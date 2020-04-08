MACD Line and Histogram
- Indicadores
- Everton Henrique Romera Matumoto
- Versión: 1.1
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
La línea e histograma MACD es una versión mejorada del indicador clásico MACD (Moving Average Convergence Divergence). Mientras que el MACD tradicional consta de dos líneas-la línea MACD (Principal) y la línea de Señal-la versión ampliada introduce un Histograma que representa visualmente la diferencia entre estas dos líneas.
🔢 Entradas
- Método MA rápido (Simple, Exponencial, Smothed o Lineal ponderado)
- Periodo MA rápido
- Método MA lento (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal)
- Periodo MA lento
- Método MA deseñal (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal)
- Periodo MA de señal
- Precio aplicado ( cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o ponderado)
- Mostrar líneas
- Mostrar histograma
✅ Ventajas sobre el MACD tradicional (Principal + Sólo señal)
- Visualización más clara del impulso
El histograma proporciona una indicación visual inmediata de si el impulso se está acelerando o desacelerando, lo que facilita la detección de la fuerza de la tendencia sin depender únicamente de los cruces de líneas.
- Detección temprana de señales
Las barras del histograma a menudo comienzan a reducirse antes de que la línea MACD cruce la línea de señal, lo que ofrece a los operadores una advertencia temprana de posibles retrocesos o debilitamiento de las tendencias.
- Evaluación mejorada de la fuerza de la tendencia
La magnitud de las barras del histograma ayuda a cuantificar la intensidad del impulso alcista o bajista, que es más difícil de calibrar con sólo dos líneas.
- Menor ambigüedad
En el MACD tradicional, la superposición de líneas puede resultar a veces difícil de interpretar. El histograma separa esta información en una capa visual distinta, reduciendo la confusión.
- Análisis de divergencias mejorado
Los operadores pueden detectar más fácilmente las divergencias entre la acción del precio y el impulso utilizando el histograma, ya que los cambios en la altura de las barras resaltan los cambios sutiles que pueden preceder a los retrocesos.