MACD Line and Histogram
Indikatoren
- Everton Henrique Romera Matumoto
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
Die MACD-Linie und das Histogramm sind eine erweiterte Version des klassischen Indikators Moving Average Convergence Divergence (MACD). Während der traditionelle MACD aus zwei Linien besteht - der MACD-Linie (Hauptlinie) und der Signallinie - wird in der erweiterten Version ein Histogramm eingeführt, das die Differenz zwischen diesen beiden Linien visuell darstellt.
🔢 Eingaben
- Fast-MA-Methode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet)
- Schnelle MA-Periode
- Langsame MA-Methode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet)
- Langsame MA-Periode
- Signal-MA-Methode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet)
- Signal-MA-Periode
- Angewandter Preis ( Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted)
- Linien anzeigen
- Histogramm anzeigen
✅ Vorteile gegenüber dem traditionellen MACD (Main + Signal Only)
- Deutlichere Visualisierung des Momentums
Das Histogramm bietet einen unmittelbaren visuellen Hinweis darauf, ob sich das Momentum beschleunigt oder verlangsamt, wodurch es einfacher wird, die Trendstärke zu erkennen, ohne sich ausschließlich auf die Linienkreuzungen zu verlassen.
- Frühzeitige Signalerkennung
Histogrammbalken beginnen oft zu schrumpfen, bevor die MACD-Linie die Signallinie kreuzt, und bieten Händlern eine frühzeitige Warnung vor potenziellen Umkehrungen oder sich abschwächenden Trends.
- Verbesserte Bewertung der Trendstärke
Die Größe der Histogrammbalken hilft, die Intensität des Aufwärts- oder Abwärtsmomentums zu quantifizieren, was mit nur zwei Linien schwieriger zu beurteilen ist.
- Geringere Mehrdeutigkeit
Beim traditionellen MACD sind sich überschneidende Linien manchmal schwer zu interpretieren. Das Histogramm trennt diese Informationen in eine eigene visuelle Ebene, was die Verwirrung verringert.
- Verbesserte Divergenzanalyse
Händler können mit dem Histogramm leichter Divergenzen zwischen Kursbewegung und Momentum erkennen, da Änderungen der Balkenhöhe subtile Verschiebungen hervorheben, die Umkehrungen vorausgehen können.