MACD Line and Histogram

La línea e histograma MACD es una versión mejorada del indicador clásico MACD (Moving Average Convergence Divergence). Mientras que el MACD tradicional consta de dos líneas-la línea MACD (Principal) y la línea de Señal-la versión ampliada introduce un Histograma que representa visualmente la diferencia entre estas dos líneas.

🔢 Entradas

Método MA rápido (Simple, Exponencial, Smothed o Lineal ponderado)

(Simple, Exponencial, Smothed o Lineal ponderado) Periodo MA rápido

Método MA lento (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal)

(ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal) Periodo MA lento

Método MA de señal (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal)

de (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal) Periodo MA de señal

Precio aplicado ( cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o ponderado)

cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o ponderado) Mostrar líneas

Mostrar histograma

✅ Ventajas sobre el MACD tradicional (Principal + Sólo señal)