MACD Line and Histogram

Die MACD-Linie und das Histogramm sind eine erweiterte Version des klassischen Indikators Moving Average Convergence Divergence (MACD). Während der traditionelle MACD aus zwei Linien besteht - der MACD-Linie (Hauptlinie) und der Signallinie - wird in der erweiterten Version ein Histogramm eingeführt, das die Differenz zwischen diesen beiden Linien visuell darstellt.

🔢 Eingaben

Fast-MA-Methode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet)

(einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet) Schnelle MA-Periode

Langsame MA-Methode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet)

(einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet) Langsame MA-Periode

Signal-MA-Methode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet)

(einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet) Signal-MA-Periode

Angewandter Preis ( Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted)

Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted) Linien anzeigen

Histogramm anzeigen

✅ Vorteile gegenüber dem traditionellen MACD (Main + Signal Only)