MACD Line and Histogram

La línea e histograma MACD es una versión mejorada del indicador clásico MACD (Moving Average Convergence Divergence). Mientras que el MACD tradicional consta de dos líneas-la línea MACD (Principal) y la línea de Señal-la versión ampliada introduce un Histograma que representa visualmente la diferencia entre estas dos líneas.

🔢 Entradas

  • Método MA rápido (Simple, Exponencial, Smothed o Lineal ponderado)
  • Periodo MA rápido
  • Método MA lento (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal)
  • Periodo MA lento
  • Método MA deseñal (ponderado simple, exponencial, Smothed o lineal)
  • Periodo MA de señal
  • Precio aplicado ( cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o ponderado)
  • Mostrar líneas
  • Mostrar histograma

✅ Ventajas sobre el MACD tradicional (Principal + Sólo señal)

  • Visualización más clara del impulso
     El histograma proporciona una indicación visual inmediata de si el impulso se está acelerando o desacelerando, lo que facilita la detección de la fuerza de la tendencia sin depender únicamente de los cruces de líneas.
  • Detección temprana de señales
     Las barras del histograma a menudo comienzan a reducirse antes de que la línea MACD cruce la línea de señal, lo que ofrece a los operadores una advertencia temprana de posibles retrocesos o debilitamiento de las tendencias.
  • Evaluación mejorada de la fuerza de la tendencia
     La magnitud de las barras del histograma ayuda a cuantificar la intensidad del impulso alcista o bajista, que es más difícil de calibrar con sólo dos líneas.
  • Menor ambigüedad
     En el MACD tradicional, la superposición de líneas puede resultar a veces difícil de interpretar. El histograma separa esta información en una capa visual distinta, reduciendo la confusión.
  • Análisis de divergencias mejorado
     Los operadores pueden detectar más fácilmente las divergencias entre la acción del precio y el impulso utilizando el histograma, ya que los cambios en la altura de las barras resaltan los cambios sutiles que pueden preceder a los retrocesos.
