O MACD Line and Histogram é uma versão aprimorada do clássico indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD). Enquanto o MACD tradicional consiste em duas linhas — a linha MACD (Principal) e a linha de Sinal — a versão estendida introduz um Histograma que representa visualmente a diferença entre essas duas linhas.

🔢 Entradas

Fast MA method: Método da Média Móvel Rápida (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada)

Método da Média Móvel Rápida (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada) Fast MA period: Período da Média Móvel Rápida

Período da Média Móvel Rápida Slow MA method: Método da Média Móvel Lenta (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada)

Método da Média Móvel Lenta (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada) Slow MA period: Período da Média Móvel Lenta

Período da Média Móvel Lenta Signal MA method: Método da Média Móvel de Sinal (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada)

Método da Média Móvel de Sinal (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada) Signal MA period: Período da Média Móvel de Sinal

Período da Média Móvel de Sinal Applied price: Preço aplicado (Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima, Mediana, Típico ou Ponderado)



Preço aplicado (Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima, Mediana, Típico ou Ponderado) Show lines: Exibir linhas

Exibir linhas Show histogram: Exibir histograma

✅ Vantagens em relação ao MACD Tradicional (apenas Principal + Sinal)