizamiento y la precisión de los símbolos se gestionan internamente
- Mantiene la coherencia de la ejecución en los distintos instrumentos del mercado.

Visión general de los parámetros de entrada

- Tamaño del lote, Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop-Loss opcional para un control dinámico del riesgo
- Estructura SMMA configurable y parámetros de suavizado
- Opciones de filtrado de entrada y salida (tendencia, impulso, confirmación de patrón, sesgo de marco temporal superior)
- Funciones de temporización opcionales que actúan sólo en cierres de barra confirmados
- Protección contra pérdidas diarias con umbral de valor ajustable
- MagicNumber, deslizamiento y habilitación individual de operaciones largas/cortas

Notas de uso
 - Recomendado para marcos temporales de volatilidad media (M15 a H4)
- Se recomienda realizar pruebas retrospectivas con ticks reales (modelado del 99%) para una evaluación fiable
- Compatible con divisas, metales, índices y símbolos sintéticos
- La configuración puede ajustarse en función de las características del instrumento.

Los ajustes predeterminados están preconfigurados y probados para XAUUSD en el marco temporal M15 (lote 0,01).
Esta configuración puede utilizarse directamente para la evaluación. Para otros símbolos, el SL/TP y los parámetros de filtrado pueden ajustarse para adaptarse a la volatilidad.
Para obtener ayuda con la configuración del instrumento, no dude en ponerse en contacto conmigo a través del chat privado MQL5.

Descargo de responsabilidad
 Este sistema sigue un método estructurado para mejorar la consistencia de las decisiones, pero los mercados financieros son inciertos por naturaleza. Los resultados históricos y las pruebas retrospectivas ilustran cómo se ha comportado el sistema en condiciones pasadas, pero el rendimiento futuro puede diferir. Se recomienda una asignación responsable del riesgo, la realización de pruebas y un uso informado.

Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
Filtro:
AadiMalik
39
AadiMalik 2025.11.27 08:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario