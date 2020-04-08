MACD Line and Histogram
- Indicadores
- Everton Henrique Romera Matumoto
- Versão: 1.1
- Atualizado: 2 dezembro 2025
- Ativações: 5
O MACD Line and Histogram é uma versão aprimorada do clássico indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD). Enquanto o MACD tradicional consiste em duas linhas — a linha MACD (Principal) e a linha de Sinal — a versão estendida introduz um Histograma que representa visualmente a diferença entre essas duas linhas.
🔢 Entradas
- Fast MA method: Método da Média Móvel Rápida (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada)
- Fast MA period: Período da Média Móvel Rápida
- Slow MA method: Método da Média Móvel Lenta (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada)
- Slow MA period: Período da Média Móvel Lenta
- Signal MA method: Método da Média Móvel de Sinal (Simples, Exponencial, Suavizada ou Linear ponderada)
- Signal MA period: Período da Média Móvel de Sinal
- Applied price: Preço aplicado (Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima, Mediana, Típico ou Ponderado)
- Show lines: Exibir linhas
- Show histogram: Exibir histograma
✅ Vantagens em relação ao MACD Tradicional (apenas Principal + Sinal)
- Visualização mais clara do momentum
O histograma fornece um sinal visual imediato sobre se o momentum está acelerando ou desacelerando, tornando mais fácil identificar a força da tendência sem depender apenas dos cruzamentos de linhas.
- Detecção antecipada de sinais
As barras do histograma frequentemente começam a diminuir antes que a Linha MACD cruze a Linha de Sinal, oferecendo aos traders um alerta antecipado de possíveis reversões ou enfraquecimento da tendência.
- Melhor avaliação da força da tendência
A magnitude das barras do histograma ajuda a quantificar a intensidade do momentum de alta ou de baixa, algo mais difícil de avaliar apenas com duas linhas.
- Redução da ambiguidade
No MACD tradicional, linhas sobrepostas podem ser difíceis de interpretar. O histograma separa essas informações em uma camada visual distinta, reduzindo a confusão.
- Análise de divergência aprimorada
Os traders podem identificar mais facilmente divergências entre a ação do preço e o momentum usando o histograma, já que mudanças na altura das barras destacam variações sutis que podem anteceder reversões.